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Не Голливудом единым (есть еще и другой кинематограф)

Некоторые могут подумать, что весь мир захватил Голливуд, уничтожив на корню весь остальной кинематограф. Но это не так. Совсем не так. Рассмотрим на примере французского кино.
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Некоторые могут подумать, что весь мир захватил Голливуд, уничтожив на корню весь остальной кинематограф. Но это не так. Рассмотрим не примере Франции, чей собственный кинематограф (при хорошей поддержке государства) неплохо противостоит "вторжению извне".

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Почему именно Франция? Тут собственно два фактора.

1.Жесткие меры правительства по поддержке собственного кинопроизводства.

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2.Так уж вышло, что именно французских фильмов лично я смотрел больше всего (из стран Европы)

И началось это знакомство очень давно. Когда многих комментаторов еще на свете не было. В былые времена былой страны. Да, СССР активно закупал французские (как, впрочем, и другие) фильмы. Причем, лучшие картины. Я не буду в статье рассматривать фильмы на "любовную" тематику или "высокоинтеллектуальное европейское кино". Обычные фильмы "для народа".

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Первую волну в кинотеатрах французских фильмов я не застал, но многие фильмы вызывали буквально культурный шок у советской публики. Но и отголоски, спустя десятилетия, были заметные.

В 1964 году выходит первый фильм из серии о легендарном злодее - Фантомасе. И эти фильмы показывали в советской стране! Говорят, что прорваться на сеанс было архисложно. А количество просмотров просто зашкаливало. Некоторым мерилом популярности служит тот занимательный факт (кто тогда ходил в кинотеатры, тот помнит): если фильм постоянно прерывается на ремонт кинопленки и уже видны разные артефакты на кадрах, то фильм хороший (копии изнашивались очень быстро). Так вот эпопея о Фантомасе была просто культовой.

Это и детектив. И в какой-то мере, фантастика. И хорошая комедия. В главных ролях снимались великолепные актеры Жан Маре и Луи де Фюнес.

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 Даже спустя десятилетия фильмы стоит смотреть. Да, комбинированные съемки выглядят очень примитивно. Но актерская игра и юмор никуда не делись!

В том же году выходит и еще одна комедийная серия фильмов о незадачливых жандармах из курортного городка Сен-Тропе.

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Первый фильм так и назывался - "Жандарм из Сен-Тропе". В главной роли - бесподобный Луи де Фюнес. Фильмов было несколько. Жандармы побывали в Америке и даже сразились с инопланетянами! Эту серию фильмов стоит также посмотреть.

Вообще, практически все фильмы с Луи де Фюнесом можно спокойно смотреть и сейчас, если вы любите юмор.

Франция славится актерами комедийного жанра. Возьмем того же Пьер Ришара. Огромное количество фильмов с его участием также закупались в СССР. Многие я смотрел.

В 1976 году выходит фильм "Игрушка" с Ришаром в главной роли.

Это не совсем комедия. Тут сделана ставка на иное. Что не все в мире покупается за деньги. И не всегда деньги дают счастье в жизни.

К жанру комедийного детектива можно отнести и "Высокий блондин в черном ботинке", который вышел в 1972 году.

В фильме снялись Пьер Ришар, Бернар Блие, Жан Рошфор. Вообще, Пьер Ришара можно охарактеризовать, как актера "глупых положений". Юмор тонкий, совершенно без похабщины. Для всех возрастов. Часто партнером Ришара выступал другой, без преувеличения, великий актер - Жерар Депардье.

Довольно много было и французских боевиков. Хотя, тогда такое название не применялось. Некоторые были с комедийным уклоном. И тут просто блистал еще один француз - Жан Поль Бельмондо. Я смотрел практически все фильмы с ним. Но наиболее запомнилась парочка.

В 1981 году на экраны выходит фильм "Профессионал" с ним в главной роли.

Отменный фильм с трагическим финалом... Под великолепную музыку Энио Морриконе:

Другим фильмом, который мне понравился, стал "Одиночка", вышедший в 1986 году. В нем Бельмондо играет полицеского, у которого погибает напарник.

 Он ищет убийцу в духе американский боевиков, но непременно с французским юмором. И сейчас, герои, сыгранные этим великолепным актером, выглядят отлично.

Шли годы. Менялись актеры. Но французский шарм никуда не девался.

В 2001 году выходит довольно мрачный боевик, триллер, "Видок", с изрядно постаревшим Жераром Депердье в главной роли.

Он играет детектива. Отличные съемки, мрачная атмосфера "нутра города". Фильм абсолютно ничем не уступает американским аналогам.

В том же 2001 году выходит и еще один знаковый фильм - "Братство волка".

В основу была положена история о Жеводанском звере. Конечно, в угоду сценария, она практически полностью переписана. Но главное: фильм хорош! Сценарий, монтаж, соответствующая атмосфера для триллера. А какие актеры! Самюэль Ле Бьян, Венсан Кассель, Эмили Декенн, Моника Беллуччи, Марк Дакаскос! Фильм прекрасен в своем жанре и его обязательно стоит посмотреть.

И, если вам покажется неправдоподобным, что крестьяне так уж интенсивно "машут ногами", то поищите в интернете понятия "французский бокс" или "сават".

В 1988 году выходит фильм - "Голубая бездна".

 Именно в нем, я впервые увидел актера Жана Рено. Кроме него там снялись Жан-Марк Барр, Розанна Аркетт. Это фильм о глубоководных дайверах. Очень душевный фильм. Мне он запомнился какой-то непередаваемой атмосферой легкости и спокойствия. Режиссером выступил Люк Бессон. Тогда мне его имя ничего не говорило...

Рено стал культовым актером. И в боевиках. И в комедиях. Просто посмотрите, комедийный боевик "Васаби" (2001).

Партнерами по фильму стали Рёко Хиросуэ, Мишель Мюллер. А сценарий писал все тот же Люк Бессон.

Также стоит посмотреть дилогию "Багровые реки", где Жан Рено сыграл детектива Пьера Неманса. Его напарником в первом фильме выступает Венсан Кассель.

Вместе они расследуют загадочные убийства в небольшом городке в горах. Фильм отличный. Вторая часть понравилась немного меньше, но посмотреть тоже стоит.

Я не зря несколько раз упоминал имя Люка Бессона. Одно время это был просто культовый режиссер. Снимал он и в Америке. Но начиналось все во Франции!

Его картины, наверняка, видели многие.

Это и отличнейший фильм 1994 года - "Леон".

Где главные роли исполнили Жан Рено и совсем юная Натали Портман. Отличный сюжет, хорошая игра актеров. Юмор. Концовка, правда, грустная...

А основа франшизы "Перевозчик"? Тоже без Люка Бессона и Франции не обошлось. Правда, главную роль сыграл "чужестранец". Но кто против Джейсона Стэйтема? Лично я, только - "за".

Настоящий боевик. Драки, погони. Все на высоком уровне. Чем хуже Голливуда? Ничем.

Раз уж речь пошла о погонях, то и для поклонников скорости есть французский фильм на эту тему. В 2003 году выходит картина "Мишель Вальян: Жажда скорости".

 Честно, актеров, которые там снимались, я как-то больше и не встречал нигде (Сагамор Стевенен, Питер Янгблад Хиллз, Жан-Пьер Кассель). Разве, что Дайана Крюгер.


Я нисколько не преувеличиваю роль французского кино. Доказательством может служить тот факт, что многие фильмы были "переизданы" в Голливуде. Расскажу о тех, что видел сам.

В далеком 1967 году вышел комедийный фильм "Оскар" с Луи де Фюнесом в главной роли.

Довольно смешная комедия. А в 1991 году выходит одноименный ремейк с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

 Тоже смешная комедия. Положа руку на сердце, Сталлоне проигрывает де Фюнесу в харизме. Но смотреть можно оба фильма.

Еще пример. Фильм (даже "сериал") 1998 года, "Такси" с Сами Насери в главной роли.

Компанию ему составили Фредерик Дифенталь и Марион Котийяр. И опять сценаристом стал Люк Бессон...

Комедийный боевик с кучей погонь. А в 2004 году выходит его американская версия "Нью-Йоркское такси" (Куин Латифа, Джимми Фэллон, Генри Симмонс).

Не сказать, что фильм откровенный хлам. Но оригиналу проигрывает во всем. И Куин Латифа не тянет против Сами Насери. Да и американский рыдван в роли спортивного автомобиля выглядит нелепо. Не то, что бесподобный Peugeot 406 (хотя сам Бессон черпал вдохновение в другой модели - Peugeot 405 T16). Оригинальный фильм стоит посмотреть, а вот ремейк - по желанию.

И еще пример. В 2004 году вышел фильм "13 район" (Сирил Раффаэлли и Давид Белль).

Ураганный боевик, основанный на драках и паркуре (и ведь не просто так!). Ведь Давид Белль был основателем паркур-движения!

А Сирил Раффаэли стал довольно известным каскадером, засветился во многих голливудских блокбастерах.

А кто у нас в роли сценариста и продюсера? А все тот же Люк Бессон...

В 2013 году выходит уже американский "13-й район: Кирпичные особняки" с Полом Уокером и тем же самым Давидом Беллем в главных ролях.

Фильм неплох, если не сравнивать с оригиналом.

Последний пример - фильм 2011 года. Это комедия "1+1". 

В ролях Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро. Отличный фильм о дружбе богатого парализованного француза и африканского мигранта. Фильм легко смотрится, хороший юмор. Время пролетает незаметно. 

А 2018 году вышел "1+1: Голливудская история" с Брайаном Крэнстоном, Кевином Хартом и Николь Кидман.

Я его не смотрел, но множественные отзывы говорят о том, что оригинал вышел лучше.

Как видите, у Голливуда есть соперники. И иногда они делают более интересные фильмы.

А про обзоры других фильмов, вы можете прочитать тут:

Женщина - король: худший фильм 2022 года

Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца

Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор

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