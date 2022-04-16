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Halo Infinite: так себе бесконечность

Сегодня я рассмотрю очередную игру из вселенной Halo - Halo Infinite. А также протестирую в ней связку процессора i7-8700T и видеокарты GTX 1070.
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В 2021 году вышла многострадальная игра от студии 343 Industries, работающей под патронатом всемогущей Microsoft... Это уже шестая игра в серии и последняя на данный момент.

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Рассмотрю ее однопользовательскую часть и сделаю вывод по игре и вселенной Halo в целом.

Итак, перед нами очередной шутер от первого лица, где в главной роли выступает Мастер Чиф, гроза "гномиков и злобных орков"...

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Когда я делал тест в игре Halo Reach, то сразу сказал о том, что ничего о данной вселенной не знаю и поэтому делать выводы не стану. Теперь же, я прошел и ее и немного поиграл в Halo 4. Кроме того, посмотрел несколько видео по данным играм. Это дало возможность составить собственное видение о сюжете игр и их связанности (или отсутствии таковой). Это довольно важно, т.к. на основе данного факта я буду делать определенные выводы о "легенде XBOX".

Начинается игра с того, что побежденного Чифа выкидывают в космос, где его подбирает небольшой корабль. Приведя нашего героя в чувство, мы отправляемся на Ореол, где находим Алису... тьфу, Кортану... Эээ, ее альтер эго - Оружие... Если честно, то могли назвать и по нормальному. Почему ИИ выглядит, как маленькая женщина, непонятно. Но видно, чтобы была приятная картинка на экране...

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После непродолжительной болтовни и объяснении основам боя, мы приземляемся на поверхности полуразрушенного Кольца и..."понеслась душа в рай". Собственно, примерно на этом этапе я и окончил данную игру. И на то есть две главные причины.

Первая причина: вторичность данной игры.

Я вдоволь наигрался в серию Far Cry. Да так, что запала на пятую часть уже не хватило. А тут мне представляется очень схожая задача: зачистка аванпостов, спасение солдат, уничтожение баз, поиск всяких "ништяков прокачки" и тому подобные прелести. 

ИИ подробно объясняет, что и где находится на карте.

 В общем, для получения очков прокачки и всяких кастомайзеров для онлайна, надо перепахать всю карту.

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Это уже было и не раз, но в других играх, преимущественно от Ubisoft. Тут же это зачем?

Далее, захват самих аванпостов также очень сильно напоминает Far Cry. Но такого заимствования авторам показалось мало... Они ввели в игру крюк-кошку. Таким образом, игра (по мнению разработчиков) должна стать более динамичной в шутерной составляющей. Это только отчасти так. Штука-то полезная: и врагов можно притянуть, и на возвышенность забраться. Также можно воздействовать на различные взрывающиеся контейнеры, которые массово лежат на территории аванпостов. Но это уже было, в других играх. Зачем копировать чужие идеи? 

К самой стрельбе нет никаких претензий. Оружия очень много и оно достаточно разнообразно по своей сути и разрушающей способности. Но сделать бои в стиле последнего Doom, даже пользуясь крюком, у меня совершенно не получалось. Обычно я вспоминал о нем тогда, когда патронов было мало и, удар в челюсть "злобному гномику", решал эту проблему.

Ладно, вторичность таких идей не особо портит картину. Самая главная претензия тут в том, что сюжет всей серии Halo просто эпичный. Я его запросто могу сравнить с первыми тремя частями Mass Effect. Таинственные пришельцы, какие-то артефакты прошлых цивилизаций... Все это настраивает на достаточно серьезный лад. И тут вы встречаете врагов:

Рядовой армии инопланетян...

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 Это какая-то карикатура на орков, гоблинов и гномов! Абсолютно не сочетается с сюжетом! Такие враги отлично подошли бы для Doom или Borderlands. А тут выглядят просто нелепо.

Это Halo...

а это из другой оперы.

Это опять Halo...

а это высокопафосная вселенная.

 

В плане геймплея игра напомнила плохую солянку из идей Doom, Far Cry и Borderlands. И это не комплимент для игры. Мне было весело в Борде, не скучно в Doom 2016, пафосно-несерьезно в Warhammer 40.000 Space Marine. А тут - никак. Злодеи выглядят также неуместно, как и женщина с "клюшкой" во Второй мировой войне.

В итоге, побегав по первой открытой локации и зачистив с десяток "контрольных объектов", удалил игру.

Причина вторая: отвратительная оптимизация игры.

Что я подразумеваю под этим в данном случае? Несмотря на то, что игра вышла под крылом Microsoft и в качестве одной из платформ рассматривался ПК, игра отличается крайне непропорциональными требованиями к мощности видеокарты и очень посредственной картинкой. Как так вышло? Да, как всегда!

Игра имеет огромное количество графических настроек:



 Но, если мы рассмотрим основные пресеты графики, то особой разницы не заметно (разве, что освещение):

Низкие настройки графики.

 

Средние настройки.


Высокие настройки.


Очень высокие настройки графики.

 Для удобства сравнения - ссылка на слайдер.

Разница в графике, естественно, имеется. Но минимальна. А вот требования... Они абсолютно завышенные. И пусть гордые обладатели RTX 3090 говорят, что угодно, но графика в данной игре очень и очень посредственная. Да и подгрузки являются обязательным требованием к большим локациям.

Поиграв с настройками графики, я решил не морочить голову и выставил просто минимальные.

Тестовая система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Тестовым отрезком я выбрал зачистку одного завода в самом начале локации:

 В результате почти трехминутных "пострелушек" получилось следующее:

График фреймтайма.

 

График фреймрейта.


Итоговый результат теста.

 Даже на минимальных настройках графики видеокарта выдает далеко не всегда стабильные 60 кадров. Это очень и очень плохо. Я бы смирился с этим, если бы игра действительно поражала картинкой. Но не на этот раз. Да и обещанные системные требования не соблюдены:

 

 

 Мое чисто субъективное мнение по вселенной Halo игре Halo Infinite. 

Ни разу не легенда. Просто были добротные шутеры, которые на данном этапе изжили себя. Что привело в итоге к краху идей в последнем проекте. Эту игру не могу назвать хорошей или достойной внимания, если вы не фанат серии. Возможно, весь упор был сосредоточен (как сейчас принято) на онлайн-составляющей проекта. Тут я ничего сказать не могу. Но одиночная компания совершенно не зацепила. А ее техническое воплощение оставляет желать лучшего. Поэтому общую оценку выше "3" баллов игра не получит.




 
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