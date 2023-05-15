Вселенная «Властелина колец» продолжает будоражить умы и сердца сотен миллионов людей по всему миру, поэтому нет ничего удивительного в том, что по ней в том числе выпускают всё новые и новые видеоигры. В перспективе одной такой игрой станет больше: сегодня Amazon объявила о том, что в сотрудничестве с Embracer Group и со студией Amazon Games Orange County, известной своей работой над неоднозначной MMO New World, начала работу над MMO-проектом по «Властелину колец».
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Подробностей проекта пока нет; известно лишь, что он находится совсем на ранней стадии разработки, а это значит, что его релиз — это вопрос даже не ближайших лет. Очевидно одно: столь богатый и обширный мир, как Средиземье, идеально подходит для масштабной MMO-игры в его сеттинге.
Тем временем фанаты «Властелина колец» ожидают готовящегося к 25 мая релиза The Lord of the Rings Gollum — приключения с Голлумом в главной роли.