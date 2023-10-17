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Представлены процессоры Intel Core 14-го поколения с функцией разгона на основе AI

Процессоры Core i9-14900K, i7-14700K, i5-14600K с тактовой частотой 6 ГГц и разгон на основе искусственного интеллекта.
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Сегодня Intel анонсировала серию процессоров Core Raptor Lake Refresh 14-го поколения, включающую три топовые модели с возможностью разгона: Core i9-14900K с тактовой частотой 6 ГГц ($589), Core i7-14700K за 409$ и Core i5-1600K за 319$, которые поступят в розничную продажу 17 октября. чтобы бросить вызов линейке AMD Zen 4 Ryzen 7000 , включая мощные модели 7000X3D , которые в настоящее время доминируют в нашем списке лучших процессоров для игр . Несмотря на слухи о повышении цен, Intel сохранила цены на свои три новые модели на том же уровне, что и на предыдущее поколение, надеясь тем самым отодвинуть конкурентов AMD по доступным ценам. Intel также предлагает все три чипа в конфигурациях серии KF без графики за немного меньшие деньги, чем их полнофункциональные аналоги.

Как следует из кодового названия, новейшие чипы Intel представляют собой обновленную версию процессоров Raptor Lake 13-го поколения , которые дебютировали примерно год назад и одержали победы над оригинальным процессором AMD Ryzen 7000 – по крайней мере, до тех пор, пока не появились модели AMD 7000X3D и вновь не взяли на себя лидерство. игры. Intel заявляет, что модели 14-го поколения вновь подтверждают свое лидерство в играх, заявляя, что игровая производительность «до» на 23% выше, чем у мощных чипов AMD Ryzen 7000X3D — хотя, согласно тестам Intel, это в среднем дает преимущество примерно на 2% — и до Производительность рабочих процессов авторов на 54 % выше. В целом, Intel заявляет, что ее новые оптимизации дают процессорам 14-го поколения «однозначный процентный прирост» по всем направлениям по сравнению с собственными моделями предыдущего поколения.




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Intel протестировала Core i9-14900K в 25 играх против AMD Ryzen 9 7950X3D, который на данный момент является самым быстрым игровым процессором . Здесь мы видим, что Intel лидирует на 23% в некоторых играх, таких как Starfield и Metro Exodus , но отстает на 23% в DOTA 2 и на 11% в Cyberpunk 2077, при этом широкий диапазон значений разбросан по всем протестированным играм. . Лидерство Intel выражается в общем среднем преимуществе в 2%, что делает Core i9-14900K претендентом на звание самого быстрого игрового процессора на рынке.

Хотя поколение обновлений Intel не обеспечивает огромных скачков между поколениями, которые мы обычно наблюдаем в новых архитектурах, новые чипы имеют более высокие частоты повышения по всем направлениям, с пиковой частотой до 6,0 ГГц для флагманского Core i9-14900K. Благодаря новой версии технологического узла Intel 7 чипы 14-го поколения обеспечивают более высокие частоты в тех же пределах мощности (PL1/PL2), что и модели предыдущего поколения. Core i7-14700K — единственный чип, который имеет больше ядер и сопутствующий дополнительный объем кэш-памяти за счет четырех дополнительных E-ядер. Между тем, модели Core i9 и i5 14-го поколения имеют такое же количество ядер, что и их предшественники. 

Intel также представляет новую программу AI Assist, встроенную в утилиту настройки XTU, которая использует возможности машинного обучения для предоставления пользовательских настроек разгона одним щелчком мыши для моделей Core i9, а также новую программу оптимизации приложений (APO), которая обнаруживает определенные игры. и автоматически регулирует сходство потоков для повышения производительности на лету. 

Характеристики и цены:

Core i9-14900K/KF — 24 ядра (8+16), частоты 3,2–6,0 ГГц, 36 МБ кеш-памяти L3, TDP 125 Вт и цены соответственно 590/565 долларов.


Core i7-14700K/KF — 20 ядер (8+12), частоты 3,4–5,6+ ГГц, 33 МБ кеш-памяти L3, TDP 125 Вт и цены соответственно  385/410 долларов.


Core i5-14600K/KF — 14 ядер (6+8), частоты 3,5–5,3+ ГГц, 24 МБ кеш-памяти L3, TDP 125 Вт и цены соответственно  295/320 долларов.

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