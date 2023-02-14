Сегодня австралийский композитор Мик Гордон (DOOM, DOOM Eternal, Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood), который написал музыкальное сопровождение к Atomic Heart от состоящей из выходцев из России кипрской студии Mundfish, заявил, что пожертвовал весь свой гонорар за саундтрек к проекту в помощь пострадавшим в ходе конфликта на Украине.
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Гордон заявил, что направил гонорар Австралийскому Красному Кресту, который осуществляет помощь пострадавшим от боевых действий на Украине. По словам композитора, перечисляя средства Красному Кресту, он уверен, что ресурсы будут направлены на благое дело.
К сожалению, Мик Гордон не просто объявил о пожертвовании средств, но и зачем-то придал этому действительно благородному действию совсем ненужную политическую окраску. По словам Гордона, как и весь остальной мир, он был шокирован известием об «эскалации войны “путинскими армиями” на Украине 24 февраля 2022 года» с «жестоким и неоправданным вторжением». Дальше Мик Гордон, признав, что решение о боевых действиях принималось не российским народом, продолжил применять штампы в духе «авторитарный режим», «неуважение к правам человека», а также «мир должен проявлять солидарность с народом Украины».
Осуждать композитора за это точно не стоит, поскольку он, как и все работяги в западном мире, существует в некоем информационном «пузыре»: крайне немногие находят свободное время на то, чтобы разобраться в предыстории конфликта, его причинах и следствиях, предпочитая вместо этого принимать официальную точку зрения своих СМИ, у которой нет ничего общего с реальностью.