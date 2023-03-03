Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О Марксе, гигиене и о том, что "старые Оверы больше не вернутся"

Прочитал статью товарища PanzerK и выскажу свое мнение по данному поводу: "Категорически не согласен!"
[ ] для раздела Блоги
3
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Товарищ PanzerK написал статью "О цифровой гигиене в нашу эпоху или "как вернуть старые добрые времена". И я категорически не согласен ни с выводами, ни с посылом "вернуть старые добрые времена".

реклама

Будет немного яда и желчи, но такие нонче времена...

Для начала выражу еще раз свою позицию по основному: категорически не приветствую политику на страницах сайта! Без подробностей...

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Авторы, которые особо отличились в этом вопросе находятся у меня в черном списке. И, если поколение "З" было терпимо при рекламных сборках ПК от Ситилинка, то терпеть статьи типа " Танк Каракал против вертолета Анаконда или почему Байден бяка" не намерен. Ведь там даже намека на аналитику нет...

В своей статье PanzerK написал: "Что ж действительно 15 лет назад сайт был совсем другим, но и мы были другими и общество было другим. Можно по-разному оценивать решение администрации overclockers.ru допустить всех желающих до написания статей и новостей. С одной стороны, все мы хотели бы видеть только исключительно качественные статьи на тематику сайта, с другой стороны, как это ни прискорбно "разгон мёртв" - жадность маркетологов его убила." Нет, это не так. При всем отношении к нынешним авторам, не они "убивают" сайт. Старые авторы, которые работали на него (это критически важно) сначала покинули сайт. А вот на их место пришли другие люди. Я не знаю, почему ушла "старая гвардия". Кто-то вроде, конфликтовал с администрацией, я не вникал в этот вопрос, да мне и не интересно. Ушли одни, набрали бы других. Хуже, лучше - другой вопрос. Но, раз PanzerK вспоминает К. Маркса, то затронем и важнейшую тему - бизнес (как часть капитала).

реклама

Как строится работа любого сайта? Не вникая в подробности и упрощенно объясняя, так: есть авторы, которые работают на сайт (варианты не интересны, как и форма оплаты их труда), а есть рекламодатели. Которые делятся на два сорта: просто за деньги размещают рекламу на страницах сайта (реклама может вообще не иметь отношения к профилю тем), а другие дают товар на обзор. И это концептуальный и архиважный момент! Никто в здравом уме не будет покупать товар для обзора! Товар предоставляют либо производители, либо торговые сети. А нет товара - нет и обзоров. Смотрим на главную страницу, где публикуются материалы именно от самого сайта: там критически мало обзоров техники. Критически мало!

Ведь это началось гораздо раньше, чем год назад. Причина мне не известна, но производители/торговые сети теряют интерес к тестовым обзорам своих товаров. Допустим, что тот же ДНС провернул ловких ход и создал свой собственный сайт, где пишутся обзоры на разнообразные товары. Но другие крупные торговые сети так не делают. И товар не предоставляют на обзор... Поэтому нужны ли тут в данный момент профессиональные обзорщики? О чем они будут писать? Что обозревать?

Вот поэтому "жизнь сайта" и наполняется Блогом, где пишут "левые люди", не связанные с самим сайтом никакими обязательствами. Хотим пишем по 10 статей в сутки, хотим - не пишем.

Может ли такой способ привлечь "профессиональных" писателей/обзорщиков? Нет. Никогда.

реклама

Да, возможно появление одной-двух статей прямой направленности, но не более. Для более подробного объяснения, нужно приоткрыть "финансовую тайну".

За других говорить не буду, приведу себя в качестве примера. Возьмем статьи про игры. Например, "Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие".

Как видите, количество просмотров 2000. Это очень мало. В среднем за одну статью про игры выходит около 200 рублей, не более. Что там некоторые болтали про "трудно что-ли лицуху купить?" Ну, купите за 200 рублей, а потом напишите статью... Ведь для обзоров компании предоставляют бесплатные ключи и ранний доступ! За 200 рулей никто и никогда обзоры писать не будет!

реклама

А некий товарищ ddr22 пишет по три (!) статьи на одну игру. И там вообще нет комментариев, а значит и минимум просмотров. Думаете он дом уже на Карибах прикупил?

Далее, переходим к железу. Допустим, человек приобретает новую видеокарту и хочет написать по ней обзор. Пишет. А ему в ответ доморощенный комментатор: " Где разбор?" Действительно, где разбор и анализ компонентов карты? Неужто было трудно за 500 условных рублей лишиться гарантии? Что вы ждете, а? Тут даже покупку термопасты не отбить. Я нисколько не утрирую Именно такие идиотские претензии некоторые предъявляли к обзорам Leshiy2371, когда просили протестировать с другим процессором или на другой платформе. Люди, вы вообще в курсе, что это его личное железо? Он будет ради ваших хотелок новое покупать?

Но и сам сайт не в состоянии платить столько, чтобы можно было с одной статьи купить новое железо. Это не может сделать ни Overclockers, ни TechPowerUp, ни другой какой сайт. Так это не работает! Сайт платит за работу, но "железо" предоставляют другие! Нет "железа" - нет обзоров! И точка.

Это не проблема только нашего сайта. Это проблема всей российской журналистики:


Поменятеся ли ситуация в будущем, когда в мире все успокоится? Нет. Обзоры безусловно будут, но старожилы будут от них точно также плеваться. Почему? Потому что.

Смотрите на современные тренды. Никто, ни во что не хочет углубляться. Лишь поверхностно и - достаточно.

Не верите? Пример опять же с YouTube-озборов автомобилей:

Более 4 миллионов подписчиков... А ведь ни Давыдыч, ни Дубровский даже нормально ездить не могут!

Но зеленой школоте такой формат заходит. Сказал Давыдыч, что "Ламба г...но", значит так оно и есть. А то, что он на гоночной трассе сам ламер, так кого это волнует...

Поэтому тем, кто действительно понимает и умеет ездить за такими хайпожорами никогда не угнаться:

Подписчиков меньше на порядок. А ведь Мельников иногда даже участвует в гонках российского чемпионата по кольцевым автогонкам... Но кому такое интересно? Кому нужны подробности о нюансах управляемости автомобиля?

Точно такое ждет и обзоры на компьютерное железо. И уже таких примеров куча. 

"А сегодня мы, ребетятки, будем обозревать новую видеокарту от НВидиа. Смотрите какая она классная! Просто огромная! А какая тут РГБ подсветочка! Вау!, Я просто тащусь! В моем розовом корпусе она будет смотреться бесподобно! А с вас, мои котята, лайки и репосты..." Я утрирую? Да, ни разу. Идет глобальное отупление масс. Поэтому абсолютно идиотские ролики на Тик-Токе набирают бешенную популярность. " А чё, ведь прикольно!". И даже тут уже примерно год тусуется группка "приколистов", что сами с собой общаются с пяти-шести аккаунтов. "Ну, прикольно же!" Ну, прикалывайтесь и дальше... Только потом не жалуйтесь на статьи "Захватил ли ChatGPT мой мозг и я ли это, или уже не я".

Ну, пар выпустил, пойду писать статью "О преимуществе видеокарт НВидиа над АМД и тщете всего сущего"...

Забыл о гигиене написать... Мойте, товарищи, руки перед едой!

P.S.: Статья PanzerK "Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f" довольно хорошая.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

overclocking
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор микрофона streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 45
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ЧВК Вагнер выложили в сеть видео практически из центра Бахмута
3
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
По дороге на СВО замечен новейший БТР "Бумеранг" - наш ответ американскому БМП M2 Bradley
3
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
7
Танки "Леопард" на Украине превратятся в "атакующую недвижимость"
+
Tesla показала предсерийную версию пикапа Cybertruck
1
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
13
Новый Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ заряжается до 100% всего за 5 минут
+
Какие видеокарты геймеры из РФ чаще всего покупали в феврале 2023г – не один GPU AMD не пострадал
11
Китайская компания помогала ЧВК «Вагнер» спутниковыми снимками Украины
1
Tesla собирается обновить Model Y и Model 3 до осени следующего года
+
Оригинальный кулер с двумя вентиляторами может охлаждать процессоры AMD и Intel мощностью до 265 Вт
12
Искусственный интеллект научили играть в Doom: он потребляет 1 милливатт энергии
1
Украина получит 10 старых ржавых МиГ-29, которые ранее хотели утилизировать в Словакии
5
Xiaomi представила гарнитуру дополненной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition
1
GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4070 Ti – что выбрать, и стоит ли переплачивать за флагман NVIDIA
6
Консоль Google Play раскрыла характеристики смартфона Vivo V27 4G с изогнутым дисплеем
+
Европейцы возмущены, почему китайским авиакомпаниям разрешено летать над Россией
3
«Зерновой коридор» для Украины может быть закрыт, если не будут учтены интересы России
6
Lockheed Martin планирует удвоить количество производимых HIMARS
3

Популярные статьи

Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
98
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
68
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
9
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
16
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
7
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
120
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
17
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
9
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
133
Китай построил для ВВС Пакистана первую эскадрилью истребителей JF-17 Block III с "ДНК от J-20"
3

Сейчас обсуждают

TheEd
01:07
Ты не понял. Если б они остались в Брянске, то это " сидели и ждали" А подкатив к селу на бтр, даже без контакта с противником, это уже элемент выдавливания. Результаты перестрелки в новости- др...
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
32Влад32
01:06
Ну ну. Прям все небо закроют. Посмотрим.
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
32Влад32
01:05
Какой консенсус? Запад рогами землю роет, пытаясь насолить России. Только вот рога рано или поздно обломаются.
Известный журналист Мэтью Ли предрек раскол во мнениях по Украине на полях саммита G20 в Индии
Влад Нестеров
01:03
https://clck.ru/33ftEJ - АВИТО продам новый Процессор Intel Xeon E5 2666 V3 SR1Y7, 10 ядер, 2,9-3,5 ГГц, 135 Вт, разъем LGA 2011-3 ДАРОМ
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
Madarator
01:01
Я вообще не понимаю зачем кому-то что-то доказывать. Если человек не понимает простых истин, что в блогах ты волен писать о всём, что не нарушает закон, то зачем для таких людей объяснять? И да, я ...
О Марксе, гигиене и о том, что "старые Оверы больше не вернутся"
N1ghtwish
01:01
AMD стала слишком жадной, чтобы демпинговать, у нее скорее GPU на складах сгниют, чем она снизит цены и проблемы с драйверами у них вечные. Через пару лет интел допилят драйвера (бабла и возможностей ...
Прибыль от продажи DRAM в четвертом квартале достигла минимума с 2008 года
overclockers
01:00
А какая разница где сидеть и ждать? Если перестрелка была, то где результаты?
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
32Влад32
01:00
Очередная несбыточная мечта (мрiя).
На Украине решили собрать на постройку Ан-225 "Мрия" 3$ миллиарда за счёт компьютерных игроков
Влад Росс
00:59
Пукин хохорош сидит на бутылке как истинный пассивный пидорок
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
TheEd
00:59
Сидели и ждали пока уйдут- это если б сидели в Брянске ( смотри карту) и ждали. И они б не ушли. А тут выдвинулись, возможно и перестрелка была. В итоге дрг ретировалась. То что ты описываешь - эт...
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем