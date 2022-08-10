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Ох, долго же я ждал, когда на "актуальной версии" появится FSR 2.0... Не дождался...

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Ладно, урежем карася желаний и протестируем первую версию данной технологии.

Игра вышла в 2021 году и была вознесена критиками на большие высоты. Но "глупые" геймеры ее не оценили... А ведь ждали от создателей серии Dishonored и Prey прорыва. Игра вышла крайне неординарной. И это, наверное, ее и сгубило. Уж слишком пошли на эксперимент в Arkane Studios. Но не будем трогать эту тему, в игру я толком не играл. Ради нее даже пришлось переустановить проверенную версию Windows 10 LTSC.

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В основе игры лежит движок Void Engine (на основе id Tech 5), а он знатно попортил нервы обладателям игры Dishonored 2. В самом начале, после анонса, она была кривая, как траншея, вырытая пьяным экскаваторщиком. Потом, правда, многое подтянули, но не до конца. И вот тут опять наступили на те же грабли...

Графика в игре не впечатляет. Совсем. Да, "фирменный стиль" студии чувствуется. Но графика так себе...

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Заявленные рекомендованные системные требования:

1080p, 60 FPS, высокие настройки графики

ОС: Windows 10 64-bit версии 1909 или новее;

ЦП: Intel Core i7-9700K 3,60 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X;

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ОЗУ: 16 ГБ;

видеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ);

DirectX:12.

место на диске: 30 ГБ, SSD.

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Нууу, попробуем...

Имеем на тест следующее "железо":

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб с частотой 2666 МГц

Операционная система: Windows 10 LTSC 21H2

Тестирование будет проходить в разрешении 1080р. Для записи тестового отрезка будет использоваться программа CapFrameX.

Т.к. саму игру не проходил (проверял, но только до второй главы), то все замеры и сравнения будут после пролога.

Итак, как я уже сказал, системные требования не соответствуют графике. Но этим сейчас трудно удивить. Игры давно делают на "отвали".

Сначала сравним картинку на экране при разных настройках (а их тут очень много), вернее пресетах.

Первое сравнение.

Очень низкие настройки качества:

Низкие настройки качества:

Средние настройки качества:

Высокие настройки качества:

Очень высокие настройки качества:

Ультра настройки качества:

Наибольший прирост производительности наблюдается между средними и высокими настройками.

Для удобства ссылка на слайдер.

Теперь проверим те же настройки в несколько другом месте. Там общая производительность будет пониже.

Очень низкие настройки:

Низкие настройки графики:

Средние настройки:

Высокие настройки:

Очень высокие настройки:

Ультра настройки:

И опять, наибольший разрыв в фпс между средними и высокими настройками.

Среди многочисленных настроек есть и такая, как "тень солнца". И там можно выбирать между нормальным пресетом и трассировкой лучей. Это не те "лучи Хуанга", но все же лучи. Посмотрим их влияние на производительность.

Общие настройки - ультра, но без лучей:

Ультра с трассировкой лучей:

Примерно 12 кадров "съедают" эти лучи. И далеко не всегда они вообще определяются на картинке... Сами скриншоты немного различаются, но это потому, что активация данной настройки требует перезагрузки игры.

Ссылка на слайдер.

А теперь переходим непосредственно к проверке реализации технологии FSR 1.0 в игре.

Ультра качество без FSR 1.0:

FSR в режиме "ультра качество":

FSR "качество":

FSR "баланс":

FSR "производительность":

В последних двух режимах картинка просто превращается в кашу. Ужасно! Не использовать ни в коем случае!

Кроме основных настроек (ультра качество, качество, баланс и производительность), имеется и адаптивный режим, знакомый по предыдущим играм компании. В этом случае, снижение разрешения происходит только при падении фпс ниже указанного вами уровня. И вот этот режим я могу вам рекомендовать. Снижение качества картинки будет в тех местах, где идет просадка кадров.

Сам же я принялся экспериментировать с настройками графики. Практически все они не дают какого-то заметного повышения производительности. Стоит отметить только два параметра: Fidelity FX CACAO и снижение настроек теней. Поэтому для себя я выбрал общие настройки "очень высокие", отключил размытие при движении (это я делаю практически в каждой игре), тени выставил на средний уровень и Fidelity FX CACAO в режим " баланс".

Этот вариант я считаю наилучшим в данном случае.

Ссылка на слайдер.

А теперь сделаем небольшой "стелс-пробег" на кастомных настройках:

Начало отрезка.

Конец тестового отрезка.

По результату теста видим такие значения:

График фреймтайма очень не стабильный, что говорит об отвратительной оптимизации в игре. Собственно, для меня это не новость. Возможно, в дальнейшем придется дальше скручивать настройки, но эту главу прошел на них и особого дискомфорта не испытывал.

По самой игре делать выводы не буду, т.к. толком ее не прошел еще.

А вот работа технологии FSR 1.0 в игре не понравилась вообще. Я бы назвал ее худшей реализацией из тех, с которыми сталкивался лично. Единственный рабочий вариант - включить адаптивный режим. От остальных картинка превращается в месиво, особенно в режимах "баланс" и "производительность".

Сам же буду ждать версию FSR 2.0 в "свободном доступе" и тогда станет ясно, провели ли разработчики работу над ошибками или нет.