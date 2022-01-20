Доступны минимальные, средние, высокие и максимальные настройки. А также кастомные.

Еще имеются настройки на вкладке Экран:

Здесь помимо выбора разрешения экрана, можно настроить лимит частоты кадров, эффект скорости и зернистости.

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Игра поддерживает "новомодные фишки", позволяющие повышать производительность за счет снижение некоторых параметров качества картинки. Функция DLSS по понятным причинам мне не доступна. Но имеется упрощенный аналог от компании АМД - AMD FidelityFX Super Resolution. Вот ее мы также проверим.

Я сделал скриншоты в нескольких местах, чтобы можно было оценить влияние графических настроек на саму картинку.

Итак, сцена первая :