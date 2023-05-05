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О редких американских суперкарах

Сегодня я расскажу о трех значимых американских суперкарах, которые получили мировую известность.
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Начну свой рассказ с автомобиля, который не является оригинальным продуктом, а просто тюнингованным вариантом серийной машины. Но, зато каким...

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В 1977 году, Ривз Каллауэй, создает предприятие Callaway Cars, расположенное в Коннектикуте. Цель создания - производство автомобилей на основе уже существующих моделей. Одной из первых разработок, было установка турбонагнетателей на автомобили BMW, Volkswagen, Porsche, Audi и Mercedes-Benz. Компания неплохо "набила руку" на этом поприще, и в 1987 году, разработали двойной турбонагнетатель для Corvette. Причем, турбокит предлагался для установки на автомобили в салонах официальных дилеров GM. Репутация компании была уже так высока, что Aston Martin поручил компании разработку новых головок блока цилиндров для двигателей модели Aston Martin Virage.

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Но именно разработка модификации для Corvette сделало компанию известной в мире. Программа установки турбокита на Chevrolet Corvette поколения С4 продолжалась с 1987 по 1991 год. Тогда машина называлась просто: Callaway Twin Turbo Corvette. Но инженеры не сидели, сложа руки. Модернизированная система получила более производительные турбины и интеркулер для охлаждения нагнетаемого воздуха. Естественно, что выросла и мощность мотора.

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 По данным производителя, мощность достигла 880 л.с., а крутящий момент - 1046 Нм. Никакой автоматической коробки передач не было, автомобиль комплектовался механикой ZF. И вот, в 1988 году, на треке, автомобиль разогнался до совершенно чумовой скорости 254,76 миль/ч (410 км/ч)! Этот рекорд продержался до 1999 года. Автомобиль получил собственное имя - Callaway Sledgehammer Corvette (Кузнечный молот). Но, автомобиль был не просто очень быстрым на прямых, в то время Callaway уже вовсю строили автомобили и для гонок. Поэтому их автомобили были хороши и на треках. Внешне от оригинальных Corvette, автомобили Callaway отличались иным передним бампером (что несколько удлиняло автомобиль),

боковыми воздуховодами позади переднего колеса и измененной задней панелью.

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На машины ставили литые диски, новую подвеску и тормозную систему. В салоне - спортивные сиденья взамен стандартных и, по желанию, каркас безопасности.



Следующим экспонатом станет несомненный завсегдатай вкладышей жвачек Turbo - Vector W8. Компания Vector Aeromotive Corporation с 1989 года по 1993 выпускала этот уникальный автомобиль. Думаю, не стоит и говорить, чем были вдохновлены создатели Вектора:

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Шасси автомобиля было создано в виде монокока. Где использовали алюминий. А для соединения деталей - эпоксидная смола и заклепки... Внешние детали кузова изготавливались из кевлара.

Мотор разрабатывать с нуля было крайне невыгодно. Поэтому взяли за основу гоночный мотор Rodeck, рабочим объемом в 6 литров. Оснастили его двойным турбонаддувом. В итоге получалось около 625 л.с. Это не особо много, но давление наддува было небольшим, упор делался на надежность. При максимальном значении наддува, мотор на тестовом стенде выдавал около 1200 л.с. Мотор через трехступенчатую(!) автоматическую(!) коробку передач приводил в движение задние колеса. Что было довольно спорным решением. Спортивная подвеска, дисковые вентилируемые тормоза - все, как и положено по статусу суперкара.

Тесный салон был отделан кожей и замшей. Также присутствовала информационная система с цифровым дисплеем (модная тема в то время).

Производитель давал информацию о максимальной скорости в 390 км/ч. Но это только теоретическая раскладка. На деле же, тестировщикам из журнала Road & Track, удалось получить скорость в 351 км/ч и время разгона от 0 до 96 км/ч за 4,2 секунды. Если бы автомобиль снабжался механической КПП, то время разгона могло сократиться и до 3 секунд. Автоматы в то время были крайне задумчивыми...

За все время было выпущено всего 17 автомобилей для клиентов. Для маленькой фирмы, не такой и плохой результат...

На этом история компании не закончилась.

Разрабатывать с нуля новый автомобиль не стали, так как проект WX-3 провалился.

WX-3 Roadster.

Это было очень накладно, да и количество покупателей откровенно мало (а цена - наоборот). За основу взяли Lamborghini Diablo, новинку в то время. И попытались придать ей черты предыдущей модели от Вектор. От "Ламбы" был взят и мотор. Новую модель назвали Vector M12.

Внешне, автомобиль очень сильно напоминал прототип WX-3. По задумке инженеров, себестоимость новой модели должна была бы стать более низкой. Но не срослось...

В это время "колбасило" и Вектор, и саму Ламборгини. Поэтому проект вышел неудачным. Некоторые издания, которым удалось протестировать суперкар, называли его "худшим суперкаром в мире"...


Самым "победоносным американцем" в спорте в классе GT в начале 21 века стал Saleen S7 R. И это еще одна модель, о которой я сегодня расскажу.

Компания Saleen на тот момент была совсем не новичком в тюнинге и автоспорте. И ее регалии были ничуть не менее значимыми, чем у тех же AC Schnitzer или Alpina. Гоночные Saleen Mustang громили конкурентов за океаном, изредка приезжая в Европу, чтобы засветиться в 24-х часах Ле-Мана.

И вот, в какой-то момент, основатель компании Стив Салин подумал: "а не создать ли нам собственный суперкар?". Первоначальная концепция была разработана в самой компании. Но вот осуществлением проектирования и доводкой шасси, занимались другие фирмы.

Автомобиль был готов к 2000 году. Это был довольно низкий, широкий и длинный автомобиль с внешностью суперкара.

 Журналисты отметили отменную управляемость автомобиля. Что было не удивительно, ведь проект разрабатывался сразу с уклоном на автоспорт. Можно сказать, что в разработке было сразу два автомобиля: серийный Saleen S7 и его гоночная версия - S7 R. Причем, инженерам помучиться больше пришлось с дорожной моделью.

Мотор был основан на знаменитом фордовском 427 блоке (Big-Block, примерно 7 литров...). Естественно, что практически все было модернизировано. В итоге, получили мощность в 550 л.с. Сам мотор работал в паре с 6-ти ступенчатой механической КПП.

Гоночные тормоза, гоночная подвеска давали автомобилю просто феноменальную управляемость. А специалисты по аэродинамике очень неплохо потрудились над созданием прижимной силы: на скорости в 257 км/ч на автомобиль действовала прижимная сила, равная весу автомобиля. Это очень хороший результат. Сам кузов был выполнен из композитов, что сделало автомобиль очень легким - около 1250 кг.

Но вот с плане эргономики и комфорта автомобиль разочаровывал. Фактически, на дороги общего пользования выкатили гоночный болид с номерами. Это многим клиентам, сделавшим предзаказ, не понравилось. Продажи пошли не так, как рассчитывали в компании. Поэтому постоянно работали над улучшением интерьера.

Места это, конечно, не прибавляло, но разнообразные "плюшки" появились.

Спустя некоторое время, была выпущена и сверхмощная версия, оснащенная двойным турбонаддувом: Saleen S7 Twin Turbo.

Мощность уже достигала 750 л.с., а максимальная скорость возрастала с 354 км/ч до почти 400. Внешне автомобиль отличался небольшими косметическими изменениями.

Версия с задним антикрылом - Saleen S7 Twin Turbo LM.

Машина выпускалась с 2000 по 2005 годы. На счету же гоночных модификаций множество побед, как в американских чемпионатах, так и в гонках европейского класса GT, где на них гонялись команды Graham Nash, Konrad Motorsport и Vitaphone Racing.

Сейчас компания существует (хотя последние десятилетия ее сильно лихорадило) и, в основном, занимается тюнингом Ford, придавая им спортивные нотки характера.

Если, что: 800 мустангов под капотом...

Также появилась тюнинг-программа (прости, Господи) для Tesla...


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