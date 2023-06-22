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Компания Apple является краеугольной среди подобных. Ни в коем случае нельзя отвергать или пренебрегать ее вкладом в развитие ПК, ноутбуков или смартфонов. Но основной вклад компания делала на заре развития данных девайсов. Постепенно, другие компании очнулись от сна и бросились в погоню за лидером.

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На данный момент, несмотря на огромную массу поклонников Apple, жизнь компании нельзя называть легкой. Ей навязана борьба по всем фронтам, которая идет с переменным успехом для обеих сторон. Но есть явная тенденция: на смену действительно передовым техническим решениям, приходят только дизайнерские изыски, да странные маркетинговые решения. Причем, в плане дизайна, сильнейший удар приходит со стороны китайских компаний. Стоит только Apple засветить новый дизайн смартфона, как уже китайцы приступают к выпуску моделей с подобными дизайнерскими решениями. Причем, в широком ценовом диапазоне (акция "Почувствуй себя владельцем iPhone!")...

Но я не буду сосредотачиваться на этой стороне. Как и не затрону маркетинговые "изыски" в дизайне ноутбуков, когда функциональность и основы физики задвигались в угол в угоду дизайну. Рассмотрим сегмент ПК.

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На написание этой статьи натолкнула небольшая новость у нас на сайте, где на новейшем Mac Pro натирали сыр. Ну, сходство с теркой не заметит и слепой, но меня поразила компоновка самого ПК в ролике. И я несколько углубился в "исследование" сего девайса. И оно меня поразило. Своими инженерными решениями.

Вот про них я и хочу поговорить.

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Я отталкивался от компоновки несколько другой модификации, что доступна на сайте.

Коротко о дизайне. Он на любителя. Лично мне он не нравится совсем: ну чисто терка для овощей!

Да, "дорохо/бохаго". Но терка. Есть, конечно, плюс: никто не перепутает с продуктами других компаний. Этого не отнять.

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Посмотрим на размеры самого корпуса.

Он, в принципе, почти совпадает с размерами типичного корпуса размера Mid Tower. Тот же Zalman Z9 только немногим больше.

Теперь посмотрим, что же там внутри.

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Первый "культурный шок": где все провода?

Думаю поклонники кабель-менеджмента будут недовольны, им тут делать нечего. Но у этого решения имеются не только плюсы, но и минусы. И их я буду вспоминать по ходу осмотра.

Сама компания гордо рапортует, что ПК тихий и производительный.

Если отталкиваться от вентиляторов на передней панели, в их производительность можно легко поверить. Вы только посмотрите на их толщину!

Значит, при определенных условиях, данные вентиляторы могут закачать внутрь достаточно воздуха для охлаждения. Вопрос: а точно ли будет тихо? И вот тут уже появляется первый вопрос к инженерам: а точно ваши дизайнерские отверстия на передней панели способствуют хорошей продувке?

Я уверен, что нет. Данный дизайн этому совершенно не способствует. Разрыв воздушного потока происходит не в одной плоскости, а и в глубине самих отверстий, ведь они не плоские! Ребята, а вы точно аэродинамику изучали? Ничего подобного вы не увидите никогда в других устройствах. Фильтр пытаются делать как можно тоньше, с размером ячеек, балансирующим между минимальным сопротивлением потоку и защитой от мусора. Тут же - дизайн ради дизайна.

Сама схема продува напоминает серверные решения: воздух нагнетается спереди и проходит вдоль компонентов в корпусе, охлаждая их. Но вот сзади, никаких вентиляторов нет. Значит "подхватить" воздушный поток тут не получится и вся надежда на передние вентиляторы, которые должны "дуть" очень серьезно. А это не будет "тихо".

Сама схема расположения компонентов данной версии ПК очень напоминает типичные ПК от других компаний: сверху расположен центральный процессор. Ниже него идут различные слоты для подключения девайсов (об этом чуть позже). Накопитель расположен на противоположной стороне и принудительно обдувается нижним вентилятором. Пока все нормально. Но вот слоты оперативной памяти также расположены на обратной стороне и там они не обдуваются вообще.

Более того, они закрыты дополнительными крышками. Вряд ли эта "красота" улучшает охлаждение памяти. Да, на "огрызках" память не разгоняют. Но и в стоке, она греется. Довольно странное решение... Думаете, от перегрева памяти нет проблем? Ошибаетесь.

Вернемся на другую сторону. Конфигуратор нам сообщает, какие мощные процессоры могут тут располагаться. Но взгляд на подсистему питания несколько озадачивает.

Допустим, что она у вас из вибраниума. Может стоило поставить на них радиатор? Видно, о нагреве системы питания процессора, инженерам не ведомо...

Рассмотрим о охлаждении самого процессора. Оно типично башенное.

Роль вентилятора выполняет верхний передний вентилятор, который расположен впритык к радиатору. И опять вопросы к конструкции радиатора. Почему такое большое расстояние между пластинами радиатора?

Да, так воздуху легче проходить между пластинами. Но тогда уменьшается теплоотвод с пластин. Ведь общая площадь теплоотвода имеет важное значение! Тут этого нет. Думаете, что это просто картинка такая? Нет, на видео также заметна эта особенность радиатора.

Косяк, товарищи! И довольно большой.

Ладно, переходим к слотам расширения.

При взгляде на "инновационные" разъемы, сразу вспоминается эпик-фейл с новомодным разъемом доп.питания для карт НВидиа. Тут имеем тоже самое: попытка передачи "множества ватт" через маленькие контакты.

Что на это скажут наши диванные эксперты? На мой не искушенный взгляд, это идиотизм. Как это можно передать без нагрева? А никак. Зато красиво, проводов нет... Для понимания энергораспределения, схема с самого сайта:

Вот как можно, почти 500 вт. подводить через тончайшие контакты в текстолите? Наверно, опять помощь оказали коллеги из Ваканды...

Ну и что там у нас в качестве блока питания?

Эй, лентяи из Сисоника! Быстро в Apple на стажировку! Вы же не можете сделать подобный блок питания, где в упор не видно вентилятора и в принципе не поместятся большие радиаторы.

БП я выделил красным цветом...

Скорее всего, почти полторы тысячи ватт в "божественном огрызке" также не греются...

Глядя на данный девайс одолевают такие мысли: либо все лучшие умы в областях аэродинамики, электросхемотехники работают в Apple, либо мы имеем дело с абсолютно безграмотным подходом к проектированию в угоду "красивости".

Я склонен ко второму: маркетинг у "огрызка" рулит и побеждает здравый смысл. Ну, а обзорщики... А что с них взять то? Нет ни одного нормального обзора, где подобные девайсы (или же их ноутбуки) грузили серьезной нагрузкой и замеряли температуры. А зачем? Дизайн имеется, с фанатов достаточно...

Фанаты могут излить свою желчь в комментариях, но стоит признать факт: из некогда лидера индустрии, Apple превратился в лидера маркетинговой отрыжки, которую с огромной жадностью поглощают многочисленные толпы фанатов по всему миру.