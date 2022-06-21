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POSTAL: Brain Damaged - видеоигра, разработанная студией Hyperstrange и изданная Running With Scissors в 2022 году. Является спин-оффом в серии игр Postal.

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Краткое описание:

"Игрокам снова предстоит взять на себя роль Чувака, который из-за своих приключений получил повреждение головного мозга и попал в психиатрическую лечебницу. Большая и страшная медсестра использует лекарства, чтобы превращать пациентов и санитаров в похотливых и кровожадных маньяков"...(Википедия)

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Собственно и все... В игре два языка. Но английский я уже забыл, а польский еще не выучил. Поэтому собственного мнения о сюжете не имею.

Сюжет подается в виде таких анимаций.

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Более того, я не играл в игры серии Postal до нынешнего времени. Слышать - слышал ( и видел). Теперь "прикоснулся к шедевру"...

Главный герой с самого начала был немного (или много?) "не в себе", тут же действие разворачивается в его воображении, сильно зависимым от разнообразных препаратов. Ну, и мир в игре выглядит соответственно.

По факту, перед нами шутер, безумный, похабный, асоциальный, но шутер. Детям строго не рекомендуется.

Создателям, в общих чертах, удалось воссоздать безумный мир. В начале это обычный пейзаж маленького городка, населенный неписями (они даже без лиц) и нашими врагами.

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Глава первая: выходим в мир...

Для начала это будут вредные старички с ружьями, собаки и летающие жертвы фаст-фуда. Из оружия нам предоставляют пока пилу (вернее ее версию для обрезания веток)

и странный пистолет (по виду детский), который имеет два режима стрельбы (обычный и самонаводящийся залп).

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Этого достаточно, чтобы навести шороху на округе. Потом находим дробовик (по совместительству транспортировочный крюк) и безумие переходит на новый виток...

Каждая глава оформлена в своем шизофреническом угаре. Тут будут и какие-то лаборатории. Тюрьма и психушка.

Замок, где куча всякой нечисти весьма забавного вида.

Побываем в Мексике (я так думаю, раз будут "горячие" взрывающиеся мексиканские бобы).

Какие-то отсылки к миру фэнтези

и Зоне 51.

Короче - дурдом в самом ярком его проявлении. И всех врагов надо крошить, стрелять и... мочить в прямом смысле этого слова. Ага, одним из видов "оружия" будет наш...эээ..."агрегат", с помощью которого можно "обдать врага" разыми по свойству жидкостями...

Эффект зависит от принятого напитка: враг может сгореть, а может напасть на своих. Тема мочеиспускания вообще сильно развита. Таким образом надо уничтожать некоторые преграды и включать некоторые механизмы. Ну, вот так...

Арсенал оружия такой же мозгосносный. Но самые безумные - это лук, стреляющий фаллоимитаторами (под женские стоны)

и пылесос, стреляющий кошками...

Да...бедные-бедные кошечки...

Враги, созданные разгоряченным мозгом нашего героя, не менее странные. Тут и лупоглазые инопланетяне и странная помесь полицейских и мигалки. Вероятно, есть и отсылки к другим играм. Но опознал только клетку с руками и ногами из третьей части Dark Souls. Иногда встречается прямая отсылка к "прыжку веры" из одной игры одной компании.

Стог сена внизу выглядит издевательски, учитывая, что падение не наносит вреда. Странный вид врагов забавляет, но урон они наносят довольно серьезный. И самое главное, что при первой встрече ты даже не можешь себе представить, что будет делать это "чудо". Например, в самом начале, для меня стала полной неожиданностью превращение некоторых собачьих будок в огромных псов. И, если обычную собаку убить не трудно, то с этой тварью придется повозиться. Куча мелких "обезьян" будет бесконечно респауниться, пока не убьешь главную "макаку с барабаном". И это тоже понимаешь в процессе игры. Благо можно всегда сохраниться.

Как и всегда в подобных играх, в конце локации нас ждет либо грандиозный "замес", либо толстенный босс.

Итог прохождения главы.

И то и другое представляет определенную проблему, если у вас недостаток патронов. А недостаток будет всегда. Броня, патроны (ну как патроны...что их заменяет в этой фантасмагории), "аптечки" встречаются не так и редко.

Но расход ресурсов большой. Постепенно понимаешь, что несмотря на общее безумие, надо действовать с умом ( что уже смешно). Так сказать: мыслить стратегически. Только так можно на некоторых локациях добиться успеха. Врагов слишком много, патронов мало. Но стоит учитывать метод нападения каждого противника.. Самое бесполезное оружие в таком случае - пила. Хотя, если принять таблетки ярости или ускоряющие наш организм, то можно мелочь и попилить в труху. Иногда лучше просто убежать подальше и потихоньку разбираться с небольшими группами врагов. Все это действие очень увлекательное, безумно веселое. Только надо помнить, что патроны не бесконечны...А из врагов они не выпадают.

Что по графике. Она напрочь отсутствует, как класс. Ее полностью заменяет дизайн локаций. Он великолепен, если данное слово вообще применимо к порождению сумасшедшего сознания. Нет, графика, конечно, имеется. Но скромная. Но ставку сделали на дизайн и "ламповую пиксельность" (тема в тренде!).

Правда, пискельность некоторых эффектов при ближнем бое не дает ничего увидеть:

Спецэффекты могут выглядеть так...

Или так...

И даже так...

Но это пустяки, Мы ж в бреду...

Переходим к тестированию.

Система:

Процессор: i7-8700T (3800-4000 МГц)

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW GAMING

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц, 14-16-16-32 СR1)

Операционная система: Windows 10 LTSC

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществляется с помощью программы CapFrameX.

Сам тест будет проходить при разрешении 4К (DSR), т.к. видеокарта в 1080р остается незагруженной полностью.

В 1080р видеокарта остается не загруженной.

4К, тестовая локация.

Настроек в игре минимум. Ставим на максимум.

Результат теста:

Для комфортной игры в 1080р хватит практически любой видеокарты. Я даже попробовал запустить на GТ 430. И 40-50 кадров в 720р без сглаживания можно получить в начале игры ( дальше уже будет все сложнее и частота кадров сильно просядет).

i5-3570K + GT 430.

Сама игра оптимизирована не очень хорошо. Иногда частота кадров проседает и непонятно по какой причине. Кроме того, изменить разрешение в процессе игры не получается. Надо вернуться в меню.

Сама игра также имеет проблемы. Это артефакты, дергающиеся трупы врагов. Но самое неприятное - летающие враги могут вас доставать даже через стены. Такое было при попытке побега из тюрьмы. Поняв, что всех врагов мне не убить, я просто убежал в открывшуюся дверь. Устранил охранников, покрошил преследователей. Но откуда-то постоянно прилетал урон. И так продолжалось до тех пор, пока не покинул локацию. Уже в другой главе я видел, как "летающая голова клоуна" просто стреляла в меня из стены! Так что геометрические границы локаций очень условные. Хотя, это же бред воспаленного мозга...может так и было задумано?





Понравилась мне игра?

Да. Хотя и многие отсылки не понятны. Прикольная шутерная дурь... Играть стоит для развлечения, но если вам +18...



