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Актеры кино - тоже люди. Некоторые коротают время в клубах и барах. Другие играют в компьютерные игры (и даже собирают компьютеры)...

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Некоторые пытаются бороться за права собратьев по цвету кожи...

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Но мой рассказ сегодня не о них. О тех, кто выбрал в качестве досуга довольно рискованный вид спорта - автогонки. Вообще, таких актеров довольно много, тот же трагически погибший Пол Уокер. Но рассказывать я буду о тех, кто занимался этим достаточно профессионально, участвуя в профессиональных гонках.

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Первым упомяну о Джеймсе Гарнере (James Garner, 1928-2014).

Его актерская карьера началась в 1956 году. Первым проектом, где он сыграл серьезную роль, стал сериал "Маверик". После выхода в свет фильма "Гран При" с его участием, актер "заболел" автогонками. Он участвовал в нескольких гонках по бездорожью Baja 1000 и участвовал в Indy 500. Но без особого успеха.





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Стив Маккуин (Terrence Stephen "Steve" McQueen, 1930-1980).

Первая роль его была в 1958 году. Постепенно, Стив стал получать и главные роли в кино. В итоге, стал звездой Голливуда. И фильмы про гонки или с элементами погони, часто присутствовали в его карьере. Достаточно вспомнить культовый фильм "Детектив Буллитт".

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Погоня из фильма на темно-зеленом Ford Mustang входит в 10-ку лучших кинопогонь в истории кино.

В 1971 году выходит фильм "Ле-Ман", посвященный одноименной суточной гонке, которая проходит во Франции. Фильм также считается культовым среди поклонников автоспорта. Но и в жизни Маккуин принимал участие в автогонках. В 1961 году он принял участие в британском чемпионате British Touring Car Championship. А позже, стал участником 12-ти часовой гонки в Сербинге на Porsche 908/02.

Кадр из фильма "Ле-Ман"Также он обладал неплохой коллекцией спортивных автомобилей. Как дань памяти его гоночных заслуг, стал один из персонажей довольно известного мультфильма.

Молния МакКуин "Тачки".





Патрик Демпси (Patrick Galen Dempsey, родился в 1966).

Многие его знают по фильмам "Стильная штучка" или "Трансформеры 3: Темная сторона Луны", а также сериалу "Анатомия страсти". И, если его кинокарьера обходила автогонки стороной, то сам Патрик наверстывал это в реальной жизни.

Гоночная карьера началась в 2004 году. Причем, довольно неплохо для актера.

Он 4 раза принимал участие в 24 часах Ле-Мана, что уже само по себе приличное достижение. Лучшим его успехом стало 2-е место в 2015 году в Ле-Мане. Тогда он выступал в составе своей команды Dempsey-Proton Racing (да-да, он был еще и совладельцем команды) на Porsche 911 RSR категории LMGTE Am.





Майкл Фассбендер (Michael Fassbender, родился в 1977).

Я думаю, что он в представлении не нуждается. Очень неплохой актер современности. Снялся в приличном количестве фильмов.

Но мало кто знает, что Майкл активно занимается и автоспортом. В 2017-2018 годах он выступал в полупрофессиональных гонках Ferrari Challenge (это такой монокубок). Затем, в 2019 году - в немецком чемпионате German Porsche Racing Experience (и это тоже монокубок). А с 2020 года принимает участие в европейском чемпионате ELMS, выступая за команду Proton Competition, класс LMGTE на Porsche 911 RSR.

И даже был допущен в 2022 году к гонке в самом Ле-Мане. Но, безуспешно. Стоит посмотреть видео, как сам актер отнесся к своей ошибке, что стоила гораздо более высокого места его экипажу.

Звезда Голливуда тут предстает в совершенно другом виде. Видно, что гонки для него - не пустой звук...





Ну, а самым известным гонщиком среди актеров, я считаю Пола Ньюмана (Paul Leonard Newman, 1925-2008).

Это и актер, и режиссер. Первым крупным проектом, где снялся Ньюман, стал фильм "Серебряная чаша" 1954 года.

"Кошка на раскалённой крыше", "Разорванный занавес", "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера", "Проклятый путь"... Список его фильмов будет очень длинным. Не зря Ньюмана считают одним из столпов Голливуда.

А вот так сложилась его гоночная карьера.

В 1972 году он впервые принимает участие в американском чемпионате IMSA, но без особого успеха. И только в 1979 году, за рулем Porsche 935 с профессиональными напарниками-гонщиками, он почти выигрывает 24-часовую гонку...в Ле-Мане! Но, вмешавшийся дождь, отбрасывает их экипаж на второе место.

В 1983 году совместно с Карлом Хаасом, он организует гоночную команду "Newman-Haas Racing", которая выступала в чемпионате CART (гонки на машинах, очень схожих с F1, но проходивших преимущественно на овалах).

Тут Пол Ньюман проявил себя, как талантливый менеджер. Он не побоялся посадить за руль своей машины ушедшего из F1 Найджелла Мэнселла. Который взял и сходу выиграл чемпионат!

Но и про гонки Ньюман не забывал. В 70-ти летнем возрасте, он сел за руль гоночной машины в гонках "24 часа Себринга". И хоть сам добраться до финиша не смог (из-за поломки машины), но стал самым старым участником соревнований. Что определенно заслуживает уважения.









-" А где же наше, отечественное?" - вскричит один неблагодарный "читатель". Ну... есть и такой.

Николай Фоменко (родился в 1962).

Один из участников квартета "Секрет", с определенных пор стал и актером. Поэтому его можно также упомянуть в статье. Cвою гоночную карьеру он начал в России, с кольцевых гонок "Туринг". После того, как его коллектив стал чемпионом, гонщикам (а это его сотоварищ по команде Алексей Васильев)

пришла идея попробовать свои силы в европейском чемпионате GT. Была найдена довольно сильная немецкая команда Freisinger, спонсором стала российская компания Юкос.

И таким образом команда YUKOS-Freisinger приняла участие в категории N-GT на автомобиле Porsche RSR.

Сам экипаж каких-то побед не достиг, но их напарники по команде стали чемпионами в своем классе.

Несколько позже, Васильев и Фоменко решили продолжить участвовать в этом же чемпионате, но в старшей категории GT. Но и тут особых успехов не имели, несмотря на неплохой автомобиль Ferrari 550 Maranello (Cirtek)





Как видите, среди актеров есть люди, страстно увлеченные автоспортом.

Здесь вы можете прочитать про редкие автомобили родом из Великобритании:

Малоизвестные автомобильные фирмы с Туманного Альбиона

А тут - про французский кинематограф:

Не Голливудом единым (есть еще и другой кинематограф)