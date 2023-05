Оказывается, MMO-игры ещё актуальны. Надо же.

Вселенная «Властелина колец» продолжает будоражить умы и сердца сотен миллионов людей по всему миру, поэтому нет ничего удивительного в том, что по ней в том числе выпускают всё новые и новые видеоигры. В перспективе одной такой игрой станет больше: сегодня Amazon объявила о том, что в сотрудничестве с Embracer Group и со студией Amazon Games Orange County, известной своей работой над неоднозначной MMO New World, начала работу над MMO-проектом по «Властелину колец».



Подробностей проекта пока нет; известно лишь, что он находится совсем на ранней стадии разработки, а это значит, что его релиз — это вопрос даже не ближайших лет. Очевидно одно: столь богатый и обширный мир, как Средиземье, идеально подходит для масштабной MMO-игры в его сеттинге.

Тем временем фанаты «Властелина колец» ожидают готовящегося к 25 мая релиза The Lord of the Rings Gollum — приключения с Голлумом в главной роли.