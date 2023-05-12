Разработчики из студии Best Way при поддержке издательства Fulqrum Publishing запустили открытое тестирование стратегии Men of War II. Все желающие могут присоединиться к данному мероприятию через страницу игры в Steam. Список доступного для тестирования контента также обнародован.
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Геймеры, которые захотят опробовать бета-версию стратегии, могут рассчитывать на получение доступа к следующему контенту:
- три миссии из одиночной кампании — их также можно пройти в кооперативе;
- четыре PvP-режима — «Линия фронта», «Контрольные точки», «Вторжение» и «Бой»;
- один PvE-режим, который доступен через пользовательское лобби, — «Оборонительный рубеж»;
- семь многопользовательских карт.
Также разработчики из Best Way признались, что учли пожелания игроков, принявших участие в тестировании стратегии в предыдущие разы. Именно поэтому обновлённая версия Men of War II содержит следующие улучшения. Изменения в игровом процессе:
- Улучшена физика транспортных средств — тяжелые танки и другие транспортные средства больше не подпрыгивают на дорогах и более реалистично двигаются/взрываются.
- Увеличена скорость снарядов.
- Юниты больше не будут использовать все доступные гранаты, патроны и некоторые другие типы боеприпасов по своему усмотрению во время боя без команды игрока.
- Теперь игроки могут запретить ИИ менять тип боеприпасов, просто щелкнув правой кнопкой мыши на нужном типе боеприпасов.
- Улучшено появление юнитов на карте.
- Улучшена система рытья окопов.
- Теперь камеру можно отдалить от юнитов на более высокое расстояние.
- Каждая обучающая миссия теперь может быть пройдена отдельно, не обязательно в последовательном порядке.
Улучшения пользовательского интерфейса:
- Появилось больше возможностей по настройке пользовательского интерфейса - появилась отдельная кнопка для настройки мини карты и многое другое.
- Добавлена опция в «общих настройках» для отключения/скрытия иконок, показывающих здоровье юнитов, для лучшего погружения в игру.
- Добавлена отдельная кнопка для высадки пассажиров из транспорта.
- Добавлена горячая клавиша для активации прямого управления с видом от третьего лица.
- Добавлена горячая клавиша «отменить приказ».
- Горячие кнопки были переработаны, чтобы быть более похожими на аналогичные из предыдущих игр серии.
Производительность, различные улучшения и исправления:
- Исправлена ошибка, связанная с отслеживанием цели в тумане войны.
- Улучшена общая производительность игры.
- Повышена отзывчивость серверов. Время отклика и подключения к матчам значительно уменьшилось.
- Лобби стали более стабильными.
- Другие мелкие изменения и улучшения.
Открытое бета-тестирование Men of War II продлится до 15 мая. Релиз стратегии должен состояться до конца текущего года на ПК (Steam и Epic Games Store).