Вполне заслуженно. Но к категории «Игра года на ПК» есть вопросы.

Юбилейная, 40-я по счёту, премия Golden Joystick Awards завершилась, все награды номинантам были вручены. Церемонию награждения вели актёры озвучания Трой Бейкер и Лора Бэйли, в голосовании принимали участие посетители сайта GamesRadar.

Безоговорочным триумфатором Golden Joystick Awards 2022 стал ролевой экшен Elden Ring, который забрал сразу четыре награды, в том числе самую важную («Игра года» по версии критиков и игроков). Что до разработчиков данного проекта из FromSoftware, то они были также отмечены в категории «Студия года».

Лучшей игрой года на ПК неожиданно стало приключение Return to Monkey Island, на Xbox лучшим из лучших стал «выживач» Grounded, а на PlayStation — приключение Stray с киберпанковским котиком. К слову, именно этот самый котик «получал» награду в рамках церемонии.

Лучшим игровым «железом» в 2022 году стал портативный компьютер Steam Deck, по такому случаю сам Гейб Ньюэлл вызвался получить награду. Устройство стало триумфатором церемонии, набрав в рамках своей номинации аж 65 % голосов. Наконец, самой ожидаемой игрой стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Полный список победителей выглядит следующим образом (все строчки кликабельны, с раскрывающимися списками):

Лучший звук We Are OFK

Xenoblade Chronicles 3

Metal: Hellsinger

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Gran Turismo 7

OlliOlli World

Лучший сюжет Immortality

Return to Monkey Island

Horizon Forbidden West

NORCO

I Was A Teenage Exocolonist

Wayward Strand

Лучшее игровое сообщество Dreams

Final Fantasy XIV

GRID Legends

No Man’s Sky

Splatoon 3

Warframe

Лучшая актёрская игра Тед Рэйми — (Трэвис Хакетт в The Quarry)

Доминик Армато — (Гайбраш Трипвуд в Return to Monkey Island)

Эшли Бёрч — (Крошка Тины в Tiny Tina's Wonderlands)

Кристофер Джадж — (Кратос в God of War Ragnarök)

Манон Гейдж — (Марисса в Immortality)

Анджела Бассетт — (Регалла в Horizon Forbidden West)

Лучшее дополнение Final Fantasy XIV: Endwalker

Destiny 2: The Witch Queen

Cuphead: The Delicious Last Course

GTA Online: The Contract

Guild Wars 2: End of Dragons

Total War: Warhammer III — Immortal Empires

Лучшее «железо» Playdate

Steam Deck

Analogue Pocket

Backbone One: PlayStation Edition

Roccat Kone XP

WD_Black SN850 NVMe SSD for PS5

Лучшая инди-игра Cult of the Lamb

Tunic

Rollerdrome

Dorfromantik

Neon White

Teardown

Лучшая многопользовательская игра Elden Ring

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

MultiVersus

Splatoon 3

Tiny Tina’s Wonderlands

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Лучший визуальный дизайн Elden Ring

Horizon Forbidden West

Cult of the Lamb

Ghostwire: Tokyo

A Plague Tale: Requiem

Lost in Play

Самая ожидаемая игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Final Fantasy XVI

Assassin’s Creed Mirage

Dead Island 2

Forspoken

Street Fighter 6

Star Wars Jedi: Survivor

Warhammer 40,000: Darktide

Honkai: Star Rail

Starfield

Exoprimal

Redfall

Hogwarts Legacy

The Day Before

Mass Effect

Marvel’s Spider-Man 2

Final Fantasy VII Rebirth

Hollow Knight: Silksong

Kerbal Space Program 2

Dead Space

Лучшая поддержка Genshin Impact

The Sims 4

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Minecraft

Fortnite

Pokémon GO

Apex Legends

Lost Ark

The Elder Scrolls Online

Студия года Roll7

Terrible Toybox

Half Mermaid

FromSoftware Inc.

Interior Night

Tribute Games

Лучший релиз в раннем доступе Disney Dreamlight Valley

Slime Rancher 2

Dune: Spice Wars

Core Keeper

Vampire Survivors

Gloomwood

Лучший трейлер The Callisto Protocol The Truth of Black Iron

Goat Simulator 3

skate. Still Working On It

Bloody Hell Hotel

Time Flies

Alan Wake 2

Игра года на Nintendo Switch Xenoblade Chronicles 3

Pokémon Legends: Arceus

Kirby and the Forgotten Land

Live A Live

Splatoon 3

Nintendo Switch Sports

Игра года на PlayStation Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Stray

Elden Ring

The Last Of Us Part I

Sifu

Игра года на Xbox Halo Infinite

Scorn

Grounded

As Dusk Falls

Sniper Elite 5

Dying Light 2: Stay Human

Игра года на ПК Neon White

Return to Monkey Island

Hardspace: Shipbreaker

Teardown

Total War: Warhammer 3

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters

Лучшая игра года Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Xenoblade Chronicles 3

Return to Monkey Island

Прорыв года Vampire Survivors

Выбор критиков Elden Ring

Здесь ещё стоит поговорить о лучшей игре — ею стал роглайт-экшен Cult of the Lamb, а победительницей в категории «Лучшая актёрская игра» стала актриса Манон Гейдж, сыгравшая Мариссу в Immortality. Самым лучшим трейлером стал пародийный анонсирующий ролик не менее пародийной Goat Simulator 3, а игрой года на Nintendo Switch стала Pokemon Legends: Arceus.

Также голосовавшие посчитали, что лучший сюжет в уходящем году был у Horizon Forbidden West, а лучший звук был у Metal: Hellsinger. Наконец, находящаяся постоянно на слуху Genshin Impact получила награду в категории «Лучшая поддержка», что понятно — разнообразный контент игра получает регулярно, стабильно и много.

А вот лучшим игровым сообществом стали не фанаты переродившейся No Man’s Sky, которые всегда с теплотой встречают новые дополнения, выпускаемые Hello Games, а поклонники онлайн-проекта Final Fantasy XIV.