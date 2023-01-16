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"Всевидящее око" ("The Pale Blue Eye") - фильм снятый в 2022 году для платформы Netflix (что уже является неким знаком "так себе" продукции) режиссером Скоттом Купером.

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В ролях также задействованы именитые актеры: Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Саймон Макберни, Тимоти Сполл, Тоби Джонс, Шарлотта Генсбур, Люси Бойнтон, Джиллиан Андерсон.

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Режиссер есть, набор приличных актеров - тоже. Дело за сценарием. За него отвечали Скотт Купер и Луис Байард. И он основан на одноименной книге Луиса Байярда.

Дело происходит в 1830 году. В военной академии погибает курсант. Изначальный вывод о самоубийстве оказывается неверным. Для расследования этого преступления нанимают детектива с хорошим послужным списком - Аугустуса Ландора (Кристиан Бэйл).

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Он имеет хороший послужной список, но все осложняется пристрастием к алкоголю и недавней потерей жены. Кроме того, у него убежала из дома любимая дочь. Естественно, что психологическое состояние детектива "не ахти". Но он сразу "берет быка за рога". Один из курсантов предлагает ему в расследовании свою скромную помощь.

А зовут данного молодого человека Эдгар. Эдгар А. По (Гарри Меллинг)... И, если вы подумаете, что это просто совпадение, то - нет, не совпадение. Это тот самый будущий знаменитый писатель. Но пока он практикуется в написании лирических стишков. Впрочем, с некоторым успехом. Что человек с таким складом ума делает в армии, не совсем понятно.

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Расследование продвигается неспеша, часть выводов главного героя нам не озвучивают (чтобы хранить некоторую интригу).

А вот руководителей учебного учреждения такое не устраивает.

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Мало того, что над училищем нависла угроза в виде проверки, так еще погибает и другой курсант. Выдвигается версия о "серийном маньяке" (хотя этот термин тогда не существовал). А вот некий мистический характер преступления начинает прорисовываться. У жертв изымают сердца. И явно для какого-то ритуала. Для прояснения ситуации "изнутри", Ландор просит По пораспрашивать о погибших среди курсантов. По выясняет, что среди курсантов есть некая закрытая группа. Возможно, причина гибели лежит тут.

Но примерно половину выводов нам так и не показывают. А именно они выводят детектива на предполагаемых убийц. "Развязка" приобретает совсем уж мистический характер. И это несколько меня стало раздражать. Ведь до этого момента был посыл к мистицизму, но не в реальности же! Виновниками оказываются не совсем те, о ком я предполагал. Вернее, часть из них. И вроде бы все, преступники найдены, наказаны "роком судьбы".

Но что-то подозрительно много времени остается на финальные титры...

И вот тут фильм преподносит сюрприз! На сцену выходит интеллект того самого Эдгара Алана По, которого знают по его книгам.

И такой финал меня очень и очень удивил. Приятно удивил.

Фильм снят в несколько тягучей, неспешной манере (да и хронометраж на это намекает). Гнетущая атмосфера приправлена и самой природой: зима, холодно, тоскливо...

Тягостную атмосферу наводят и "флешбеки" главных героев. Эдгару снится его покойная матушка и что-то там советует. А детективу Ландору постоянно видится его убежавшая дочь...





Это классический детектив. Без стрельбы и драк (ну, драка есть, но так, для вида). Тут все расследование идет в "головах" сыщиков.

Что касается подбора актеров. Тут все очень и очень хорошо. Даже по меркам убогого конвейера Netflix.

Кристиан Бэйл отыграл своего персонажа на 100%. Вообще нет вопросов.

Гарри Меллинг также сыграл великолепно. Имея очень своеобразную внешность, на роль молодого Эдгара По подошел отлично.

Эдгар Алан По в фильме...

И в реальности.Да и остальные актеры не подкачали. Скажем так, "подозрительных лиц" среди них предостаточно.

А для детектива, это хороший знак.

Какой мой вердикт по фильму?

Если вы любите детективы, то смотреть обязательно. Несмотря на несколько растянувшийся хронометраж, получите удовольствие от просмотра. Честно, от продукции Netflix (как и Amazon) такое и не ждешь...