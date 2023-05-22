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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ведущий Summer Game Fest 2023 обещает на мероприятии несколько «громких» анонсов
Важно понимать: что для одного «громко», для другого — тишина.
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В начале июня пройдёт Summer Game Fest 2023, который станет одним из целого цикла крупных игровых мероприятий на фоне канувшей в лету E3. Анонсов будет много, а таких, на которые обратят внимание практически все геймеры — громких — планируется устроить три—четыре штуки. По крайней мере, такой информацией поделился продюсер и ведущий мероприятия, вездесущий Джефф Кили.

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В детали Кили вдаваться не стал, но важно понимать одну простую и очевидную вещь: то, что является «громким анонсом» для одного игрока, для другого будет пустым звуком и тратой драгоценного времени. За несколько лет существования Summer Game Fest (мероприятие появилось в 2020 году в разгар пандемии) ничего реально «громкого» в его ходе анонсировано не было. Если, конечно, не считать «громким» анонсом ремейк The Last of Us.

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Как мероприятие пройдёт в этом году, узнаем уже через две с половиной недели — Summer Game Fest 2023 начнётся 8 июня в 22:00 по московскому времени и продлится до полночи.

#игровая индустрия
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