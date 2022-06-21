Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют

Кратко сделаю обзор игры Postal — Brain Damaged и протестирую в ней систему i7-8700T + GTX 1070.
[ ] для раздела Блоги
+
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti за 80 тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

POSTAL: Brain Damaged - видеоигра, разработанная студией Hyperstrange и изданная Running With Scissors в 2022 году. Является спин-оффом в серии игр Postal.

реклама

Краткое описание:

"Игрокам снова предстоит взять на себя роль Чувака, который из-за своих приключений получил повреждение головного мозга и попал в психиатрическую лечебницу. Большая и страшная медсестра использует лекарства, чтобы превращать пациентов и санитаров в похотливых и кровожадных маньяков"...(Википедия)

анонсы и реклама
-45000р на 6800XT ASUS
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Собственно и все... В игре два языка. Но английский я уже забыл, а польский еще не выучил. Поэтому собственного мнения о сюжете не имею.

Сюжет подается в виде таких анимаций.

реклама

Более того, я не играл в игры серии Postal до нынешнего времени. Слышать - слышал ( и видел). Теперь "прикоснулся к шедевру"...

Главный герой с самого начала был немного (или много?) "не в себе", тут же действие разворачивается в его воображении, сильно зависимым от разнообразных препаратов. Ну, и мир в игре выглядит соответственно.

По факту, перед нами шутер, безумный, похабный, асоциальный, но шутер. Детям строго не рекомендуется.

Создателям, в общих чертах, удалось воссоздать безумный мир. В начале это обычный пейзаж маленького городка, населенный неписями (они даже без лиц) и нашими врагами.

реклама

Глава первая: выходим в мир...

Для начала это будут вредные старички с ружьями, собаки и летающие жертвы фаст-фуда. Из оружия нам предоставляют пока пилу (вернее ее версию для обрезания веток)

и странный пистолет (по виду детский), который имеет два режима стрельбы (обычный и самонаводящийся залп).

реклама

Этого достаточно, чтобы навести шороху на округе. Потом находим дробовик (по совместительству транспортировочный крюк) и безумие переходит на новый виток...

Каждая глава оформлена в своем шизофреническом угаре. Тут будут и какие-то лаборатории. Тюрьма и психушка.

Замок, где куча всякой нечисти весьма забавного вида.

Побываем в Мексике (я так думаю, раз будут "горячие" взрывающиеся мексиканские бобы).

Какие-то отсылки к миру фэнтези

и Зоне 51.

Короче - дурдом в самом ярком его проявлении. И всех врагов надо крошить, стрелять  и... мочить в прямом смысле этого слова. Ага, одним из видов "оружия" будет наш...эээ..."агрегат", с помощью которого можно "обдать врага" разыми по свойству жидкостями...

Эффект зависит от принятого напитка: враг может сгореть, а может напасть на своих. Тема мочеиспускания вообще сильно развита. Таким образом надо уничтожать некоторые преграды и включать некоторые механизмы. Ну, вот так...

Арсенал оружия такой же мозгосносный. Но самые безумные - это лук, стреляющий фаллоимитаторами (под женские стоны)

и пылесос, стреляющий кошками...

Да...бедные-бедные кошечки...

Враги, созданные разгоряченным мозгом нашего героя, не менее странные. Тут и лупоглазые инопланетяне и странная помесь полицейских и мигалки. Вероятно, есть и отсылки к другим играм. Но опознал только клетку с руками и ногами из третьей части Dark Souls. Иногда встречается прямая отсылка к "прыжку веры" из одной игры одной компании.

Стог сена внизу выглядит издевательски, учитывая, что падение не наносит вреда. Странный вид врагов забавляет, но урон они наносят довольно серьезный. И самое главное, что при первой встрече ты даже не можешь себе представить, что будет делать это "чудо". Например, в самом начале, для меня стала полной неожиданностью превращение некоторых собачьих будок в огромных псов. И, если обычную собаку убить не трудно, то с этой тварью придется повозиться. Куча мелких "обезьян" будет бесконечно респауниться, пока не убьешь главную "макаку с барабаном". И это тоже понимаешь в процессе игры. Благо можно всегда сохраниться. 

Как и всегда в подобных играх, в конце локации нас ждет либо грандиозный "замес", либо толстенный босс.

Итог прохождения главы.

И то и другое представляет определенную проблему, если у вас недостаток патронов. А недостаток будет всегда. Броня, патроны (ну как патроны...что их заменяет в этой фантасмагории), "аптечки" встречаются не так и редко.

 Но расход ресурсов большой. Постепенно понимаешь, что несмотря на общее безумие, надо действовать с умом ( что уже смешно). Так сказать: мыслить стратегически. Только так можно на некоторых локациях добиться успеха. Врагов слишком много, патронов мало. Но стоит учитывать метод нападения каждого противника.. Самое бесполезное оружие в таком случае - пила. Хотя, если принять таблетки ярости или ускоряющие наш организм, то можно мелочь и попилить в труху. Иногда лучше просто убежать подальше и потихоньку разбираться с небольшими группами врагов. Все это действие очень увлекательное, безумно веселое. Только надо помнить, что патроны не бесконечны...А из врагов они не выпадают.

Что по графике. Она напрочь отсутствует, как класс. Ее полностью заменяет дизайн локаций. Он великолепен, если данное слово вообще применимо к порождению сумасшедшего сознания. Нет, графика, конечно, имеется. Но скромная. Но ставку сделали на дизайн и "ламповую пиксельность" (тема в тренде!).

Правда, пискельность некоторых эффектов при ближнем бое не дает ничего увидеть:

Спецэффекты могут выглядеть так...

Или так...

И даже так...

Но это пустяки, Мы ж в бреду...

Переходим к тестированию.

Система:

Процессор: i7-8700T (3800-4000 МГц)

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW GAMING

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц, 14-16-16-32 СR1)

Операционная система: Windows 10 LTSC

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществляется с помощью программы CapFrameX.

Сам тест будет проходить при разрешении 4К (DSR), т.к. видеокарта в 1080р остается незагруженной полностью.

В 1080р видеокарта остается не загруженной.

4К, тестовая локация.

Настроек в игре минимум. Ставим на максимум.

Результат теста:

Для комфортной игры в 1080р хватит практически любой видеокарты. Я даже попробовал запустить на GТ 430. И 40-50 кадров в 720р без сглаживания можно получить в начале игры ( дальше уже будет все сложнее и частота кадров сильно просядет).

i5-3570K + GT 430.

Сама игра оптимизирована не очень хорошо. Иногда частота кадров проседает и непонятно по какой причине. Кроме того, изменить разрешение в процессе игры не получается. Надо вернуться в меню.

Сама игра также имеет проблемы. Это артефакты,  дергающиеся трупы врагов. Но самое неприятное - летающие враги могут вас доставать даже через стены. Такое было при попытке побега из тюрьмы. Поняв, что всех врагов мне не убить, я просто убежал в открывшуюся дверь. Устранил охранников, покрошил преследователей. Но откуда-то постоянно прилетал урон. И так продолжалось до тех пор, пока не покинул локацию. Уже в другой главе я видел, как "летающая голова клоуна" просто стреляла в меня из стены! Так что геометрические границы локаций очень условные. Хотя, это же бред воспаленного мозга...может так и было задумано?


Понравилась мне игра?

Да. Хотя и многие отсылки не понятны. Прикольная шутерная дурь... Играть стоит для развлечения, но если вам +18...


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

postal postal 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
9
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Интересные материалы

Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10 июня 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в РФ продолжают падать на фоне укрепления курса рубля и снижения курса Эфира
17
Спустя 17 тысяч долларов стример всё-таки смог «выбить» пятизвёздный самоцвет в Diablo Immortal
30
Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
27
Падение курса Биткоина может быть связано со спекуляциями и попыткой отнять $350 млн у Celsius
7
Илон Маск: "Роскосмос" может только мечтать о такой "пусковой" нагрузке, как у SpaceX
67
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
13
Техасская резня добралась до магазина Steam
+
Представлен смартфон Realme Q5x на чипе Dimensity 700 с батареей 5000 мАч
+
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
44
Санкции добрались до российской авиации – самолёты разбирают на запчасти, а вся надежда на Китай
35
Первую видеокарту Intel Arc A380 с нестандартным дизайном разобрали — схема VRM 2+1
3
Майнеры купили не менее 14 200 000 видеокарт за полтора года
17
Суперфламган NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti может получить мощность до 800 Вт – Tom’s Hardware
5
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
14
Свежее обновление добавило в Shadow Warrior 3 опцию «Новая игра +»
1
Российские банки массово закрывают офисы очного обслуживания
+
Apple расширит поддержку кодека AV1 в своих системах и устройствах
+
Открыт предварительный заказ новеллы AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative в Steam
+
Intel случайно отнесла процессоры Skylake к семейству Alder Lake
14
На фоне снижения курса Эфира наблюдается снижение цен на видеокарты NVIDIA в российских магазинах
4

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
52
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
27
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
26
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
6
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
34
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
25
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
6
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
1
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
+

Сейчас обсуждают

whitespirit
09:19
опсосы
Российские операторы связи стали брать плату за SIM-карту при подключении абонента
wwr222
09:18
Хлупсоти-то какие...Какой-то Стеам выдумал...Я тебя научу, где выгодно брать...
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
Александр Александр
09:08
Если это так то предлагаю всем бойкотировать вообще весь Aliexpress, пока не одумаются. Или пусть прогорит уже этот русский Алиэкспресс.
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
Pavelshakh
09:07
Ну ты буржуй. Я до сих пор в речке рядом стираю, да и что эти жигули, всё от буржуев пошло. Родная 1 лошадиная сила и трат на бензин нет. Зажрались вы , батенька.
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
Lathean
09:06
Мне, как человеку, обладающему слепым методом печати, безразличны всякие тактильные фичи. На любой клаве чувствую себя комфортно.
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
Spambomber12
09:05
Скорее всего задержки объяснят тем, "что в мире дефицит чипов" или тем, что все силы брошены на доведение до ума дискретных видеокарт. Всё кака бычно и ничего нового.
В сети появилась информация о процессоре серии Intel Sapphire Rapids HEDT
ladno64
09:03
у меня до сих пор такая мембранка.)) 95 или96 года выпуска. на ней даже кнопки WIN нет. И заливал. и мусор сыпал. И работает падла. даже провод ни разу не переломился. один раз была проблема. исчезли...
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
kilobait3
09:03
Который через пол года в статах даже не нужен будет, так кака будут новые камни. Помойка показала свое лицо. Это вам тварям за баны людей. Место метелицы на помойке.
Спустя 17 тысяч долларов стример всё-таки смог «выбить» пятизвёздный самоцвет в Diablo Immortal
Dr Ficus
09:02
рашке ? ты так ненавидишь свою страну ?
На фоне снижения курса Эфира наблюдается снижение цен на видеокарты NVIDIA в российских магазинах
Spambomber12
08:59
Ага, такие вот публичные жалобные всхрюки в стиле "Мы не всрались...", да ещё и замешаные на козюльках из шнобеля. КГ/АМ.
Первую видеокарту Intel Arc A380 с нестандартным дизайном разобрали — схема VRM 2+1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем