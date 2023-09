Графика в игре нарисована вручную.

Издательство Play on Worlds и разработчики из бразильской Orbit Studio, которых мы знаем по ремейку классической игры Haunted House, определились с датой релиза своей метроидвании Ebenezer and the Invisible World. По такому случаю был представлен отдельный трейлер.

Новый проект от Orbit Studio позиционируется самими авторами как уникальное переосмысление повести-сказки «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с приведениями» писателя Чарльза Диккенса. По сюжету, главному герою Эбенезеру Скруджу и команде его призрачных союзников предстоит сразиться за спасение Лондона из лап богатого промышленника Каспара Мальтуса и его приспешников.

Каждый призрак в команде Скруджа обладает своими уникальными способностями. Игроку нужно будет исследовать тёмные уголки Лондона и попытаться раскрыть зловещее влияние Тёмного духа и армии неприкаянных призраков.

Их основных особенностей метроидвании Ebenezer and the Invisible World сами авторы выделяют следующее:

встречайте и разблокируйте могущественных призраков, каждый из которых имеет свою собственную историю и задания, которые нужно выполнить, передав свои силы Эбенезеру в этом приключении;

занимайтесь исследованием Лондона викторианской эпохи в разных частях города и раскройте мрачные тайны семьи Мальтус; путешествуйте по миру необычными способами с помощью Призраков Движения, в том числе артистов на трапеции Роуз и Флосси Рид, альпинистки Виктории Пик, профессора времени и пространства Хейли Холл и многих других;

используйте особые способности каждого призрака, чтобы исследовать мир, сражаясь с легионом нераскаявшихся призраков, обрушившихся на Лондон после возвращения Тёмного духа;

наслаждайтесь повествованием через диалоги и внутриигровые ролики и узнайте трагические предыстории призраков, теперь привязанных к миру смертных;

изучите и освойте сложную карту в классической нелинейной метроидвании с ограниченными возможностями;

собирайте ограниченное количество материалов, таких как эфир, железо и полынь, чтобы разблокировать новые предметы и способности;

откройте для себя секретные области и редкие материалы;

весь арт в игре нарисован вручную с покадровой раскраской и анимацией.

Ebenezer and the Invisible World поступит в продажу 3 ноября текущего года на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. К сожалению, поддержки русского языка в игре не будет.