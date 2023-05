Мероприятие

Разработчики из студии Best Way при поддержке издательства Fulqrum Publishing запустили открытое тестирование стратегии Men of War II. Все желающие могут присоединиться к данному мероприятию через страницу игры в Steam. Список доступного для тестирования контента также обнародован.

Геймеры, которые захотят опробовать бета-версию стратегии, могут рассчитывать на получение доступа к следующему контенту:

три миссии из одиночной кампании — их также можно пройти в кооперативе;

четыре PvP-режима — «Линия фронта», «Контрольные точки», «Вторжение» и «Бой»;

один PvE-режим, который доступен через пользовательское лобби, — «Оборонительный рубеж»;

семь многопользовательских карт.

Также разработчики из Best Way признались, что учли пожелания игроков, принявших участие в тестировании стратегии в предыдущие разы. Именно поэтому обновлённая версия Men of War II содержит следующие улучшения. Изменения в игровом процессе:

Улучшена физика транспортных средств — тяжелые танки и другие транспортные средства больше не подпрыгивают на дорогах и более реалистично двигаются/взрываются.

Увеличена скорость снарядов.

Юниты больше не будут использовать все доступные гранаты, патроны и некоторые другие типы боеприпасов по своему усмотрению во время боя без команды игрока.

Теперь игроки могут запретить ИИ менять тип боеприпасов, просто щелкнув правой кнопкой мыши на нужном типе боеприпасов.

Улучшено появление юнитов на карте.

Улучшена система рытья окопов.

Теперь камеру можно отдалить от юнитов на более высокое расстояние.

Каждая обучающая миссия теперь может быть пройдена отдельно, не обязательно в последовательном порядке.

Улучшения пользовательского интерфейса:

Появилось больше возможностей по настройке пользовательского интерфейса - появилась отдельная кнопка для настройки мини карты и многое другое.

Добавлена опция в «общих настройках» для отключения/скрытия иконок, показывающих здоровье юнитов, для лучшего погружения в игру.

Добавлена отдельная кнопка для высадки пассажиров из транспорта.

Добавлена горячая клавиша для активации прямого управления с видом от третьего лица.

Добавлена горячая клавиша «отменить приказ».

Горячие кнопки были переработаны, чтобы быть более похожими на аналогичные из предыдущих игр серии.

Производительность, различные улучшения и исправления:

Исправлена ошибка, связанная с отслеживанием цели в тумане войны.

Улучшена общая производительность игры.

Повышена отзывчивость серверов. Время отклика и подключения к матчам значительно уменьшилось.

Лобби стали более стабильными.

Другие мелкие изменения и улучшения.

Открытое бета-тестирование Men of War II продлится до 15 мая. Релиз стратегии должен состояться до конца текущего года на ПК (Steam и Epic Games Store).