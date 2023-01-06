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Женщина - король: худший фильм 2022 года

Свершилось! Наконец-то! Проклятые мужики посрамлены и наказаны! Встречайте новый "шедевр" Голливуда - фильм "Женщина - король"!
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Эффективные прогрессивные менеджеры Голливуда долго думали. Думали над тем, где взять такой потрясающий сюжет, лаконично объединяющий движуху BLM(Black Lives Matter) и яростные позывы феминсток. Думали-думали...И придумали...

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Встречайте, самый отвратительный фильм 2022 года (из сегмента ААА): "Женщина - король" ("The Woman King").

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Тут просто идеальное сочетание: история африканского государства Дагомея (а значит белых тут не должно быть), да вкупе местные войска, состоящие из амазонок. Идеально...

Немного исторического из Википедии: "Дагомея была основана в XVII веке. Истоки ее прослеживаются до племени аджа  из прибрежного королевства Аллада, которое переселилось на север и осело среди жившего там народа фон. Основателем государства считается король Хоуэгбаджа (1645-1685). 

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Больше всего экономика Дагомеи выигрывала от работорговли на побережье. Продавая европейцам рабов для Америки, короли Дагомеи закупали огнестрельное оружие, с помощью которого проводили политику экспансии.

В эпоху правления короля Агаджи в 1724 году Дагомея сумела завоевать Алладу, из которой происходила её правящее сословие, получив прямой доступ к побережью. Отныне главным городом государства стал Абомей. В 1725 году дагомейцы подчинили королевство Айюду со столицей Сави (португальское "Ксавье") и главным портом Фидой (Видой). Название "Вида" - португальское, дагомейцы называли этот город "Глеуэ".

Вида стала главным портом Невольничьего Берега, а Дагомея - его самым процветающим государством благодаря торговле рабами. Однако соседнее государство Ойо, являвшееся главным конкурентом в торговле рабами, так и не было завоёвано и само сумело навязать Дагомее обязанность платить ему дань. Несмотря на это, Дагомея сохранила независимость и продолжала расширять свои владения благодаря торговле рабами, а позднее и торговле пальмовым маслом с плантаций. Король и дальше владел монополией на всю внешнюю торговлю."

Если кто не понял: Дагомея активно занималась работорговлей. Запоминаем этот факт.

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Итак, 1823 год. Главной героиней фильма становится молоденькая девица, которая (по современной повестке) наотрез отказывается выходить замуж. 

Не хочу за тебя замуж!

Т.е идет вразрез с вековыми традициями. И ее отдают для обучения в те самые "фемовойска"...

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Тут стоит отметить, что влияние данного отряда "прекрасных амазонок" уж сильно преувеличено. Что, опять же, укладывается в современную установку Голливуда. Но вменяемый человек, глядя, как женщины уделывают мужиков, должен воскликнуть традиционное станиславское "не верю!".

Ладно, был бы сюжет нормальный...А его тут особо и нет! Есть определенная интрига, напрямую связанная с происхождением главной героини. И все.

Мать и дочь...

Король Дагомеи, вызывает отвращение своей игрой.

Король...штурмовик в отставке...лидер общественного мнения...

Хотя тут он показан довольно положительным. Ведь по сценарию, Дагомея вынуждена торговать рабами. Но сама этого не хочет. Это все происки проклятых белых и соседнего злобного государства (естественно, что оно представлено проклятыми мужиками: садистами и людоедами).

Главные злодеи фильма...

 А дагомейцы по сути - белые и пушистые.

На самом деле, это совершенно не так. Оба государства стоят друг друга. И оба сделали "состояние" на работорговле и завоеваниях.

А что же "основоположники работорговли", проклятые белые? Естественно, без них не обойтись.

Это абсолютно мразотные создания, которые беспробудно пьют и совершенно не могут противостоять разбушевавшимся феминисткам!

И, конечно, в это верится...

Тут стоит сделать небольшое лирическое отступление и рассказать о том, что из себя представляли работорговцы ( да и вообще все моряки) в те времена.

Во-первых, никакой пьянки на кораблях не было и в помине! Это закон. Даже на пиратских кораблях.

Во-вторых, слюнтяев и не способных стрелять/сражаться среди мореплавателей в то время не было. Тем более, среди тех, кто занимался работорговлей. Они бы просто не выжили!

Да, на берегу, они "расслаблялись" по полной программе. Но лишь на берегу! А боевые навыки никуда не девались! Но столкновение между амазонками и моряками показано отвратительно. Их, как кроликов просто вырезали! Это выглядело, хоть и качественно снято, но просто омерзительно по исполнению.

Куда ж ты белый прешь против амазонки?

Собственно, все белые там крайне плохие. И тут стоит снова сделать небольшое отступление, которое совершенно не понравится сторонникам BLM.

Работорговля существовала в Африке и без белых! Неожиданно, правда?

Более того, без посредничества местных племен, белые не смогли бы этим заниматься. Поясняю.

Несмотря на явное преимущество в вооружении, европейцы смогли только захватить прибрежные деревушки и все. Кроме того, приплывшие корабли отлично видно, и ничего не мешает местным просто уйти в глубь континента. И там белые окажутся в меньшинстве, на совершенно незнакомой территории. Их просто перебьют. Без особых проблем.

Поэтому процесс покупки рабов выглядел так: европейцы приплывали в Дагомею (или другое государство) и там просто покупали рабов, которых сами же африканцы пленили в глубине континента. Это было очень выгодно. Да так выгодно, что дагомейцы топили за работорговлю тогда, когда уже Англия признала это незаконным!

На лицо искажение исторических фактов  в угоду современной повесточки.

А что там по сюжету? Ну, мы узнаем, что наша героиня является дочерью "воинственной генеральши". Есть небольшие зачатки любовной линии глвной героини и европейца... Да-да, есть в фильме хороший "белый"! Строго говоря, это мулат.

"Хороший белый"

 Сын белого мужчины и черной женщины. Причем, она была рабыней и из Дагомеи. Именно она и дала "задание" сыну посетить "историческую родину". Это выглядит очень неправдоподобно и излишне натянуто.

Как мог быть реализован такой союз? По любви? Да этот белый был бы признан изгоем в обществе и его "черная жена" носа из дома не высунула. Если бы "проклятый белый" просто изнасиловал рабыню, то какое тогда ему дело до бастарда? А ведь он получил какое-то образование. И попал на корабль, что сделать в таком случае было бы невозможно. Короче, тут больше вопросов, чем ответов. История данного персонажа поверхностная и он введен в фильм лишь для этой самой "любовной линии". Глупо и бездарно...

В итоге фильма, "наши" побеждают, Дагомея скидывает "иго рабства" и становится "страной свободы"... Ну, что-то, типа того...


Смотреть этот "шедевр" не стоит. Если только не хотите "увидеть дно" современного Голливуда.

Даже, если бы фильм вышел лет двадцать назад, когда никакой "повесточки" еще не было, то и тогда он не стал шедевром. Так себе сюжет. Посредственная игра актеров. Только съемки масштабные. И все. А ведь бюджет у фильма 50 миллионов, не хухры-мухры... Именно поэтому данный фильм и стал моим лидером в антирейтинге фильмов, легко обогнав и бедного черного Адама Джонсона, и глистоподобную Черную Пантеру.

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