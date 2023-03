Всё случилось так, как и должно было случиться.

Несмотря на то, что The Settlers New Allies вышла на PC ещё две недели назад, основная масса обзоров начала появляться только сейчас. И из них следует, что перед нами по всем критериям худший проект в серии. В частности, профессиональные обозреватели в среднем оценили новинку в 60 баллов из 100 возможных, в то время как куда менее сдержанные в своих оценках пользователи выставили «Новым союзникам» аж 2,7 балла из 10 возможных. Иными словами, полный и безоговорочный разгром.

Как пишут обозреватели, The Settlers New Allies получилась слишком упрощённой, игровой процесс в целом скучен и лишён гибкости. Многие не стесняются в выражениях и называют New Allies паразитированием на The Settlers, после которого серию воскресить уже не удастся.

Отдельно обозреватели отметили техническую сторону, которая в новинке не выдерживает никакой критики, обилие багов и ошибок, а также агрессивное насаждение «доната». Занимательно, что магазин внутриигрового контента — это чуть ли не единственное, что в The Settlers New Allies работает без огрехов и с максимальной стабильностью.

Удивляться подобному раскладу не приходится: видеоигры давно перестали быть искусством, окончательно превратившись исключительно в способ генерации сверхприбылей для издателей. К сожалению, в погоне за деньгами Ubisoft забыла, что The Settlers — серия чрезвычайно нишевая (на большого любителя), и новую аудиторию в неё так просто не привлечёшь. Зато фанаты, привыкшие к стандартному геймплею «Поселенцев», отвернутся от неё очень легко, в результате чего не будет ни денег, ни уважения, ни перспективы.