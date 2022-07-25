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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда

Вы пробовали когда-нибудь есть сразу все, что имеется в холодильнике? Тогда вы имеете представление, что из себя представляют современные фильмы Голливуда по вселенным Marvel и DC...
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Ну так вышло, что смотреть особо было нечего и я обратил свой взор на новый голливудский блокбастер Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия...

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О самой мультивселенной, созданной больными голливудскими сценаристами, имел представление по другому фильму о приключениях "паучьей семейки". И тогда я сдержал свои рвотные позывы. Но тут меня прорвало...на статью...

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Поэтому ярые поклонники комиксов сразу идите в комменты и начинайте меня там "разносить"...

Я не буду прям подробно сюжет разбирать. Остановлюсь на тех моментах, которые меня просто "убили".

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Короче, после разрыва пространственно-временного континуума, начались проблемы. Во владения д. Стрэнджа вваливается беспардонная девица со странным именем Америка. Хотя там больше пахнет Мексикой. 

Но оставим расистские предрассудки. Смысл в том, что во всех множествах Вселенных есть свои супер герои. И только данная девица одна и может непонятным для себя образом проникать из одной в другую. А кто-то зловещий пытается эту способность из нее вынуть (вместе с душой). И почти с самого начала мы узнаем, что этим злодеем оказывается некая "Алая Ведьма", в быту - поехавшая кукухой Ванда.

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На почве невостребованности, ей до жути захотелось стать мамой.

 Но, видно, ничего более, как "переехать на ПМЖ" в другую Вселенную, ей в голову не пришло... Абсолютно идиотские эмоции ее просто доводили до коликов. Какие дети? Иди и усынови, дура рыжая! Но тогда не будет сюжета...

Ванда ставит ультиматум: либо ей дают Америку на растерзание, либо - она всех изничтожит...Видно, в чем-то Танос был прав. Но ему стоило просто всех Мстителей "удалить" и на этом остановиться...

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Естественно, что Стрэнджа и Ко это не устраивает и они начинают заранее обреченный "баттл".

 По итогу которого, мисс "американская Мексика" и доктор, проваливаются в другую Вселенную. И вот тут меня "накрыло" по полной программе. Я даже не знал, что делать: капать Корвалол или хряпнуть стаканчик "горькой". До того стало все именно безумно. Дело в том, тамошняя "команда М", называемая Иллюминатами (а почему не масоны?), состояла из... просто кошмарных персонажей: "Прапорщица Великобритания",

 Черная мужеподобная "Суперженщина" - надежда всех политкорректных,

немой с камертоном в черепе...

И "резинчик" из фильма Великолепная четверка...

А возглавляет это шизофреничное собрание "прохфессор" Ксавьер... Да-да, тот самый...

После такой сцены я уже смотрел остаток фильма одним глазом, изредка извергая из себе поток площадной брани. 

Коротко о том, что стало с доктором Стрэнджем в этой Вселенной: он получает могущество "темной силы", навешивает подзатыльников местному Таносу. А коллеги, прознав про "темную сторону"...укокашивают уже Стрэнджа... Да... Иллюминаты, они такие...

Пришлого доктора они убедили, что Ванда им не проблема и, естественно, получили минут через 10 соответствующее опровержения в виде тотального уничтожения.

Для победы над Алой Ведьмой, которая черпает силу в книге Даркхолд, (некий Некрономикон в извращенной фантазии современного Голливуда), нужны только Стрэндж, Америка и бывшая доктора. Кстати, отсылка к Некрономикону вполне оправдана: в одном эпизоде засветился и некто Брюс Кэмпбелл (отсылка к руке присутствует).

И нашим "героям" срочно надо найти антипод книги Даркхолд - книгу Вишанти. Пока там идут поиски, Ванда посещает некую таинственную крепость, внешне напоминающую "жилище" Саурона.

Хозяин в это время заказывал обручальные кольца...И вот этот момент меня вовсе не удивил. Тем более, что внутри были натуральные огроменные огры.

 В общем, появление Гэндальфа Серого я уже мысленно представил:


И в итоге всех баталий (ничего существенного, просто сумасшествие), наши победили, Ванду "отпустило"

 и она, жертвуя собой, уничтожает (или нет - на усмотрение сценаристов) Даркхолд во всех Вселенных.

А доктор получает в награду третий глаз (и не там, где вы подумали),

с явным намеком на продолжения этой идиотии.

Вот какую оценку бы я поставил данному фильму по пятибалльной шкале? Минус пять. И это учитывая 100% скидку на цену билета (ну, вы понимаете).

И тут очень хочется поговорить "Об отупляющем воздействии современного Голливуда на неокрепший мозг подростков". На самом деле ничего такого не будет. Нравится - смотрите, флаг...вернее, молот Тора вам в руки. Но вот один аспект беспрерывного "Марвелизма и ДиСишности" хочу обсудить.

Дело в том, что Голливуд очень мощная "фабрика грез". Но и ее ресурсы не безграничны. И, когда закладывается разработка одного супер блокбастера, то другим приходится посторониться. И дело не только в том, что на такие фильмы нужно солидное финансирование. Самое важное, что такие фильмы скорее всего будут "делать кассу" и другой подобный проект просто может затеряться на его фоне. Другими словами: в год выхода фильма категории ААА от Marvel или DC, других боевиков/фантастики подобного уровня можно не ждать. Да, будут "романтические комедии", драмы и прочие мелкобюджетные ужастики. Но вот выход "тяжеловеса" для той же категории зрителей маловероятен. Поэтому от проектов по вселенным комиксов страдают те, кто их не любит. Кроме того, другие компании также пытаются снимать фильмы по комиксам (или сериалы), которые попроще и пожиже бюджетом. А вот, что делать тем, кому комиксы не нравятся в принципе? Не знаю. Современный Голливуд очень разочаровывает абсолютно тупыми, но дорого сделанными, поделками. Мне не нужны фильмы "а-ля Тарковский", дайте вменяемый фантастический боевик с хотя бы средним сюжетом! Но нет, такого даже на горизонте не предвидится...Значит, пойдем смотреть "спагетти-вестерн" с Клинтом Иствудом в главной роли...

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