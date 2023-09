За шедевр от Larian Studios особенно радостно.

Организаторы ежегодного голосования Golden Joystick Awards объявили о запуске голосования по лучшим играм 2023 года. На сайте игрового издания GamesRadar можно выбрать понравившиеся игры в 17 категориях — причём, для этого даже не понадобится регистрироваться. Голосование продлится до 20 октября, определиться с выбором время будет.

Лидерами по количеству номинаций ожидаемо стали Baldur’s Gate 3 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — у проектов от Larian Studios и Nintendo имеется по четыре номинации. Продолжая тему сбора номинаций, отметим, что у Starfield, Hi-Fi RUSH и Street Fighter 6 набралось по три номинации. Удивительно, что у спорной во всём ролевой игры от Bethesda вообще есть номинации. Наконец, по две номинации набралось у Armored Core VI: Fires Of Rubicon, Dave the Diver, Diablo IV, Final Fantasy IV и Star Wars Jedi: Survivor.

Ожидаемая история приключилась с категорией «Лучшие ожидаемые игры». Там прописалось 20 проектов, среди которых есть Death Stranding 2, Fable, Hades II, Hollow Knight: Silksong, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и Star Wars Outlaws. Так вот, игры, которые ещё должны выйти до конца текущего года (например, Alan Wake 2 и Assassin's Creed Mirage), в список ожидаемых игр не попали. Зато организаторы церемонии сразу включат их после релиза в голосование по категории «Лучшая игра года» для всех платформ с 23 октября.

Высказывать своё мнение по тем или иным играм разрешат не только простым пользователям, но и критикам. Специально для них организаторы Golden Joystick Awards 2023 вывели три номинации: «Прорыв года», «Лучшая игра по версии критиков» и «Награда за выдающиеся достижения». Победителей во всех трёх категориях объявят в день церемонии.

А теперь перейдём к номинациям и претендентам. Просмотреть все номинации можно, просто нажав на понравившуюся — всё сделано компактно для вашего удобства.

Лучший звук Stray Gods

Hi-Fi RUSH

Bomb Rush Cyberfunk

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Final Fantasy XVI

Лучший сюжет Baldur's Gate 3

The Cosmic Wheel Sisterhood

Armored Core VI: Fires Of Rubicon

Oxenfree II: Lost Signals

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo

Star Wars Jedi: Survivor

Лучшее игровое сообщество Final Fantasy XIV

Warframe

Baldur's Gate 3

Deep Rock Galactic

Dreams

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшее дополнение Power Wash Simulator DLC

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

The Elder Scrolls Online: Necrom

The Case of the Golden Idol Mysteries: The Lemurian Vampire and Spider of Lanka

Dead Cells: Return to Castlevania

A Little to the Left: Cupboards & Drawers

Лучшее «железо» PlayStation VR2

Turtle Beach Stealth Pro Headset

Alienware 34 AW3423DWF

Nitro Deck

ASUS ROG Strix Scope II 96

Samsung 990 PRO

Лучшая инди-игра Dave the Diver

Pizza Tower

Dredge

Cocoon

Viewfinder

Sea of Stars

Лучшая многопользовательская игра Exoprimal

Diablo IV

Street Fighter 6

Remnant II

Mortal Kombat 1

We Were Here Expeditions: The FriendShip

Лучший визуальный дизайн Baldur's Gate 3

Starfield

Hi-Fi RUSH

Viewfinder

Lies Of P

Street Fighter 6

Игра года на Nintendo Switch Pikmin 4

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Fire Emblem Engage

Metroid Prime Remastered

Octopath Traveller II

Fae Farm

Игра года на ПК Baldur's Gate 3

Diablo IV

Dave the Diver

Tchia

System Shock

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Игра года на PlayStation Final Fantasy XVI

Resident Evil 4

Street Fighter 6

Humanity

Armored Core VI: Fires Of Rubicon

Star Wars Jedi: Survivor

Игра года на Xbox Starfield

Chants of Sennaar

Hi-Fi RUSH

Planet of Lana

Dead Space

Pentiment

Лучшая поддержка No Man's Sky

Genshin Impact

The Sims 4

Fortnite

Naraka Bladepoint

GTA Online

Warframe

Valorant

Counter-Strike: Global Offensive / Counter-Strike 2

Apex Legends

Dota 2

Call of Duty

Студия года Larian Studios

Digital Eclipse

Nintendo EPD

Mimimi Games

Remedy Entertainment

CD Projekt Red

Лучший трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Official Cinematic Trailer

Alan Wake 2 — The Dark Place Gameplay Trailer

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — Official Trailer #3

Baby Steps Reveal Trailer

Mortal Kombat 1 — Official It's In Our Blood Trailer

Dave the Diver — Official Release Month And Accolades Trailer

Самая ожидаемая игра Death Stranding 2

Star Wars Outlaws

Final Fantasy VII Rebirth

Tekken 8

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Hades II

Fable

Hollow Knight: Silksong

EVERYWHERE

Frostpunk 2

ARK 2

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Persona 3 Reload

Bulwark: Falconeer Chronicles

Suicide Squad: Kill the Justice League

Pacific Drive

Black Myth: Wukong

Banishers: Ghosts of New Eden

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Лучшая VR-игра C-Smash VRS

Horizon Call of the Mountain VR

Synapse

Vertigo 2 VR

F1 23 VR

The Light Brigade

Список номинаций и претендентов выбирали авторы из различных игровых изданий, среди которых были GamesRadar+, PC Gamer, TechRadar Gaming. Напомним, в прошлом году престижную «Игру года» по версии Golden Joystick Awards забрала Elden Ring, попутно прихватив ещё три приза.