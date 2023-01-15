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Сегодня я расскажу о тех фильмах, которые сам смотрел. И которые запомнились по тем или иным причинам. И эти причины далеко не всегда положительные...

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Начну с фильма "Псы войны", который вышел в 2002 году.

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Оригинальное название - "Dog Soldiers". Фильм снят в Великобритании и Люксембурге. Режиссер: Нил Маршалл. В ролях: Шон Пертви, Кевин МакКидд, Лиам Каннингем, Эмма Клисби. Фильм откровенно малобюджетный.

Речь идет не о совсем войне. Группа спецназа отправляется в Шотландию, в леса, для учений. И там сталкивается с непонятными и таинственными событиями. Этими "самыми событиями" окажутся обыкновенные оборотни.

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Ничего необычного. Несмотря на небольшой бюджет, сам фильм довольно качественный. Нет откровенного идиотизма. Да и оборотни выглядят неплохо. Скажем так: за свои деньги (в смысле бюджета) фильм дает соответственную картинку и сюжет. Не чувствуешь себя обманутым.









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Следующий фильм - "Бункер" ("The Bunker"), снятый в 2001 году (тут важно упоминать даты фильмов, поскольку есть многие совпадения). Режиссер: Роб Грин. В ролях: Джейсон Флеминг, Эндрю Тирнан, Кристофер Фэйрбэнк, Саймон Кунц.

Это, скажем так, не совсем фильм ужасов, а триллер. Психологический, мистический триллер.

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В 1944 году группа немецких солдат попадает в бункер в Арденнских лесах. Там и разворачиваются все события фильма. Загадки, таинственные явления.

Не стоит относится к фильму, как у банальщине. Тут неплохо поданы характеры всех героев. Несколько затянуто, но смотреть можно.





"Призраки войны" ("Ghosts of War"), выпущенный на экраны в 2019 году. Режиссером стал Эрик Бресс. В ролях: Брентон Туэйтс, Кайл Галлнер, Алан Ричсон, Тео Росси, Скайлар Эстин, Билли Зейн.

Есть такой пласт фильмов, когда все идет хорошо, до момента развязки. И вот она просто ставит все с ног на голову. Сидишь так на диване с отвисшей челюстью: "Чиво???"

Вот примерно такие эмоции вызывает объяснение всех событий в фильме. Сам фильм очень неплохо сделан. Группа американских солдат получает приказ занять заброшенный немецкий замок и "сохранять позицию", во что бы то ни стало.

Предыдущая команда буквально убегает с локации, побросав свои вещи. Постепенно новоприбывшие понимают, что это сделано не просто так.

Фильм держит в напряжении почти все время. Все отлично (по меркам жанра).

Но вот развязка...Ну, что за чушь...Посмотрите, сами оцените.





"Адский бункер" ("Outpost"), Великобритания.

Это уже "сериал". Первый фильм вышел в 2007 году. Наверно, стал достаточно популярным, раз разросся продолжениями. Но, как всегда, последующие фильмы были все хуже и хуже...

Режиссером первой части выступил Стив Баркер. В ролях: Рэй Стивенсон, Джулиан Уэдэм, Ричард Брэйк, Пол Блэр, Бретт Фэнси, Энок Фрост.

Уже в наше время, группа наемников приезжает по заданию в Восточную Европу, где в лесу находится немецкий бункер времен Второй мировой войны.

Заказчик хочет, чтобы наемники там "пошныряли по закоулкам". Ну, а там велись "научные изыскания" по созданию уберсолдат. Причем, с некоторым успехом...

Фильм очень хороший по меркам жанра: мрачная гнетущая атмосфера, неплохие съемки. Смотреть однозначно стоит.





А теперь будет фильм, который НЕ НАДО смотреть. Несмотря на более-менее известную главную героиню. Несмотря на более-менее приличный бюджет (по меркам жанра). Это фильм 2020 года - "Воздушный бой" ("Shadow in the Cloud").

Режиссер: Розанна Лян. В ролях: Хлоя Грейс Морец, Ник Робинсон, Бела Коале, Тейлор Джон Смит, Каллэн Мулвей.

Этот фильм вам по запросу выдаст практически любой поисковик. Но не ведитесь! Уже по полу режиссера и главного героя понятно, что нас ждет... Формально, это фильм ужасов. Но по факту, это ужасный фильм. Но не то, что вы подумали.

"Как сильная фемка в одиночку летающих монстров завалила" - это все, что вам нужно знать о фильме.

Отвратительный сценарий. Отвратительная главная героиня, тянущая одеяло сюжета лишь на себя. Идея фильма сама по себе неплохая, но "унавожена" реализацией.





А теперь переходим к тройке лидеров (по моему субъективному мнению).

3 место.

"Охота на ведьм" ("WarHunt"). Это самый "свежий" фильм в подборке. Режиссер: Мауро Боррелли. В ролях: Микки Рурк, Джексон Рэтбоун, Роберт Неппер, Анна Палига, Полина Пушкарева, Алекс Миллс, Аглая Тарасова.

В 1945 году, в Шварцвальде (уже чуете?) терпит крушение военный самолет армии США. И туда отправляется отряд для поиска выживших и изъятия некой очень важной штукенции.

Миссия, почти без потерь, доходит до своего "экватора": выживших нет, "что-то" благополучно нашли и забрали. И тут в дело вмешиваются...ведьмы.

Нельзя сказать, что идет какое-то сражение с ними. Ведьмы просто "выпиливают" одного солдатика за другим. Пока на помощь не приходит сам Микки Рурк...

Но концовка не совсем такая, как ожидается...

Несмотря на некоторые огрехи сценария (на мой взгляд), это один из лучших фильмов ужасов, что я смотрел в этом году.





2 место отдаю фильму "Оверлорд" ("Overlord") 2018 года. Режиссер: Джулиус Эйвери. В ролях: Джован Адепо, Уайатт Рассел, Матильда Олливье, Пилу Асбек, Джон Магаро, Йен де Кестекер.

Действие происходит во Франции, накануне высадки союзнических войск. Отряд десантников забрасывают в тыл к фашистам, чтобы они вывели из строя радиовышку.

Но оказывается, что помимо этого, тут находится и некая секретная лаборатория, где проводятся опыты над местным населением...

Это очередная вариация на тему создания уберсолдат. И весьма неплохая.

Сюжет хороший, актеры не подкачали. Спецэффекты выглядят неплохо. Именно в жанре "чистых" военных ужастиков, это лучший фильм (на мой взгляд).





А вот первое место я безоговорочно отдаю лучшему мистическому фильму в данной тематике - "Глубина" ("Below") 2002 года. Режиссер: Дэвид Туи. В ролях: Мэттью Дэвис, Брюс Гринвуд, Оливия Уильямс, Холт Маккэллани, Скотт Фоули, Зак Галифианакис, Джейсон Флеминг.

В период Второй мировой войны, американская подлодка получает приказ найти выживших с затонувшего английского корабля-госпиталя.

Ничего, вроде не предвещает беды... Но все оказывается не так, как ожидалось. Команда сталкивается с пугающими событиями, которые приводят к гибели практически всего экипажа.

Это очень добротный мистический хоррор. Все же имя режиссера обязывает. Вроде бы ничего необычного по меркам войны: произошла ошибка. Фатальная ошибка. Но она приводит к ужасным последствиям. Фильм держит в напряжении от начала до конца. А финальные кадры тонущей подлодки ставят точку в истории, но как это показано! (Не буду спойлерить)

Про краткие обзоры других фильмов, можете прочитать в следующих статьях:

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