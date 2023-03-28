Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Naughty Dog пообещала и в будущем выпускать свои игры на PC
Выбор среди игр Naughty Dog такой большой (нет).
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

За последние годы отношение к PC-геймингу у разработчиков игр на фоне его популяризации кардинально изменилось: даже Sony, которая очень любит выпускать эксклюзивы для своих консолей PlayStation, стала делать послабления и со временем давать зелёный свет подготовке PC-версий своих игр. В частности, сегодня до персональных компьютеров наконец-то добрался ремейк The Last of Us, и в сопроводительном обращении по случаю релиза студия Naughty Dog пообещала, что будет и впредь выпускать свои проекты на PC.

реклама

Подробностями Naughty Dog делиться не стала, поэтому неясно, какой конкретно следующий проект заглянет на персональные компьютеры. Логично предположить, что им станет The Last of Us Part II, но загадывать на этот счёт мы бы ничего не стали.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В любом случае, на скорые релизы надеяться не стоит: хоть Sony и изменила своё отношение к PC, но приоритетной платформой по-прежнему остаётся PlayStation, и именно на неё в первую очередь будут выпускаться игры компании.

#sony #naughty dog #the last of us part i
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Оптимизации нет: PC-версия The Last of Us Part I получила разгромные пользовательские оценки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
12
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
33
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
43
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
137
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
5
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
13
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
4
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
35
Краткое тестирование в игре Scathe
+

Сейчас обсуждают

Aleksei Didenko
21:33
Они государственность потеряли в конце 13 года
В Офисе Зеленского заявили, что хотят закончить конфликт обрушением российской государственности
REY_B_
21:26
Господство в воздухе сейчас имеют дроны и реактивные снаряды.
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Андрей Кулинич
21:25
Вспомни об участи соловья-разбойника, когда лапти плели и вы , а где же ваше личико Олег Соловей ? Запомни "соловей-разбойник", за свои поступки и слова, а тем более дела ; Надо отвечать , а вы готовы...
ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
REY_B_
21:25
А какая ему разница?
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
REY_B_
21:23
Ну да, устарели уже. Даже запомниться не успели. Как то сразу к 4К перепрыгнуло. Но тут опять вопрос, много ли людей используют 4К?
RTX 4060, RTX 4060 Ti и RTX 4070 появятся в мае: краткие характеристики и цены
DonCarleone
21:23
Украина может завтра же потерять свою государственность, если запад прекратит спонсировать их. А Россия может годами и десятилетиями вести военные действия автономно. Если РФ потеряет государственност...
В Офисе Зеленского заявили, что хотят закончить конфликт обрушением российской государственности
Илья Ковалёвъ
21:22
399 зелёных это как то оптимистично, вы на другие карты цен не видели что-ли? 599 ждите :/
RTX 4060, RTX 4060 Ti и RTX 4070 появятся в мае: краткие характеристики и цены
DonCarleone
21:21
с однго пакета нюхают)))
В Офисе Зеленского заявили, что хотят закончить конфликт обрушением российской государственности
хахахер
21:15
был я в кате как-то на Урале по работе
Российские программисты попросили больше денег от государства на создание отечественного софта
REY_B_
21:13
Потому что 1 Он изначально обладает бескомпромиссными характеристиками авиационного двигателя. Т.к. это уменьшенный вариант именно его. 2 Он широко используется на гражданке. Т.е. его производство был...
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем