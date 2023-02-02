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Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил

Сегодня я расскажу вам о том, как шла борьба мелких производителей суперкаров за звание "автомобиль, который быстрее Bugatti"...
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Сегодня я расскажу вам о тех мелких автопроизводителях, которые мечтали обогнать Bugatti, во что бы то ни стало.

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Bugatti Veyron - сверх амбициозный проект компании Volkswagen и, конкретно, Фердинанда Пиха, который лично курировал этот проект.

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Исходных данных было не много: свыше 1000 л.с. и скорость более 400 км/ч.

При этом автомобиль не должен был быть "рекордной пулялкой", а вполне вменяемой дорожной машиной. 

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Инженерам буквально пришлось вывернуться наизнанку, но своего они добились. Машина была создана и подтвердила заявленные характеристики: около 1050 реальных лошадиных сил и скорость в 408 км/ч, которую он показал на собственном полигоне Volkswagen - Ehra-Lessien.

Что тут началось!


Но, прежде, окунемся ненадолго в историю, чтобы понять, как, кто и когда рекорды скорости ставил.

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Рубеж в 400 км/ч был преодолен уже очень давно. В 1932 году. Малькольм Кэмпбелл на рекордном автомобиле Синяя птица III (Blue Bird III), оснащенным авиационным мотором "Непир-Лайон", мощностью около 1500 л.с. преодолел рубеж в 408,7 км/ч.

Происходило это событие в Дайтоне.

Естественно, что это был далеко не последний рекорд для наземного транспорта. Но сейчас не о них. Такие скорости абсолютно безумны для реальных дорог. Но и до Bugatti Veyron были очень быстрые автомобили. Дорожные автомобили. Долгое время титул самого быстрого автомобиля среди серийных носил McLaren F1.

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Официально он достиг скорости 386 км/ч. При всем том, что создатель, Гордон Мюррей, даже и не пытался сделать самый скоростной автомобиль. Это, так сказать, побочный эффект.

Но был и еще более быстрый автомобиль! О нем далеко не все знают. Ибо он был очень мелкосерийным и базировался на основе гоночной машины. Это Dauer 962 Le Mans.

Бывший гонщик Йохен Дауэр свершил практически невозможное. Он "уговорил" компанию Porsche разрешить ему выпустить партию переделанных автомобилей Porsche 962 группы С (так называемые спортпрототипы). Степень переделки была довольно большой, хотя внешне автомобиль не особо сильно отличался от исходного. Но теперь это был официально дорожный автомобиль. С мотором мощностью около 720 л.с. и максимальной скоростью 404 км/ч. Можно, конечно спорить, является ли он дорожным и серийным. Но официально это именно так.


А теперь возвращаемся к нашей истории.

После такого громкого "заявления" от Bugatti, многие фирмы решили обязательно побить рекорд.  Конечно, не просто ради побития, а сугубо в рекламных целях. А вот крупные компании весьма холодно отнеслись к такому. В Porsсhe просто пожали плечами (сначала побейте наш рекорд на Нордшляйфе, потом и поговорим). Итальянские производители сделали вид, что это их не касается.

Вот в далекой и холодной Швеции всерьез намерились "наказать строптивых немцев". Но это не Volvo или Saab. Нет, речь о небольшом предприятии, которое к тому времени уже производило мелкими партиями суперкар Koenigsegg CC8S.

Фирма была основана в 1994 году Кристианом фон Кёнигсеггом.

На момент установления рекорда, в производстве находился уже другой суперкар - Koenigsegg CCXR.

При работе на биотопливе, его мотор мог развивать мощность свыше 1000 л.с. Теоретически, автомобиль мог быть быстрее чем Bugatti Veyron. Тем более, что "швед" имел очень большое преимущество по снаряженной массе. Но официально зарегистрированного рекорда не было.

Но и за океаном некоторые не могли смириться с рекордом от Бугатти.

Небольшая компания SSC North America выпустила автомобиль SSC Ultimate Aero.

Его мотор развивал более 1180 л.с. (это турбированный агрегат от Corvette) И теоретически, автомобиль мог преодолеть планку в 440 км/ч. Но на деле показал более скромные цифры в 412 км/ч. Но своего они добились: рекорд Вейрона пал...


В самой Bugatti не особо долго горевали над этим. На модификации Bugatti Veyron 16.4 Super Sport,

обладающей мощностью свыше 1200 л.с. был снова поставлен рекорд скорости: 431 км/ч! Но, на клиентских автомобилях скорость была принудительно ограничена на уровне 415 км/ч.


А неугомонные шведы к этому моменту создали новое творение: Koenigsegg Agera RS. Мотор выдавал уже 1360 л.с.

Для побития рекорда нужно было найти соответствующую площадку. Таковой стала дорога в Неваде.

И...встречайте новый рекорд - 447 км/ч!


В США также готовили принципиально новый автомобиль. Все та же компания SSC North America, но новый автомобиль: SSC Tuatara.

Мотор теперь был форсирован до 1774 л.с. (при работе на Е85). Снизили лобовое сопротивление. И отправились на рекордный заезд...

Средняя скорость по двум заездам в противоположных направлениях - 508,7 км/ч!


Кроме этих компаний, в гонке рекордов участвовала и компания Hennessey Performance Engineering.

В 2013 году на модели Hennessey Venom GT с мотором в 1200 "коней", они показали скорость 427,6 км/ч.

 И так, как Bugatti на тот момент официально граничила скорость на уровне 415 км/ч, то в Hennessey посчитали свой автомобиль самым быстрым из серийных. Чуть позже они повысили свое же достижение до 435 км/ч. Но все условия не были соблюдены (в том числе обязательный заезд в двух противоположных направлениях), официально это рекордом не считалось. Сейчас же в производственной программе находится принципиально другой гиперкар - Hennessey Venom F5 с мотором мощностью уже в 1817 л.с.

И пока, только в теории, автомобиль может развить скорость более 500 км/ч. Работа над рекордом уже ведется. Есть уже видео, где автомобиль развил "скромные" 437 км/ч и это явно не предел...


Имеет неплохие шансы на успех и новая разработка шведов  - Koenigsegg Jesko Absolut...


Но первоначальный "запал рекордов" уже сходит на нет. И все меньше "позывов" на их побитие...

А здесь вы можете прочитать:

про редкие британские спорткары - Малоизвестные автомобильные фирмы с Туманного Альбиона

про рестомоды - Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен

и про тюнинг - Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами

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