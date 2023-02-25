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Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f

Беглый обзор башни от Thermalright и почему не стоит лениться, выбирая корпус. На этот раз без AMD, мир праху её...
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Довелось мне тут собирать компьютер игровой для школьника неразумного, о чём, наверное, будет отдельная история. Денежек было немного, так что особо извращаться было нeгде, да и ни к чему. Так что выбор мой пал на Intel Core i5 11400F в связке с nVidia GeForce 3060 12Gb. 

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Конфиг такой позволит играть в FullHD в любые свежие игры на средних/высоких настройках. А большего и не надо учитывая нынешние цены на железо.  

Памятуя о лютом геморрое по охлаждению HP Omen 25L с аналогичным процессором на борту, о котором будет статейка, если фотографий наскребу, ибо было это давненько. Но там ещё и высота кулера была ограничена 14см. В этот раз было решено сразу ставить нормальную башню. И всё бы ничего, вот только подавляющее число дешёвых башен имеет конструкцию с прямым термоконтактом тепловых трубок. Какой дегенерат это изобрёл - мне неведомо, но суть этой конструкции простая - удешевление производства. Что я как нормальный человек одобрить не могу. 

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Ввиду нынешнего положения дел на рынке ПК, так просто прийти в магазин, в нашем пусть и небольшом, но с другой стороны и немаленьком городе с 500к населения, и выбрать, покрутив в руках, невозможно. Местные сети магазинов у нас были уничтожены в ходе, как это называется, "конкуренции" с маски-шоу, судами, приставами и прочей развлекухой. Так что остались у нас только откровенные барыги-перекупы, обитающие на вторичном рынке и пара всем известных федеральных сетей. Имена, которые слишком известны, чтобы их вспоминать, а деяния их аки дамоклов меч над ними весящий... впрочем, это совсем другая история.

Так что процесс покупки происходил "по фотографии". Список требований, помимо цены, был небольшим:

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 1) Нормальное основание

 2) Крепление с бэкплейтом.

 3) 120 вертушка с возможностью установки второй.

Процесс поиска осложнялся постоянным пропаданием товара из наличия... не знаю уж, что там творится у поставщиков, но такое ощущение, что у них там всё в 1 экземпляре. С этим я столкнулся, не только выбирая кулер, но также постоянно пропадала память, блоки питания, корпуса... Только в избранное кинешь, к концу дня уже - нет в наличии. Понятно, что всякий шлак был всегда в наличии, но его покупать себе дороже. Бегать потом по сервисам делать возвраты, как бы мне оно не надо, а если оно ещё и какое железо с собой утащит?

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В общем после пары тройки дней мучений выбор мой пал на Thermalright Assassin King 120 Plus, который тоже оказался последним и пропал из продажи, после того как я сделал заказ.

Обошлось сие чудо в 3500р, что, по нынешним временам, я считаю недорого. 

Так как выбиралось это всё "по фотографии", у меня оставались сомнения по поводу того, способен ли он охладить горячий нрав 11й серии процессоров Intel. Так что было решено провести более тщательное исследование данного вопроса.

Но для начала глянем на комплектацию и внешний вид.

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Вот так выглядит сам радиатор.

В комплекте идут 2 вентилятора 4pin, 120х120, 1500об/мин, оснащённых съёмными резиновыми антивибрационными уголками.

Комплект крепления для сокетов 1155-1200, 1700, 2011 и AM4, а так же двойник для вентиляторов и скобы крепления вентиляторов к радиатору.

А вот так выглядит подошва, естественно никакого богомерзкого прямого контакта. Следы от фрезы разглядеть можно, но в целом вполне достойная обработка поверхности. 

И вот так оно встало на материнскую плату. 

Ну и собственно как оно смотрится в готовой сборке. 

Да-да... корпус - дрянь. Aerocool Shard A-BK-v. Но выбирался он так же "по фотографии" ибо прийти и посмотреть живьём в нашем селе негде. Магазинов то полно, а вот корпусов там от силы по 5-6шт на витрине. Бюджет увы был ограничен, так что выбирать доверили юному школьнику владельцу ПК - чисто какой понравится внешне в пределах 4-6к рублей и быстрой доставкой. По высоте кулер встал тютелька в тютельку, ну и в сам корпус мною было напихано аж 6 вентиляторов 3pin,120х120, 1250об/мин.

Термоппасту я решил использовать Noctua NT-H1, просто она у меня была, хотя вероятно и комплектная Thermalright TF7 вполне себе бы справилась.

Тестировал я тем, что под руку попало, так что уж имеем, что имеем.

Все вентиляторы, кроме вентиляторов видеокарты, были настроены на 100% оборотов при достижении 65 градусов на процессоре. Более ничего не настраивалось и работало по дефолту. 

Собственно, тестировал я всем известной программой, название которой слишком известно, чтобы произносить его вслух. Все тесты я проводил в полностью собранном ПК, ибо время поджимало и надо было уже вручать подарок нашему юному другу.

Сначала я решил нагрузить процессор. И счастью моему не было предела, за 40 минут под полной нагрузкой процессор прогрелся всего до 67 градусов, по самому горячему ядру, остальные были на 1-3 градуса холоднее. 

Решил я заодно нагрузить видеокарту. Тут уже не всё так радужно, но в принципе терпимо.

А потом я решил нагрузить всё разом... 

М-да... картина печальная: корпус, несмотря на наличие 6 вентиляторов 120х120, не продувается в достаточной мере, и в итоге видяха греет всё вокруг, включая процессор. Однако, процессор не сбрасывает частоты и работает на своих положенных 4.2Ghz, а видеокарта хоть и сбрасывает заводской разгон, но не ниже положенных заводских 1702Mhz. Сняв всё-таки боковую крышку с системника, удалось сбросить 10 градусов с процессора и 5 с видеокарты.

Учитывая, что в реальных приложения такая нагрузка маловероятна, а синтетику на нём точно никто сутками гонять не будет - думаю переживать не стоит.

Шумовые показатели увы проверить мне нечем, а на слух, на фоне остального системника, данный кулер не выделяется. Да и какие могут быть разговоры о тишине в игровом ПК школьника... несолидно это.  

В заключение могу сказать, что кулер меня порадовал, а вот корпус - дрянь.

Были бы у меня лишние деньги, пожалуй, прикупил бы себе кулер, но как бы пока работает и так, так что обойдусь.

P.S.: Вскоре напишу более подробную статью о сборке и тестировании этого ПК, можно было бы конечно растянуть это на серию статей и "обозревать" каждую железку в отдельности, но, во-первых, я считаю, что без полной разборки те же видеокарты и блоки питания обозревают только клоуны, а во-вторых, у меня нет в наличии достаточного количества железа, чтобы делать какие-то сравнительные тесты, которые могли бы быть кому-то интересны. Всё железо в моих обзорах - моё или моих друзей и знакомых. Все работы, в ходе которых удаётся собрать материал, проводятся на некоммерческой основе.  

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