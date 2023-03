Выбор среди игр Naughty Dog такой большой (нет).

За последние годы отношение к PC-геймингу у разработчиков игр на фоне его популяризации кардинально изменилось: даже Sony, которая очень любит выпускать эксклюзивы для своих консолей PlayStation, стала делать послабления и со временем давать зелёный свет подготовке PC-версий своих игр. В частности, сегодня до персональных компьютеров наконец-то добрался ремейк The Last of Us, и в сопроводительном обращении по случаю релиза студия Naughty Dog пообещала, что будет и впредь выпускать свои проекты на PC.

реклама

Подробностями Naughty Dog делиться не стала, поэтому неясно, какой конкретно следующий проект заглянет на персональные компьютеры. Логично предположить, что им станет The Last of Us Part II, но загадывать на этот счёт мы бы ничего не стали.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В любом случае, на скорые релизы надеяться не стоит: хоть Sony и изменила своё отношение к PC, но приоритетной платформой по-прежнему остаётся PlayStation, и именно на неё в первую очередь будут выпускаться игры компании.