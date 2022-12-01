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Обзор и разгром фильма "Ламборгини: Человек-легенда"

Я являюсь фанатом автомобилей. Особенно спортивных. Особенно итальянских. Поэтому всякое искажение истории, пусть даже в художественных формах, принимаю за ересь...
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В 2022 году выходит фильм, совместный американо-итальянский, посвященный жизни великого Феруччо Ламборгини.

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И, естественно, такое я не смел пропустить. Дабы избавить своих хейтеров от ненужного чтения, сразу вынесу вердикт: фильм редкостный хлам. Как с художественной точки зрения, так и с исторической.

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Ну, а для остальных, я все же буду приводить неопровержимые доказательства данного.

Фильм начинается сразу с послевоенных лет, когда еще молодой Феруччо задумал создать компанию по производству... тракторов.

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Прямо с войны...

Счастливые моменты...

 Да, именно трактор стал первым "автомобилем" марки Lamborghini. Параллельно с событиями развития "гаражного тракторостроения",

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идет история личной жизни Феруччо. Его жена умирает во время родов, оставляя наследника - Тонино.

 Это потом будет отдельная ветка сюжета, которую можно было бы вытянуть, но режиссер положил на это "с прибором". Довольно тяжелые взаимоотношения сына и отца в фильме затронуты очень вскользь. Немного становится понятно, что Ламборгини, как истинный итальянец, страстный поклонник женской красоты (что являлось правдой).

Возвращаемся к сюжету становления фирмы. Деньги на создание первого трактора, компаньоны пытаются заработать участием в гонках. И тут проявляется весь "блеск американской киноиндустрии". Старт гонки объявляет сам Энцо Феррари, о котором говорят, что Коммендаторе (прозвище Энцо) намеревается выпустить свой первый дорожный автомобиль - Ferrari 166M.

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Роль Энцо исполнил Гэбриел БирнСмотрим в интернете: автомобиль производился с 1948 года. Запоминаем эту дату. Потом идет сама гонка и наш экипаж обгоняет Mercedes 190 SL, который производился... с 1955 года! 

Так когда же происходила гонка? Простой обыватель в этом не разбирается и "схавает лапшу".

Тракторные годы пролетают очень быстро,

Первый трактор Lamborghini.

 там интересен только момент разлада Феруччо со своим компаньоном. И тут - "гвоздь программы"! История зарождения автомобильного бренда! Личный Ferrari Феруччо страдает от ненадежного сцепления и, уже состоявшийся бизнесмен, встречается с Энцо Феррари и там ему высказывает свое мнение о качестве машин Коммендаторе.

Главную роль сыграл Фрэнк Грилло.

 За что получает в ответ, типа: "Иди и строй свои тракторы и не лезь в автомобильную тему". Разозленный самолюбивый Феруччо вбивает в свою голову идею о собственном спортивном автомобиле... Это очень распространенный миф. Именно миф. Энцо и Феруччо никогда не встречались. Более того, на машинах обоих марок ставили сцепление от одной и той же фирмы. Вот так... 

Собрав лучшие умы Италии на тот момент (и это так), Феруччо ставит задачу сделать автомобиль в кратчайший срок.

Срок был таким кратчайшим, что на автосалоне в Турине показали автомобиль и двигатель отдельно друг от друга, чего в фильме не упоминается. И тот прототип был с поднимающимися фарами.

Прототип Lamborghini 350 GTV.

И только потом в серию пошел автомобиль со стационарными фарами. Но причина вовсе не в том, что так захотел основатель компании (как показано в фильме). Мотор тупо не помещался под капотом! Поэтому перед автомобиля пришлось переделать. Именно таким и стал первый спорткар Lamborghini 350 GT. Машина произвела фурор на Женевском автосалоне.

Но конструкционно ничего революционного в ней не было. Просто еще один спортивный автомобиль из Италии. И только модель Miura вывела компанию из Сант - Агата - Болоньеза вровень с маститыми производителями итальянских автомобилей. Но и тут история порядком скомкана и переврана! Нам показывают, как Феруччо на салфетке делает наброски автомобиля, очень напоминающего будущую Miura.

Но дизайн создавался компанией Bertone. Более того, сам Феруччо был против среднемоторного спорткара. Только другим сотрудникам компании удалось его переубедить. И они были правы! Автомобиль произвел эффект взрыва на автосалоне при премьере! Но это нам не показали... Как не показали толком, какую очень важную роль сыграл в компании Боб Уоллес.

Роль Боба Уоллеса исполнил Патрик Бреннан.

 А ведь он научил ездить все тогдашние машины! Именно он радел за то, чтобы автомобили участвовали в гонках наравне с конкурентами. Но гонки были не интересны Ламборгини. Хоть как-то успокоить мятежную душу Уоллеса, он смог, разрешив ему создавать экспериментальные машины серии Jota и другие.

Lamborghini Miura P 400 Jota.

Но этот интересный момент совершенно не задействован. Следующим ярким моментом в истории фирмы должен был стать дебют неподражаемой и революционно выглядевшей Lamborghini Countach... Но ее история полностью проигнорирована.

Самый первый прототип Lamborghini Countach.

Показали лишь пару моментов с ней. Причем один, донелья тупой.

Что было далее? А все, конец фильма... Я просто был в шоке! На кого это было рассчитано? На простого зрителя? Тогда где нормальный сюжет? Где драма? После смерти жены проходит буквально пять минут и Феруччо уже укладывает в постель другую девицу. Характеры абсолютно не прописаны. Вот абсолютно!

Рассматривать фильм, как художественно-исторический? Да в Италии за него режиссеру должны голову открутить! Уж они то чтят свои фирмы, как никто другой! А ведь можно было рассказать о тяжелой финансовой стороне компании, о "мутных временах" под "игом" других производителей (та же история в помощи создания знаменитой BMW M1 или помощь в разработке мотора Dodge Viper). Но ничего режиссер не сделал. Лишь показал такую линию, где, на протяжении всего фильма, гоняются наперегонки Феруччо и Энцо. Как отражение соперничества компаний. Но и тут режиссер облажался по полной программе. Феруччо ездит на Lamborghini Countach 80-х годов. А Энцо противостоит ему на Ferrari Mondial!

Это примерно 450 лошадок против 215! Уж какое там было бы противостояние...Стоило взять в конкуренты легенду тех лет - Ferrari Testarossa.

Это куда более корректное сравнение...

А так... тупое "гонялово" в духе NFS...


Вот такие у меня рекомендации по фильму.

Если любите автомобили и хорошее кино, то не смотрите эту поделку ни в коем случае! Это просто ничтожное убожество, а не фильм про легендарную компанию и ее харизматичного создателя. Хотите более правдивый исторический фильм на автотематику? Посмотрите итальянский фильм 2002 года "Ferrari".

Там будет и драма по поводу смерти сына Дино Феррари. И довольно правдивая гоночная история команды. И путь становления автоконцерна. И знаменитый отказ от продажи компании американцам в лице Форда. Фильм намного качественнее и драматичнее. Чего только стоит сцена, когда погибает гонщик Ф1 и, как на это отреагировал Коммендаторе (никак). Если же вам по душе более "легкое кинцо", то обратите внимание на американский фильм "Форд против Феррари" 2019 года.

Он намного лучше и гораздо более исторически достоверен.

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