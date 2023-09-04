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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Вдохновлённая «Рождественской песней» Чарльза Диккенса метроидвания Ebenezer and the Invisible World получила дату релиза
Графика в игре нарисована вручную.

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Издательство Play on Worlds и разработчики из бразильской Orbit Studio, которых мы знаем по ремейку классической игры Haunted House, определились с датой релиза своей метроидвании Ebenezer and the Invisible World. По такому случаю был представлен отдельный трейлер.

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Новый проект от Orbit Studio позиционируется самими авторами как уникальное переосмысление повести-сказки «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с приведениями» писателя Чарльза Диккенса. По сюжету, главному герою Эбенезеру Скруджу и команде его призрачных союзников предстоит сразиться за спасение Лондона из лап богатого промышленника Каспара Мальтуса и его приспешников.

Каждый призрак в команде Скруджа обладает своими уникальными способностями. Игроку нужно будет исследовать тёмные уголки Лондона и попытаться раскрыть зловещее влияние Тёмного духа и армии неприкаянных призраков.

Их основных особенностей метроидвании Ebenezer and the Invisible World сами авторы выделяют следующее:

  • встречайте и разблокируйте могущественных призраков, каждый из которых имеет свою собственную историю и задания, которые нужно выполнить, передав свои силы Эбенезеру в этом приключении;
  • занимайтесь исследованием Лондона викторианской эпохи в разных частях города и раскройте мрачные тайны семьи Мальтус; путешествуйте по миру необычными способами с помощью Призраков Движения, в том числе артистов на трапеции Роуз и Флосси Рид, альпинистки Виктории Пик, профессора времени и пространства Хейли Холл и многих других;
  • используйте особые способности каждого призрака, чтобы исследовать мир, сражаясь с легионом нераскаявшихся призраков, обрушившихся на Лондон после возвращения Тёмного духа;
  • наслаждайтесь повествованием через диалоги и внутриигровые ролики и узнайте трагические предыстории призраков, теперь привязанных к миру смертных;
  • изучите и освойте сложную карту в классической нелинейной метроидвании с ограниченными возможностями;
  • собирайте ограниченное количество материалов, таких как эфир, железо и полынь, чтобы разблокировать новые предметы и способности;
  • откройте для себя секретные области и редкие материалы;
  • весь арт в игре нарисован вручную с покадровой раскраской и анимацией.

Ebenezer and the Invisible World поступит в продажу 3 ноября текущего года на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. К сожалению, поддержки русского языка в игре не будет.

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