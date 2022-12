За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Не забываем, что тут представлено мое сугубо субъективное мнение.

Ну, что ж, начнем без промедлений...

Для начала фильмы 2022 года, которые вообще стоят упоминания.

"Амстердам" ("Amsterdam") - детектив и ооочень не смешна комедия...

В ролях: Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Марго Робби, Рами Малек, Андреа Райзборо, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок, Алессандро Нивола, Маттиас Шонартс, Майкл Шеннон.

Режиссер постарался сделать комедию. Но вот не вышло. Совсем не вышло. Так то фильм интересный, но странный. Много именитых актеров, но это особо ситуацию не исправляет. Можно только отметить отличную игру Кристиана Бэйла, хотя назвать его главным героем не получается.

Суть истории - разоблачение зарождающегося фашистского движение в США в конце 30-х годов прошлого века. Смотреть можно, но абсолютно не как комедию (иначе получите разочарование).





"Барракуда" ("The Enforcer") - криминальный боевик.

В ролях: Антонио Бандерас, Моджиан Ариа, Кейт Босворт, Алексис Рен, Золи Григгс, 2 Chainz, Марк Смит, Люк Бушье.

Главный герой ( довольно постаревший Антонио Бандерас) - наемный убийца, пытающийся наладить отношение со своей дочкой. И в то же время мстит своим бывшим работодателям за смерть 15-ти летней девочки, которая погибла и по его вине.

Тут есть боевик и драма. Не особо замороченный сюжет. Фильм небольшого бюджета (прошли лучшие годы Бандероса...), но посмотреть можно.





"Ограбить Муссолини" ("Rapiniamo il Duce") - криминальный боевик, комедия.

Фильм итальянский, но снят для платформы Netflix.

В ролях: Пьетро Кастеллитто, Матильда Де Анджелис, Томмазо Раньо, Изабелла Феррари, Альберто Асторри, Луиджи Федель.

О сюжете: конец Второй мировой войны. Союзнические войска уже в Европе. Итальянские фашисты собираются вывезти награбленное золото в нейтральную Швейцарию. Но в ход событий вмешивается местный вор по прозвищу Изола. Он собирает команду из несколько "отбитых" соратников и...

С одной стороны, фильм неплохой. Хотя и не смешной. С другой... Если вы смотрели тот же "Блеф" с великолепным Адриано Челентано, то будете сильно разочарованы.





"Покерфейс" ("Poker Face") - криминальный боевик, триллер.

В ролях: Рассел Кроу, Лиам Хемсворт, RZA, Аден Янг, Стив Бастони, Дэниэл МакФерсон, Брук Сатчуэлл, Пол Тассоне, Мэтью Нэйбл, Бенедикт Харди.

Главный герой (Рассел Кроу) смертельно болен. Он собирает в своем загородном доме друзей, которые последние годы просто стали друг другу чужими...

Фильм очень приличный. Есть сюжет и неплохое его исполнение. Имеется определенная интрига. Но! Все портит перевод на русский. И это большая проблема в нынешнее время. Из-за санкций, перевод теперь исполняют небольшие полупрофессиональные студии. И в данном случае перевод очень напоминает знаменитый "гуглоперевод". От этого смысл фраз несколько искажен. Но тут уже ничего не сделать...





"Последний клиент" ("Klienten") - триллер, драма.

В ролях: Синье Эгхольм Олсен, Антон Николай Йейле Эберг, Дан Зале, Сара Фанта Траоре, Зилан Мария Будак Раш, Андерс Мосслинг.

Это датский фильм. Лично мне скандинавские детективы и триллеры очень нравятся. И этот фильм не стал исключением.

К главной героине фильма приходит (вернее, почти врывается) очередной клиент - молодой человек, который является серийным убийцей. А к тому же, мы узнаем, что он брошенный когда-то ее сын!

Кто виноват в том, что из маленького невинного ребенка вырос убийца?

Если вы любите психологические триллеры, то фильм вам определенно понравится.





"Тролль" ("Troll") - фэнтези.

В ролях: Ине Марие Вильман, Ким Фальк, Мадс Сьёгор Петтерсен, Гар Б. Эйдсвольд, Аннеке фон дер Липпе, Фритьов Сохейм, Деннис Стурхёй.

Фильм снят в Норвегии для платформы Netflix. Как бы я коротко охарактеризовал этот фильм? "Годзилла по скандинавски" или "Кинг Конг на минималках". Более точного объяснения тут не найти. Речь идет именно о троллях. Это не те моральные уроды, что пишут пакости в комментариях. Это милые создания скандинавской мифологии: склизкие, вонючие, огромные. Те, что едят христиан и боятся солнечного света.

В общем: норвежские строители тоннеля в горах разбудили спящего огромного тролля. Со всеми вытекающими последствиями...

Фильм сойдет, чтобы посмотреть один раз. Но в чистую проигрывает другому норвежскому фильму 2010 года - "Охотники на троллей".





"Ужасающий 2" ("Terrifier 2") - ужасы.

В ролях: Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Эллиотт Фаллэм, Сара Войт, Кайли Хайман.

Я смотрел первую часть. Более-менее сойдет. Но вторая часть...ЧТО ЭТО такое? КАКАЯ СВЯЗЬ между главной героиней и этим монстром? Вопросов очень много. Фильм просто шлак. Разве, что "расчлененка" довольно кровавая. Больше достоинств нет.





"Хищник из бездны" ("Maneater") - ужасы.

В ролях: Никки Уилан,Трэйси Эдкинс. Шейн Уэст, Джефф Фэйи. Дина Бэйкон, Рэндолл Бэйкон.

Еще со времен первых "Челюстей", мне нравятся фильмы про нападение акул. Но фильмов, которые стоит смотреть в данном поджанре, можно пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика. И вот тут тот самый случай, когда фильм смотреть не стоит. Уродская игра актеров. Плохая озвучка. Никакие комбинированные съемки. Одним словом: мусор. Только зря тратить время...





"Чёрная Пантера: Ваканда навеки" ("Black Panther: Wakanda Forever") - фантастика.

В ролях: Летишиа Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Анджела Бассетт, Теноч Уэрта, Мартин Фриман, Доминик Торн.

Что тут говорить: мой "любимый жанр" комиксового поделия...

Сценарий второй части был полностью переделан в виду трагической гибели исполнителя главной роли Черной Пантеры - Чедвига Боузмана. Это отображено в фильме и отдана дань актеру. Получилось довольно трогательно...

Но в остальном... Типичный марвеловский мусор. Нет у меня претензий к изобилию чернокожих и коренных жителей Южной Америки. Но почему ВСЕ белые показаны сволочами? Только один, бывший хоббит, Мартин Фриман, играет хорошего белого. Это теперь расплата за годы рабства? Апартеида? Вот зачем так сделали?

А обрыдлый феминизм? Что, не было более достойного героя на место почившей Черной Пантеры? Главная героиня и в обычной одежде выглядит маленькой и очень худенькой. А в обтягивающем комбинезоне - просто глиста в скафандре... Но фемки требуют...

Искренне желаю провал фильму и всему Голливуду в целом. Я мог бы написать статью по данному фильму отдельно. Но есть еще "лучший кандидат"...





Одними фильмами 2022 года сыт не будешь. Смотрел и более старые...

Вот, чего-то захотелось пересмотреть фильм 1990 года - "Ангел тьмы" ("Dark Angel"). Это фантастический боевик. В главной роли снялся довольно популярный в те годы, Дольф Лундгрен.

Он играет полицейского, который не особо соблюдает правила ведения расследований. И находится в постоянном конфликте со своим начальством. Но тут в городе появляется новый злодей - инопланетный наркодилер. Его играет Маттиас Хьюз.

Довольно внушительного размера дядька.

Это типичный фантастический боевик тех лет. Не особо дорогой. Сюжет прост. Но герои довольно фактурные. Если Дольф бьет ногой в голову с разворота ногой, то в это верится. А в убийственный удар "фемопантеры" - нет. И инопланетянин действительно впечатляет габаритами. К своим 196 см роста, Маттиас Хьюз добавил еще прилично за счет ботинок с толстенной подошвой. И в его феноменальную силу тоже верится. Вот и выходит, что раньше драки были более правдоподобными...





"Мюнхен" ("Munich") - драма, на основе реальных событий.

В ролях: Эрик Бана, Дэниэл Крэйг, Киран Хайндс, Матьё Кассовиц, Ханнс Цишлер, Айелет Зурер, Джеффри Раш, Гила Альмагор, Микаэль Лонсдаль, Матьё Амальрик.

Фильм основан на реальных событиях. В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене были убиты террористами из организации "Черный сентябрь" (Палестина), 11 израильских спортсменов. В ответ на это, Моссад устраивает поиск и уничтожение причастных к теракту преступников. Без суда и следствия.

В основу сценария положена книга "Vengeance". Режиссером стал Стивен Спилберг.

Фильм хороший, драматичный, сильный. Поднята главная проблема подобных противостояний: можно ли силой и террором обеспечить безопасность своему народу?

Смотреть стоит однозначно.





"Апачи-Джанкшен" ("Apache Junction") - фильм 2021 года в жанре вестерн.

В ролях: Стюарт Таунсенд, Трэйси Эдкинс, Томас Джейн, Скаут Тэйлор-Комптон, Рики Ли, Эд Морроне, Даниэль Гросс.

Типичный вестерн.

В забытый богом городок приезжает журналистка, чтобы описать жизнь местного населения. Ну и тут начинается...

Смотреть можно, если любите подобный жанр. Но особых перестрелок не ждите. Это вам не классический "спагетти - вестерн"...





"Святым тут не место" ("There Are No Saints") - криминальный боевик, драма.

В ролях: Хосе Мария Яспик, Шаннин Соссамон, Пас Вега, Нил Макдонаф, Кейдрих Селлати, Томми Флэнаган, Рон Перлман, Тим Рот.

Хороший фильм. Из тюрьмы выходит наемный убийца по прозвищу Иезуит. И начинает мстить за убитую жену и похищенного сына. И тут оказывается, что не все так просто... Не зря говорится: "Перед тем как мстить, вырой две могилы"...





Ну, и напоследок, парочка хороших сериалов 2022 года.

Это "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо" ("Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities") - минисериал, ужасы, фэнтези.

Каждая серия снята новым режиссером. Сам Гильермо дель Торо лишь кратко рассказывает о каждой серии перед ее началом (также он является одним из продюсеров).

Этот сериал однозначно лучше подавляющего большинства фильмов ужасов, которые вышли в этом году.

Это не новый жанр. Подобные сериалы уже были и раньше, например "Байки из склепа".

Посмотреть его стоит.





"Уэнсдэй" ("Wednesday") - еще один сериал на тему комедийного фэнтези. От режиссера Тима Бертона. Хоть и не все серии он снимал, но его фирменный стиль выдержан отлично.

В ролях: Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум, Эмма Майерс, Джой Сандай, Наоми Танкел, Кристина Риччи, Кэтрин Зета-Джонс.

Это история посвящена Уэнсдэй Аддамс, одной из членов семейки Аддамс, дочери Гомеса и Мортиши Аддамсов, которая становится студенткой академии "Невермор".

Очень качественный сериал. Хороший сценарий. Хороший подбор актеров. В целом, претензий нет. Если любите подобный жанр, то посмотрите обязательно.

Ну, собственно, и все.