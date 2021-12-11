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"Нет ничего дороже, красивее и важнее у игрового подразделения Microsoft, чем Мастер Чиф и его бесценный зеленый скафандр" - так начинается один из обзоров на сборник Halo: The Master Chief Collection. Действительно, серию Halo можно назвать одним из столпов, на котором держатся продажи игровой приставки от компании Майкрософт. Долгое время данная серия была эксклюзивом для XBox. Но перепадало и тщеславным ПК-шникам. Я и сам пробовал играть в оригинальную Halo. Но уже с первых минут забросил это дело.

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И вот, спустя годы, компания Майкрософт решила снизойти до нас и выпустить сборник серии. Игры в нем должны пополнятся со временем. В моем случае (понятно, какой версии) для прохождения доступно лишь три: Halo: Reach, Halo: CE Anniversary, Halo 2: Anniversary.

И первой в списке, да и по смыслу, стоило начать с Halo: Reach. Это игра не являлась первой в серии по дате выхода. Но по смыслу была приквелом к оригинальной Halo. И рассказывала о том, как развивался конфликт между землянами и инопланетными расами, входящими в Ковенант. Даже не стану рассказывать о сюжете. На это есть веская причина, но о ней расскажу позже.

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Итак, сам сборник занимает 70 Гб на жестком диске.

реклама Напоминаю: это только три игры с достаточно отсталой графикой.

Тут можно вспомнить, что вообще игры от Майкрософт скромными объемами не страдали...

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Устанавливаем настройки (для GTX 1070 это будут максимальные), которые крайне убогие и больше подходят к консолям.

Начинаем играть...С первых минут нас пытаются окунуть в масштабность происходящего.

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Вступительный ролик сделали величественным, но бесполезным. Но есть одно "но". Русского языка, в каком бы то виде, нет. Ни перевода, ни субтитров, ничего! Вот по этой причине я и не буду рассусоливать на тему сюжета, мне просто нечего сказать. Я сам, чтобы как-то понять происходящее, смотрел ролик, посвященный данной игре. И нет смысла пересказывать его, кому будет интересно, найдут сами. Пробовал ставить любительский перевод (который затрагивает только ролики), но тогда игра не запускается и постоянно возвращается в общее меню. Ладно, понять суть - не судьба, переживем...

Но сюжет только полдела, игра прославилась, как неплохой шутер. Начало очень размеренно. И я сначала не мог понять, за что ее так хвалят. Но по мере продвижения по сюжету, ситуация стала меняться в лучшую сторону. Да, враги (а это инопланетяне разных рас) достаточно разумны, чтобы не бросаться на амбразуру. Причем, командиры (из высших рас) обладают более продвинутым интеллектом и попасть по такому не так и просто.

А что же представляет собой наш персонаж? Это так называемый спартанец - глубоко модифицированный человек, которого с ранних лет именно выращивают, как солдата. И только спартанцы способны противостоять врагу. Ну и знаменитый внешний вид, знакомый по персонажу Мастера Чифа.

Для онлайна можете кастомизировать своего персонажа. Оружие у землян не особо много, но достаточно. Но вот с патронами часто возникает дефицит. Поэтому приходится подбирать на поле боя оружие Ковенанта и использовать его.

Один из вариантов оружия пришельцев. Еще одно оружие Ковенанта. Урон солидный. Это очень разнообразило стрельбу. Поведение оружия довольно сильно различается и по урону и по точности. Присутствует и тяжелое оружие, что-то типа гранатометов или ракет с тепловым наведением. Есть даже небольшое устройство, внешне напоминающее тепловизор, с помощью которого можно вызвать ракетный удар. Такой залп сразу приканчивает десантные корабли инопланетян. Но количество зарядов строго ограничено (нечего читерить).

Присутствуют и транспортные средства. У землян это такой небольшой внедорожник, с пулеметом или ракетной установкой. Но можно "оседлать" и инопланетный глиссер. Летать на нем очень прикольно, но он слишком легко может переворачиваться при ударе.

Транспортное средство землян... и пришельцев. Миссии в игре сводятся к зачистке территории, уничтожении ретрансляторов инопланетян и тому подобных миссий. Скучать тут не придется, враги берут и числом и умением. Если мелочь может просто разбегаться после гибели командира, задорно визжа, то некоторые командиры впадают в ярость и идут на вас в рукопашную. Исход такого поединка при отсутствии патронов будет не в вашу пользу.

Представитель одной из низших рас. Бегают с силовыми круглыми щитами и мощными пистолетами. А что предлагает наш скафандр в плане дополнительного оборудования? Он имеет защитное поле, которое при обстреле постепенно теряет свою эффективность (что намекает о необходимости спрятаться в укрытие). А также один заменяемый модуль.

Один из модулей скафандра. Им может быть модуль ускорения (в игре стоит по умолчанию) и позволяет некоторое время носиться, как угорелому по полю боя. Не особо понравился. Есть модуль, который создает защитный купол, позволяя восстановить собственную защиту скафандра. Иногда этот модуль будет очень полезен.

Есть модуль, создающий вашего двойника. Этот способ работает далеко не всегда эффективно. С помощью двойника можно выманить противника из укрытия. Очень хорош модуль невидимости, когда на время вы становитесь незаметным для всех. Но нужно либо стоять неподвижно, либо перемещаться присев. Стрельба сразу снимает с вас маскировку.

Видите спартанца? А он есть... Ну и самый полезный (опять же, зависит от локации), на мой взгляд, модуль "ангела" (ну, он белый и рисунок напоминает человека с крыльями), просто джетпак. С его помощью можно забраться повыше и оттуда, пользуясь превосходством позиции, вести расстрел из снайперской винтовки.

Миссии захватывают и проходят незаметно. Несмотря на то, что ты ни черта не понимаешь в происходящем (общий смысл ясен).

Эта миссия по уничтожению ретранслятора порядком меня потрепала. Мало патронов... Конец миссии по отключению защитного купола пришельцев. Однажды это сыграло со мной злую шутку. Уничтожив ретранслятор (а может он и не ретранслятор, перевода же нет), жду продолжения. Но ничего не происходит. Сработал чек пойнт и все. Побегал туда-сюда, безрезультатно. Первая мысль: игра глюкнула и надо перезапустить уровень. Но потом замечаю неприметную дорогу, которая, как оказалось впоследствии, привела к другому ретранслятору. Был бы перевод, такого недоразумения бы не возникло.

Перейду к графике в игре. Она незатейлива на сегодняшний день.

Самая первая миссия в игре. И мне непонятно, почему сборник занимает так много места на диске. Если же сравнивать с оригинальным Halo, то работа разработчиков налицо. Та игра была в плане графики просто безобразной. Оптимизация неплохая, были небольшие фризы, скорее всего вызванные подгрузкой локации. Сами локации в меру обширные. Но рассчитывать на раздолье современных игр не стоит. Да это и не нужно. В общем, глаз не раздражает и отлично...

Пейзажи в игре неплохие.

Перейдем к тестированию.

Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW

Тестировать буду на одной из локаций в разрешении 1080р при сражении с инопланетянами. Запись результатов тестирования велась программой MSI Afterburner.

Тестовый отрезок. Загрузка ядер в игре неравномерная. Результат тестирования. Как видите, играть можно и при увеличении разрешения.





Мои субъективные оценки по игре:

Локализация: "2" (где перевод???)

Графика : "3+"

ИИ врагов : "4"

Реализация стрельбы : "5"

Реализация способностей : "3" (хотелось бы иметь не один модуль, а хотя бы два-три)

Сюжет : "-" (нет перевода - нет сюжета)





Какой мой вывод по игре? Назвал бы я ее легендой? Нет. И тому есть две причины. Первая: без нормальной локализации, нет полного восприятия сюжета. Читать что-то в интернете - это не выход, так дела не делаются. Вторая причина: может на консолях такой подход к созданию шутера можно считать революционным, но для ПК это далеко не так. Особенно, когда познакомился с играми, где и реализация суперспособностей не хуже, и интеллект противников получше.

Я бы назвал игру просто хорошим фантастическим шутером. Ну а о вселенной серии буду судить после прохождения других частей.



