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Ретро и ностальгия как способ заработка: Atomic Heart, Fallout и далее со всеми остановками

В струе воздыхания о "ностальгической" Atomic Heart, стоит поразмышлять, как вообще зарабатывают на стиле ретро и ностальгии о "былом лучшем времени"...
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Ностальгия по прошлому и стиль ретро вообще очень часто используется для зарабатывания денег. Естественно, не сами по себе, а вкупе с каким-либо товаром. 

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Последний пример - из игровой индустрии. Создатели игры Atomic Heart по полной программе использовали этот прием, дабы привлечь внимание к своему продукту.

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Они могли сделать ту же самую игру в современных декорациях, но тогда внимания было бы намного меньше. А тут у жителей постсоветского пространства сработала ностальгия. Ну, а для иностранцев, антураж альтернативного СССР также интересен. Еще бы политическая ситуация была б другой...

Но не они первые были на данном поприще. Тот же Fallout точно также реализовывал стиль альтернативного ретро примерно 50-х годов прошлого века. Особенно хорошо это было заметно в Fallout 4, где антураж ретро представлен довольно подробно.

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Это, конечно, дает определенные плюсы на начале продаж. Но далее, игроки обращают внимание уже на сам продукт. И тут никаким ретро с ностальгией по "золотым 50-м" не скрыть косяки разработчиков. Яркий пример - Fallout 76. Скажем сдержанно: игроки оценили игру довольно прохладно...

Для разработчиков игр, ретро-стиль не дает каких-либо дополнительных затрат при создании проекта. Что игра в духе киберпанк, что игра в стиле неоретро - расходы примерно одинаковые при прочих равных. А вот для кинематографа все намного сложнее.

Я посмотрел в свое время несколько неплохих детективов, в которых действие происходило в прошлом. Это могли быть 70-е годы или 50-е.

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Остров проклятых.

 Причем, сам сюжет может не особо зависеть от времени. Немного его переделав, можно было бы адаптировать его для нынешнего времени. Почему сделали в духе ретро, остается загадкой. Может так больше внимания. Может маркетологи посчитали, что на данный момент идет "всплеск ностальгии". А вот затраты на создание фильма в духе ретро будут значительно выше. Даже не специалисту будет понятны основные категории затрат: декорации, автомобили той эпохи, одежда главных героев и статистов. И, если фильм в прокате выступает не очень, то вот этот "довесок ретро" может перевести фильм из категории "вышли в ноль" в категорию "мы знатно обоср...сь".

Но ведь не только играми и фильмами это ограничивается. Простейший пример без лишних пояснений:

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И это яркий пример того, как заработать на ностальгии по тому самому "советскому вкусу". Ведь ничего общего продукт 21 века со сгущенкой времен СССР не имеет. Более того, технологов тех лет дед Кондратий хватил, если бы они видели, что нам подают на стол...

Ретро-стиль отлично работает и в бытовой технике. Но обычно в ретро-стиль облачают далеко не заурядные приборы.

 Разброс велик: от часов до встраиваемой мебели. Обычно, за такое, приходится заметно переплачивать.

Даже яхты и катера некоторые фирмы строят в ретро-стиле. Например, итальянская компания Mussini Giorgio выпускает с 2008 года такой катер:

Но более подробно можно рассмотреть этот тренд на автомобилях. 

Компания BMW, приобретя в 2000 году убыточное предприятие Rover, пустилась в довольно опасную авантюру по выпуску новой модели в ретро-стиле. Речь идет о MINI, которая внешне сильно напоминала оригинальный Mini.

Автомобиль вышел довольно неплохим. У нас, по какой-то идиотской причине, его считали "дамским". Хотя зубы он мог показать. Модель очень понравилась покупателям. И до сих пор выпускается уже в новой версии. Подобный трюк попыталась провернуть и компания Volkswagen с моделью New Beattle:

 Машина также визуально напоминала оригинальную сверхпопулярную модель Volkswagen Käfer, выпускаемую с 1946 по 2003 годы.

Но тут этот трюк не сработал... Маркетологи просчитались.

Наибольший "хайп" на стиле ретро получают, конечно же, американские компании. В свое время Ford решили сделать новую модель Mustang в таком стиле. В пятом поколении это было наиболее явно выражено.

 А уж Dodge и вовсе сделал это основным трендом. Вот только наиболее яркие примеры современных моделей с нотками "ретро":

Даже в Японии, которая не особо любит ретро-стиль в автомобилестроении, имеется тюнинг ателье, которое за довольно скромную сумму сделает ваш Nissan March

похожим на британский автомобиль 50-60 годов прошлого века:

Это, конечно же, Mitsuoka Motor, которая сделала себе имя на подобных переделках машин. А что, многим нравится...

Вот так многие и зарабатывают на ретро и ностальгии...

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