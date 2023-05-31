Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
Ну, прям радуют небольшие студии в этом году. В отличие от зажравшихся мегастудий, которые погрязли в "повестках" и полном игнорировании сюжетов, зато отлично разбирающихся в монетизации...
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23 мая 2023 года выходит ретрошутер Warhammer 40.000: Boltgun, созданный студией Auroch Digital. Игра вышла на платформах Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.
Игра без всякого стеснения копирует игры конца 90-х - начала 2000-х. Графика прямиком оттуда (но только визуально). Сюжета - практически ноль. Выбираем сложность:
Вот вам оружие - и вперед, за славу космодесанта!
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Короткий ролик вводит нас в сюжет, но не особо глубоко.
Потом, мы отправляемся крошить врагов, вооруженные только легендарной цепной пилой.
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Но уже вскоре, получаем классическое оружие космодесантника - болтер.
Потом арсенал постепенно будет расширяться. В ходе небольшого тестирования, я успел получить дробовик
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и плазмоган.
Патроны, аптечки и прочие "аксессуары" встречаются на локациях и иногда выпадают из поверженных врагов.
Кто враги? Космодесантники Хаоса, разные демоны. Все, что типично для мира Warhammer 40.000.
Сначала, по старой традиции, враги послабее, но потом уже встречаются минибоссы
и боссы.
Перестрелки, на довольно приличных по размеру локациях, превращаются в чистое месиво из пикселей. Отстатки противников, "лужи" крови, патроны, очки здоровья - все перемешано. Главное - не останавливаться, пока не падет последний супостат. Только так! Иначе космодесантник "работать" не может! Стрелковое оружие прекрасно дополняют гранаты нескольких типов. И не забываем о цепной пиле: рывок с пружком и обрушиваемся всей массой на ошеломленного врага, превращая его в фарш...
Пафос во всем: в тяжелой поступи, в гипертрофированном оружии, в оформлении локаций.
Поклонники данной вселенной должны быть довольны. Локации в меру большие для данного жанра, есть тайники со всякими "плюшками". Далеко не все из них легко найти. Сам геймплей состоит из отстрела врагов, поиска ключей, чтобы пройти на новую часть локации. В конце каждой главы - традиционный "отчет" о прохождении:
Игра выглядит очень аутентично.
Не зная подоплеки, ее действительно легко принять за старую. Причем, графические настройки позволяют немного поменять внешний вид картинки. Для этого в меню есть раздел "Ретро".
Тут можно настроить цветовую гамму и пикселизацию. Но тут, разработчики несколько перегнули палку, при сдвиге ползунка влево, на экране уже ни черта не разобрать...
Пикселизация - вправо:
Пикселизация - влево:
При стандартной пикселизации и максимальных настройках (ультра), игра выглядит так:
Если же выключить "окклюзию окружения", то особо ничего не поменяется, но фпс заметно вырастет.
Именно на таких настройках я и провел тестирование в игре.
Тестовая система:
Процессор: i5-3570K (4300 МГц)
Оперативная память: 12 Гб (1600 МГц)
Видеокарта: GT 1030
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080.
Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.
Настройки графики:
Вот скриншот тестового момента:
Итоги теста:
Результат довольно неоднозначный.
С одной стороны, на таких настройках проблем именно в тесте не было. Но уже позже, в другой главе, в довольно сильном замесе, фпс упал до 45-60, в зависимости от "спецэффектов". Снижение настроек особого эффекта не дает. Поэтому я воспользовался просто снижением разрешения до 1680х1050 (NIS в панели управления НВидиа, некий упрощенный аналог FSR).
В данном шутере с откровенно пиксельной графикой, такой апскейл практически незаметен.
Кроме того, в некоторые моменты игра фризила, несмотря на SSD накопитель. То ли подгрузка локации, то ли определенный упор в пропускную способность памяти карты (вроде, 2 Гб никогда не загружалось полностью). Короче, оптимизация, не такая и хорошая, какой могла бы быть.
Мой субъективный вывод по игре.
Это сумасшедший шутер! Да, откровенно разыгрывает ностальгию. Но сам по себе очень неплох. Конечно, графод...поклонникам графики, его не стоит рекомендовать. Но тем, кому сам процесс важнее визуальной составляющей, поиграть в данную игру, определенно стоит. А уж фанатам вселенной Warhammer 40.000 - тем более.
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