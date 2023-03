В России — только окольными путями.

Изначально PC-версия ремейка The Last of Us, которой присвоили подзаголовок Part I, должна была выйти в свет в начале марта, но незадолго до релиза срок был сдвинут до 28 марта. К счастью, дополнительных переносов не потребовалось, указанный день настал, релиз состоялся.

Проект уже доступен в Steam и Epic Games Store, однако, как и в случае со всеми играми от крупных издателей и от Sony в частности, в России новинку официально приобрести нельзя. Чтобы обойти запрет, необходимо либо менять регион в Steam и переплачивать при конвертации валют, либо пользоваться сторонними сервисами, на которых продают ключи активации. Агитировать за пиратство мы в редакции не станем, но данную опцию тоже не стоит списывать со счетов.

The Last of Us Part I является ремейком оригинальной игры. В обновлённой игре представлена более совершенная графика и более разумный ИИ; в остальном перед нами всё те же приключения Элли и Джоэла.