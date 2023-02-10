Пока соберут, пока озвучат, пока уложат... Все, кому надо, уже наиграются.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Как известно, крупные западные издатели игр и раньше с неохотой вкладывались в полноценную русскоязычную локализацию своих творений, причём с каждым годом эта охота уменьшалась чуть ли не в арифметической прогрессии. В прошлом же году практически все контакты с западными крупными издательствами оборвались: официально игры в России покупать стало невозможно, а локализации стали выполнять в лучшем случае в виде субтитров — и то, для немногих русскоязычных фанатов из других стран СНГ.

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Не стала исключением и Hogwarts Legacy: субтитрами проект снабдили, и те российские геймеры, считающие лично для себя, что игры вне политики, даже если их издатели утверждают обратное, начали жаловаться, что столь огромный объём диалогов, если свободно на слух не воспринимать английскую речь, попросту устаёшь читать. По такому поводу студия GamesVoice, занимающаяся переводом и озвучиванием видеоигр, предложила свою посильную помощь в деле создания полноценной локализации Hogwarts Legacy.

Как пишут представители GamesVoice, «Наследие Хогвартса» отличается колоссальными объёмами реплик, суммарная продолжительность которых превышает 33 часа. На проведение работы такого масштаба требуются большие деньги, и их сбор уже стартовал: всего GamesVoice надеется собрать 1,9 миллиона рублей, из которых уже удалось привлечь 249 тысяч рублей.

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Необходимо понимать, что процесс создания локализации затянется на продолжительное время, и трудно понять, кому к моменту завершения она может быть интересна. В конце концов, все, кто этого хотят, пройдут Hogwarts Legacy за первый же месяц—два. В общем, идея с озвучкой благородная, хорошая, но несколько утопичная.