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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Стартовало открытое бета-тестирование стратегии Men of War II («В тылу врага»)
Мероприятие
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Разработчики из студии Best Way при поддержке издательства Fulqrum Publishing запустили открытое тестирование стратегии Men of War II. Все желающие могут присоединиться к данному мероприятию через страницу игры в Steam. Список доступного для тестирования контента также обнародован.

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Геймеры, которые захотят опробовать бета-версию стратегии, могут рассчитывать на получение доступа к следующему контенту:

  • три миссии из одиночной кампании — их также можно пройти в кооперативе;
  • четыре PvP-режима — «Линия фронта», «Контрольные точки», «Вторжение» и «Бой»;
  • один PvE-режим, который доступен через пользовательское лобби, — «Оборонительный рубеж»;
  • семь многопользовательских карт.

Также разработчики из Best Way признались, что учли пожелания игроков, принявших участие в тестировании стратегии в предыдущие разы. Именно поэтому обновлённая версия Men of War II содержит следующие улучшения. Изменения в игровом процессе:

  • Улучшена физика транспортных средств — тяжелые танки и другие транспортные средства больше не подпрыгивают на дорогах и более реалистично двигаются/взрываются.
  • Увеличена скорость снарядов.
  • Юниты больше не будут использовать все доступные гранаты, патроны и некоторые другие типы боеприпасов по своему усмотрению во время боя без команды игрока.
  • Теперь игроки могут запретить ИИ менять тип боеприпасов, просто щелкнув правой кнопкой мыши на нужном типе боеприпасов.
  • Улучшено появление юнитов на карте.
  • Улучшена система рытья окопов.
  • Теперь камеру можно отдалить от юнитов на более высокое расстояние.
  • Каждая обучающая миссия теперь может быть пройдена отдельно, не обязательно в последовательном порядке.

Улучшения пользовательского интерфейса:

  • Появилось больше возможностей по настройке пользовательского интерфейса - появилась отдельная кнопка для настройки мини карты и многое другое.
  • Добавлена опция в «общих настройках» для отключения/скрытия иконок, показывающих здоровье юнитов, для лучшего погружения в игру.
  • Добавлена отдельная кнопка для высадки пассажиров из транспорта.
  • Добавлена горячая клавиша для активации прямого управления с видом от третьего лица.
  • Добавлена горячая клавиша «отменить приказ».
  • Горячие кнопки были переработаны, чтобы быть более похожими на аналогичные из предыдущих игр серии.

Производительность, различные улучшения и исправления:

  • Исправлена ошибка, связанная с отслеживанием цели в тумане войны.
  • Улучшена общая производительность игры.
  • Повышена отзывчивость серверов. Время отклика и подключения к матчам значительно уменьшилось.
  • Лобби стали более стабильными.
  • Другие мелкие изменения и улучшения.
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Открытое бета-тестирование Men of War II продлится до 15 мая. Релиз стратегии должен состояться до конца текущего года на ПК (Steam и Epic Games Store).

#men of war ii #best way #fulqrum publishing
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