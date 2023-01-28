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Игра Destroy All Humans! 2 - Reprobed вышла в августе 2022 года. Созданием этой игры занималась студия Black Forest Games, а издателем стала THQ Nordic. Игра базируется на движке Unreal Engine 4. Вышла на ПК и консолях...

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Это не новинка в принципе, а некий ремейк игры 2006 года. Но я не играл в игры этой франшизы вообще и тут все было для меня ново.

Играть будем от третьего лица инопланетянина Крипто. Типичный такой инопланетянин из фильмов 50-60 годов. И действия происходят примерно тогда же - в 60 годах ХХ века. Тут вам и хиппи, и агенты КГБ... Короче, обещали веселуху.

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Но суммарный геймплей по обоим последним частям у меня не превысил и 1,5 часа. Не зашло... Ожидал что-то в духе безумной серии Saints Row, но до истинного веселья не дошло, а мне уже надоело...Не мое. Бывает. Поэтому о сюжете говорить не буду.

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Лишь коротко скажу о том, что уже в начале можно попробовать два вида оружия, телекинез и полетать на реактивном ранце.

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Это - из плюсов. Из минусов - задания на гипнотизирование обдолбанных хиппи и "вселение" в тела "человеков". Сама игра, как раз состоит из таких миссий, хотя локаций будет и не так много.

Но, переходим к графике. Она явно старовата на нынешний день. Но не это возмущает. Претензии, как всегда, к оптимизации (подробнее об этом дальше). Выполнена игра в мультяшном стиле и это отчасти скрывает ее графическую отсталость. Физика также довольно примитивная, но для данного жанра сойдет.

Графических настроек много, но каких-то пресетов нет, крутите ползунки самостоятельно:

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Условно можно выделить следующие пресеты:

Ультра качество.

Высокое качество.

Нормальное качество.

Низкое качество.

Игра поддерживает все "фишки" технологии НВидиа DLSS, но "божественных лучей" не завезли...

Имеется также и FSR 2.0:

Прирост в пресете "качество" не особо большой и эта ярко выраженная тенденция с играми, где реализована FSR 2.0. Чудес не бывает: лучше графика - меньше фпс...

Ультра качество + ФСР "качество".

Ссылка на слайдер для сравнения графики. Стоит отметить, что переход с ультра настроек на высокие не дает особого прироста, но и качество картинки ухудшается не особо заметно. Но разница между максимальными и минимальными настройками достаточно большая. В том числе и по приросту фпс.

Что особо не понравилось, так это прорисовка дальнего фона ландшафта. Выглядит очень и очень посредственно. Удаленность объектов не ощущается вовсе.

Скажем так: никакого преимущество относительно довольно старой Saints Row III не чувствуется (разве, что колеса у машин без углов, да загрузка потоков процессора более равномерная).

Итак, вывод таков: графика устарела. Меня это особо не заботит, если и производительность в игре соответствует реалиям.

Тестовая система:

Процессор: I7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Тест происходил на ультра настройках графики, в разрешении 1080р. Для записи фреймрейта использовалась программа CapFrameX.

Тестовый момент:

Для теста я просто немного похулиганил в городе, изничтожая силы полиции и военных.

Что же получилась по итогу тестирования:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Игра нуждается в ССД накопителе. Даже небольшое перемещение по локации, вызывает фризы из-за ее подгрузки.

Для более объективной картины, я сделал тестовый замер и в предыдущей серии игры - Destroy All Humans! в самом начале игры.

Настройки также были ультра (они вообще не отличаются от новинки, разве что нет пунктов с DLSS и FSR).

Тестовый момент:

По итогу имеем следующий результат в обоих играх:

Да, графика в игре 2022 года получше, чем из игры 2020 (не критично). Но и фпс такие "усовершенствования" просаживают сильнее:

Вывод такой.

Для комфортной игры в разрешении 1080р на максимальных настройках без использования апскейла, вам необходима видеокарта уровня RTX 3050 или GTX 1660 Super/1660TI/1070 или их аналог от AMD.

Процессора будет достаточно в 8-ю потоками (от i7-2600K и новее). Но наличие ССД накопителя приветствуется.