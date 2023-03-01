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О цифровой гигиене в нашу эпоху или "как вернуть старые добрые времена"

Старческое брюзжание на тему - куда скатился интернет. Что с этим делать и какие инструменты для этого бывают. А также о важности регистрации на overclockers.ru и что это даёт.
[ ] для раздела Блоги
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Возвращаясь на overclockers.ru, я вряд ли думал о том, что буду писать такую статью. Однако моё возвращение является следствием того о чём в ней пойдёт речь. 

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Под статьями и новостями на overclockers.ru часто можно услышать комментария в стиле - "зачем это на сайте" или "наконец то статья по теме". Что ж действительно 15 лет назад сайт был совсем другим, но и мы были другими и общество было другим. Можно по-разному оценивать решение администрации overclockers.ru допустить всех желающих до написания статей и новостей. С одной стороны, все мы хотели бы видеть только исключительно качественные статьи на тематику сайта, с другой стороны, как это ни прискорбно "разгон мёртв" - жадность маркетологов его убила. 

Нынче не надо разгонять процессоры и видеокарты, они сами это делают даже когда их никто не просит. И порой приходиться заниматься не разгоном, а даунвольтингом и даунклокингом. Так как "из коробки" устройства неспособны работать не то что в соответствии со своими заявленными характеристиками, а элементарно - стабильно. 

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Ну да не будем о грустном, а вернёмся к как его нынче называют - контенту. В эпоху как его когда-то называли Web 2.0 контент генерируется не владельцами ресурсов, а его пользователями. Так что тут администрация overclockers.ru лишь привела сайт в соответствие с реалиями нынешнего времени. Хотя форум и персональные страницы существовали и до этого. Это имело свои плюсы, особенно после того как за создание контента начали платить и это дало новый импульс развития привлекая новых авторов, так и свои минусы - качество контента упало, так как количество не переходит в качество. Многие приписывают цитату о "переходе количества в качество" товарищу Марксу. Однако же тут имеет место неверный перевод, Маркс говорил о переходе одного качества в другое путём количественных изменений. 

Так что одного количества увы недостаточно, точнее это лишь один из моментов такого перехода. Мало просто понабегания авторов с особо ценными мнениями, необходимы ещё и знания. Каждый зашедший на сайт это в нынешних реалиях - автор. Так что и общее качество зависит от каждого, в том числе и о того, кто зашёл "просто почитать". 

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Вот о этом мы сейчас и поговорим, на примере overclockers.ru. Какие механизмы нам даны их создателями для улучшения качества, потребляемого нами "контента".

Если когда-то на заре развития интернета само создание и ведение сайта подразумевало наличие каких никаких знаний и умений, то нынче ни каких знаний не требуется. Зарегистрируйся и строчи себе комментарии да генерируй "контентик". 

В случае с overclockers.ru всё не так просто, комментики у нас тут могут строчить кто попало, достаточно иметь регистрацию в любой популярной соцсети.

 

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Однако, чтобы писать на самом сайте новости или статьи этого уже недостаточно. Требуется регистрация на самом overclockers.ru. 

Что с одной стороны не всегда удобно и не все об этом знают. С другой стороны, позволяет не только создавать "контент", но и фильтровать тот контент что вы с этого сайта потребляете. Администрацией overclockers.ru был создан замечательный механизм под названием "Чёрный список", в который можно занести любого автора, который по тем или иным причинам вам не интересен.

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Рассмотрим на примере как этот процесс происходит. 

Видим "особо ценную" статью или новость.

Делаем раз... жмакаем по имени автора.

Делаем два... жмакаем по кнопке - Добавить в чёрный список. 


И наш список - пополнился. 

Как можете видеть мой список перевалил за 30шт и продолжает пополняться. Чёрный список в любое время можно отредактировать, убедившись в том, что тот или иной автор вдруг исправился или вдруг вы ошиблись и случайно его туда внесли.

Давайте же поглядим на результаты наших усилий.

Вот так сайт выглядел до:

А вот так он выглядит после:

Что ж - старые добрые overclockers.ru вернулись, есть ещё над чем работать, но всё же результат на лицо.

Многие скажут - Зачем мне оно надо, я просто хочу потреблять контент, зачем мне это всё.

А я отвечу - Потреблять вы будете то что вам дают, если вы сами не озаботитесь фильтрацией того что потребляете, а война с ветряными мельницами в комментах, ни к чему не приведёт.

И помните - чистота залог здоровья... в том числе и психического.

Я же, пожалуй, вернусь к написанию статей на "железную" тематику, благо в работе их у меня аж 3 шт на много букв. И более не буду позволять себе столь пространных рассуждений на отвлечённые темы. 


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Цхьалха Борз
19:54
overclockers.ru маздай
О цифровой гигиене в нашу эпоху или "как вернуть старые добрые времена"
Amon Amarth
19:51
Да вроде в статье написано, что танки никто и не передаёт.
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Цхьалха Борз
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