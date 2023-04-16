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"Воронья лощина" - еще один фильм про Эдгара А. По

На днях посмотрел еще один фильм, где в главной роли представлен будущий писатель Эдгар Алан По...
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На днях я посмотрел еще один фильм, где в главной роли представлен Эдгар А. По. Я уже делал обзор по подобному фильму: "Всевидящее око": очень хороший детектив.

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В тот раз был представлен неплохой детектив. И герой Эдгара А. По был соратником главного героя. В этот раз, все немного по-другому...

Фильм снят в Великобритании и Латвии. Режиссер: Кристофер Хаттон. В ролях: Уильям Моусли, Мелани Занетти, Каллум Вудхаус, Кейт Дики, Дэвид Хейман, Каллум МакГоун, Оберон Ка Аджипонг.

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Сюжет. Небольшая группа кадетов возвращается с учений. И по пути им встречается распятый, слегка распотрошенный человек, который перед смертью произносит только одно слово: "Ворон".

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Эдгар, как старший, предлагает отвезти неизвестного в ближайший населенный пункт. Им оказывается полузаброшенный городок, с названием "Raven's Hollow", что и переводится, как "Воронья лощина". Попадают, как раз на похороны.

 Что сразу бросается в глаза: в городке нет священника, что по тем временам просто нонсенс... Горожане говорят, что этого человека они не знают, он просто тут проезжал; видно, что врут... Несмотря на предостережения одного из жителей,

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кадеты остаются переночевать в местной гостинице.

И это становится фатальной ошибкой для них...

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Я до самого финала надеялся на получение научного объяснения происходящему тут.

Но нет, перед нами настоящий мистический "ужастик". Без особого "хэппи-энда". Эдгар А. По действительно столкнулся с неким Древним Злом, которое, по непонятной причине, не трогает его. Но оно же и оказывает на него значимый психологический эффект. После увольнения со службы, По становится писателем.

 И одним из его произведений было стихотворение "Ворон"...

Фильм снят в 2022 году, бюджет его небольшой. Но мне нравится в подобных проектах, что команда создателей это понимает и не пытается "выпрыгнуть из штанов". Раз рассчитывать на масштабные съемки и запредельные спецэффекты не стоит, то надо все сделать скромно, но со вкусом. Вкус тут имеется: фильм с тягучей, мрачной атмосферой.

 И опять, как в предыдущем фильме про Эдгара По, погода играет на создание нужной атмосферы. Каких-то скримеров тут нет, но временами фильм очень давил на психику, в том числе и правильным музыкальным сопровождением.

 Само Древнее Зло, Ворона, нам нормально показывают только один раз. И это правильный подход, монстры должны вызывать интригу.

 Несмотря на малоизвестных актеров (мне более-менее известны только Уильям Моусли ("Хроники Нарнии"), Кейт Дики ("Прометей"), Дэвид Хейман ("Шакал") и Оберон Ка Аджипонг ("Закон и порядок")), фильм получился хорошим. Со своими ролями они справились.

Фильм "Воронья лощина" мне понравился, несмотря на то, что я ожидал все же детектив с элементами триллера. Но и как фильм ужасов, он неплох.

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