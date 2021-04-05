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Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения

Рассмотрим снижение температуры видеокарт при даунвольте на примере GTX 970 и GTX 1070.
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Ситуация на рынке видеокарт нисколько не улучшается. И далеко не факт, что изменится в положительную сторону даже к концу года. Поэтому все больше обладателей старых карт озадачиваются вопросом, как продлить жизнь текущей, если покупка новой даже на горизонте не маячит. В Конференции чаще стали появляться люди, интересующиеся, как снизить нагрев видеокарт. Ведь понижение температуры непосредственно влияет на срок ее работы. По крайней мере, это самый очевидный шаг. Одним из приемов является снижение напряжения видеокарты.

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Этот способ не требуют вмешательства в конструкцию (а значит гарантия не затронута), максимум, что может потребоваться от вас - прошивка биоса видеокарты. Этот пункт не подходит обладателям карт поколения Паскаль и новее, т.к. НВидиа напрочь отрезала возможность "ковыряться" в биосе (это бы рвение применить к майнингу…).

Рассматривать так называемый "даунвольт" начну с видеокарты Gigabyte GTX 970 G1 Gaming.

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Я уже писал статью о разгоне видеокарты. Тут же мы пойдем в другую сторону…

В поколении карт Максвелл, НВидиа еще не ограничивала вмешательство в биос с помощью утилиты Maswell Bios Tweaker, хотя можно ограничится программой MSI Afterburner.

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Для начала перепрошью назад родной биос и прогоню в качестве "грелки" тест стабильности 

Fire Strike в течение 10 минут. Частота видеокарт в то время еще не имела тенденцию зависимости от температуры. Поэтому на протяжении всего теста она держалась на одном уровне - 1367 МГц.

Температура при этом достигла 66 градусов при родном напряжении 1,212 в.

Основные параметры видеокарты спустя 10 минут теста.

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 Термодатчик, закрепленный возле одного из чипов памяти, показал 69,2 градуса. Температура в комнате на этот момент составляла 23 градуса.

Просто понижать напряжение я не буду, это приведет к снижению самой частоты видеокарты, что не входит в мои планы. Значит потребуется небольшой разгон. Чисто интуитивно решил понизить напряжение до 1,150 в. Именно такой биос я прошил, а поиск стабильной частоты решил продолжить через MSI Afterburner. И тут меня подкосила жадность. С чего - то решил, что на таком напряжении видеокарта сможет покорить частоту 1405 МГц. Даже бенчмарк Heaven она прошла…

Но оставив карту в Fire Strike, через несколько минут обнаружил намертво зависший компьютер.

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Времени уже оставалось немного и не стал голову морочить: оставил те же 1367 МГц и немного накинул частоту памяти. За это время температура в комнате уже выросла почти до 25гр. Поэтому этот факт стоит учитывать при сравнении со стоковым состоянием карты.

Теперь посмотрим, что нам дало снижение вольтажа на видеокарте:

 63 градуса при увеличенной температуре в комнате. Следовательно, реальное снижение температуры составило почти 5 градусов. Совсем неплохо, учитывая, что разгон памяти на данной карте также приводит к повышению температуры (радиатор СО отводит тепло от самого чипа, памяти и подсистемы питания).


Теперь проверим понижение напряжения на видеокарте EVGA GTX 1070 FTW. Тут все проще: у меня уже были настроенные профили. Остается просто проверить их в тестовой программе.

Для начала прогоню видеокарту в стоковом состоянии на втором биосе (тут отключен полупассивный режим вращения вентиляторов).

При комнатной температуре в 23 градуса, температура видеокарты после 10 минут прогона Fire Strike достигла 68 градусов.

Окончание теста.

 Термодатчик, закрепленный в районе питания на теплоотводящей пластине, показал почти 62 градуса. Частота чипа при этом оставалась на уровне 1949 МГц. На начало теста этот параметр оставался равным 2000 МГц.:

Начало тестирования.

 Чип сбросил при прогреве 51 МГц –такова работа Буст 3.0… С этим бороться бесполезно без вмешательства в биос (а этого нам не дано), можно лишь немного снизить этот эффект. Напряжение при этом снизилось с 1,062 в до 1,043 в.

Данная видеокарта может стабильно работать на такой же частоте при гораздо более низком напряжении – 0,9 в. Именно этот профиль и активирую.

Кривая зависимости частоты от напряжения.

 Никакого вмешательства в работу алгоритма вентиляторов не производилось.

При запуске теста, частота находится на уровне 1962 МГц и опускается к 1949 МГц.

Начало тестирования.

Температура после 10 минут теста.

 Напряжение остается неизменным. Температура чипа составила при тесте 62 градуса. Термодатчик показал температуру в 57 гр. Итого: минус 6 градусов при неизменной температуре в комнате. На данном профиле также была разогнана память, поэтому производительность карты даже выше стокового значения. На нагрев же повышение частоты памяти не влияет. Это связано с конструкцией СО карты. В отличие от Гигабайта, тут память и подсистема питания не охлаждаются напрямую от основного радиатора.

Как видите, в обоих случаях можно заметно снизить нагрев видеокарты, не потеряв в производительности. Величина же снижения сильно зависит от конкретно выбранного напряжения видеокарты и конструкции системы охлаждения.

А теперь отдельно рассмотрим использование полупассивного режима работы вентиляторов.

Лично я терпеть этот режим не могу. Это просто дурость, лучше бы просто делали хорошую СО карты и не жлобились на качественные вентиляторы.

Данная видеокарта имеет основной биос именно с таким режимом работы. Сам алгоритм работы вентиляторов не отличается до 70 градусов от алгоритма второго биоса с активным режимом работы вентиляторов.

Естественно, что при сильной нагрузке видеокарты, разницы в температуре мы не увидим. Просто видеокарта с полупассивным режимом быстрее будет прогреваться.

А что будет, если сравнить эти режимы в игре с невысокой загрузкой видеокарты?

В качестве таковой выступит MotoGP 20. Эта игра не особо требовательна к видеокарте. Кроме того, в нее комфортнее играть с включенной вертикальной синхронизацией (такова оптимизация). Поэтому видеокарта остается полностью не загруженной.

Для начала прогоним видеокарту в полупассивном режиме. Выбрана трасса Брно, 3 круга. За это время видеокарта выходит на свой температурный максимум.

Полупассивный вариант работы вентиляторов.

 Уже до завершения первого круга, температура видеокарты достигла 60 градусов (это менее двух минут). Напряжение 1,05 в. Вентиляторы активируются примерно при 55 градусах и останавливаются при 45 гр.

Теперь проверим этот же заезд при активации второго биоса. Между тестами компьютер отключался на 30 минут.

Активный режим работы вентиляторов.

 Температура после трех кругов достигла 57 градусов при тех же 1,05 в. Полностью активный режим скинул 3 градуса.

Теперь проверим на профиле в 0,9 в. С родным алгоритмом работы вентиляторов:

 Температура составила 54 градуса.

Ну, и для сравнения: мой основной профиль с разгоном до 2012 МГц при 0,981 в. (частота в этой игре держится на 2025 МГц), но с кастомной настройкой работы вентиляторов:

Кастомная настройка режима работы вентиляторов.

 

После трех кругов чип прогрелся до 50 градусов. При этом шум от вентиляторов остается на довольно комфортном уровне.

Даунвольт с разгоном и кастомным режимом работы вентиляторов.

 

Как видите, даунвольт очень даже может помочь в снижении температуры. Если же у вас карта не на гарантии, то еще больше можно понизить температуру за счет смены родной термопасты на качественную. 

А пока остается следить за ситуацией на рынке. Хотя, еще клоуны остались. Да и цирк не собирается уезжать…

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