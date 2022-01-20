Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
Буквально на днях вышла игра God of War, которая ранее была эксклюзивом для приставки PlayStation.
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И вот теперь и ПК-бояре (изрядно погрызаные майнерами) смогут прикоснуться к легенде...
Не поклонник данных проектов, хотя решение головоломок довольно интересно. Но вот бои с боссами - не, не мое. Описанием игры заниматься не стану, вообще не уверен, что буду ее проходить. Рассмотрим только графические настройки и производительность в ней моей системы.
Система:
Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)
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Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)
Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4
Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW
Разрешение монитора: 1920х1080
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Для начала посмотрим, какие настройки нам предлагает сама игра.
Доступны минимальные, средние, высокие и максимальные настройки. А также кастомные.
Еще имеются настройки на вкладке Экран:
Здесь помимо выбора разрешения экрана, можно настроить лимит частоты кадров, эффект скорости и зернистости.
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Игра поддерживает "новомодные фишки", позволяющие повышать производительность за счет снижение некоторых параметров качества картинки. Функция DLSS по понятным причинам мне не доступна. Но имеется упрощенный аналог от компании АМД - AMD FidelityFX Super Resolution. Вот ее мы также проверим.
Я сделал скриншоты в нескольких местах, чтобы можно было оценить влияние графических настроек на саму картинку.
Итак, сцена первая:
Сцена вторая:
Для удобства сравнения - слайдер.
Загрузка процессора, по большей части, довольно равномерная. Но иногда идет упор в одно ядро. С чем это связано, мне непонятно. Непрерывно играл более часа и никаких проблем не испытывал. Применял разные настройки (средние и высокие попеременно). По крайней мере, в начале можно поиграть и на высоких. Что там будет дальше, не знаю. Возможно, для получения стабильных 60 кадров, настройки придется оптимизировать.
Теперь просто замерим производительность на разных настройках графики (низкие я не стал вообще рассматривать). Тестовым отрезком взял место возле стелы, запись осуществлялась программой CapFrameX.
Играть на максимальных будет не комфортно, т.к. даже на такой скромной локации не получить 60 кадров.
И здесь же проверю работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution:
В данной игре прирост производительности от технологии очень скромный. Я бы просто снизил основные настройки графики в игре. FSR стоит применять в том случае, когда ваша видеокарта не сможет выдавать приемлемую производительность на низких настройках.
Немного далее по сюжету, я записал тестовый отрезок во время сражения с троллем:
На высоких настройках графики вышло так:
А вот далее, при встрече с лесной ведьмой, когда несем раненого кабана, фпс уже держится в районе 58-60.
Что касается оптимизации игры. Тут стоит сделать небольшое "лирическое отступление".
Лично для меня оптимизация подразумевает соответствие двум факторам.
Первый: обнародованные самими компаниями системные требования.
Второй: соотношение качества картинки и запрашиваемой "мощности" системы.
С первым пунктом, в начале игры, все более-менее в порядке:
На высоких можно играть о чем я уже говорил. Что там будет потом, узнаем потом...
Касательно графики: тут все очень спорно. Она довольно хорошая. Но никаким прорывом не пахнет. Не забудем, что это новинка только для ПК, на консоли ее уже давным-давно выпустили.
Не уверен, что запрашиваемые ресурсы на максимальных настройках соответствуют запрашиваемой мощности тех же видеокарт (речь про 4К на RTX 3080). Но стоит признать, что игра намного лучше оптимизирована, чем прошлый эксклюзив от Sony - Horizon Zero Dawn.
Вот такой краткий тест получился.
P.S.: Рано радовался "оптимизации...
Словил отвал "сына" в подземелье. Видимо, надо с предпоследней точки сохранения запускать...
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