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Товарищ PanzerK написал статью "О цифровой гигиене в нашу эпоху или "как вернуть старые добрые времена". И я категорически не согласен ни с выводами, ни с посылом "вернуть старые добрые времена".

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Будет немного яда и желчи, но такие нонче времена...

Для начала выражу еще раз свою позицию по основному: категорически не приветствую политику на страницах сайта! Без подробностей...

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Авторы, которые особо отличились в этом вопросе находятся у меня в черном списке. И, если поколение "З" было терпимо при рекламных сборках ПК от Ситилинка, то терпеть статьи типа " Танк Каракал против вертолета Анаконда или почему Байден бяка" не намерен. Ведь там даже намека на аналитику нет...

В своей статье PanzerK написал: "Что ж действительно 15 лет назад сайт был совсем другим, но и мы были другими и общество было другим. Можно по-разному оценивать решение администрации overclockers.ru допустить всех желающих до написания статей и новостей. С одной стороны, все мы хотели бы видеть только исключительно качественные статьи на тематику сайта, с другой стороны, как это ни прискорбно "разгон мёртв" - жадность маркетологов его убила." Нет, это не так. При всем отношении к нынешним авторам, не они "убивают" сайт. Старые авторы, которые работали на него (это критически важно) сначала покинули сайт. А вот на их место пришли другие люди. Я не знаю, почему ушла "старая гвардия". Кто-то вроде, конфликтовал с администрацией, я не вникал в этот вопрос, да мне и не интересно. Ушли одни, набрали бы других. Хуже, лучше - другой вопрос. Но, раз PanzerK вспоминает К. Маркса, то затронем и важнейшую тему - бизнес (как часть капитала).

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Как строится работа любого сайта? Не вникая в подробности и упрощенно объясняя, так: есть авторы, которые работают на сайт (варианты не интересны, как и форма оплаты их труда), а есть рекламодатели. Которые делятся на два сорта: просто за деньги размещают рекламу на страницах сайта (реклама может вообще не иметь отношения к профилю тем), а другие дают товар на обзор. И это концептуальный и архиважный момент! Никто в здравом уме не будет покупать товар для обзора! Товар предоставляют либо производители, либо торговые сети. А нет товара - нет и обзоров. Смотрим на главную страницу, где публикуются материалы именно от самого сайта: там критически мало обзоров техники. Критически мало!

Ведь это началось гораздо раньше, чем год назад. Причина мне не известна, но производители/торговые сети теряют интерес к тестовым обзорам своих товаров. Допустим, что тот же ДНС провернул ловких ход и создал свой собственный сайт, где пишутся обзоры на разнообразные товары. Но другие крупные торговые сети так не делают. И товар не предоставляют на обзор... Поэтому нужны ли тут в данный момент профессиональные обзорщики? О чем они будут писать? Что обозревать?

Вот поэтому "жизнь сайта" и наполняется Блогом, где пишут "левые люди", не связанные с самим сайтом никакими обязательствами. Хотим пишем по 10 статей в сутки, хотим - не пишем.

Может ли такой способ привлечь "профессиональных" писателей/обзорщиков? Нет. Никогда.

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Да, возможно появление одной-двух статей прямой направленности, но не более. Для более подробного объяснения, нужно приоткрыть "финансовую тайну".

За других говорить не буду, приведу себя в качестве примера. Возьмем статьи про игры. Например, "Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие".

Как видите, количество просмотров 2000. Это очень мало. В среднем за одну статью про игры выходит около 200 рублей, не более. Что там некоторые болтали про "трудно что-ли лицуху купить?" Ну, купите за 200 рублей, а потом напишите статью... Ведь для обзоров компании предоставляют бесплатные ключи и ранний доступ! За 200 рулей никто и никогда обзоры писать не будет!

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А некий товарищ ddr22 пишет по три (!) статьи на одну игру. И там вообще нет комментариев, а значит и минимум просмотров. Думаете он дом уже на Карибах прикупил?

Далее, переходим к железу. Допустим, человек приобретает новую видеокарту и хочет написать по ней обзор. Пишет. А ему в ответ доморощенный комментатор: " Где разбор?" Действительно, где разбор и анализ компонентов карты? Неужто было трудно за 500 условных рублей лишиться гарантии? Что вы ждете, а? Тут даже покупку термопасты не отбить. Я нисколько не утрирую Именно такие идиотские претензии некоторые предъявляли к обзорам Leshiy2371, когда просили протестировать с другим процессором или на другой платформе. Люди, вы вообще в курсе, что это его личное железо? Он будет ради ваших хотелок новое покупать?

Но и сам сайт не в состоянии платить столько, чтобы можно было с одной статьи купить новое железо. Это не может сделать ни Overclockers, ни TechPowerUp, ни другой какой сайт. Так это не работает! Сайт платит за работу, но "железо" предоставляют другие! Нет "железа" - нет обзоров! И точка.

Это не проблема только нашего сайта. Это проблема всей российской журналистики:





Поменятеся ли ситуация в будущем, когда в мире все успокоится? Нет. Обзоры безусловно будут, но старожилы будут от них точно также плеваться. Почему? Потому что.

Смотрите на современные тренды. Никто, ни во что не хочет углубляться. Лишь поверхностно и - достаточно.

Не верите? Пример опять же с YouTube-озборов автомобилей:

Более 4 миллионов подписчиков... А ведь ни Давыдыч, ни Дубровский даже нормально ездить не могут!

Но зеленой школоте такой формат заходит. Сказал Давыдыч, что "Ламба г...но", значит так оно и есть. А то, что он на гоночной трассе сам ламер, так кого это волнует...

Поэтому тем, кто действительно понимает и умеет ездить за такими хайпожорами никогда не угнаться:

Подписчиков меньше на порядок. А ведь Мельников иногда даже участвует в гонках российского чемпионата по кольцевым автогонкам... Но кому такое интересно? Кому нужны подробности о нюансах управляемости автомобиля?

Точно такое ждет и обзоры на компьютерное железо. И уже таких примеров куча.

"А сегодня мы, ребетятки, будем обозревать новую видеокарту от НВидиа. Смотрите какая она классная! Просто огромная! А какая тут РГБ подсветочка! Вау!, Я просто тащусь! В моем розовом корпусе она будет смотреться бесподобно! А с вас, мои котята, лайки и репосты..." Я утрирую? Да, ни разу. Идет глобальное отупление масс. Поэтому абсолютно идиотские ролики на Тик-Токе набирают бешенную популярность. " А чё, ведь прикольно!". И даже тут уже примерно год тусуется группка "приколистов", что сами с собой общаются с пяти-шести аккаунтов. "Ну, прикольно же!" Ну, прикалывайтесь и дальше... Только потом не жалуйтесь на статьи "Захватил ли ChatGPT мой мозг и я ли это, или уже не я".

Ну, пар выпустил, пойду писать статью "О преимуществе видеокарт НВидиа над АМД и тщете всего сущего"...

Забыл о гигиене написать... Мойте, товарищи, руки перед едой!

P.S.: Статья PanzerK "Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f" довольно хорошая.



