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Для начала окунемся в правдивую историю, года примерно, эдак 2014-го. Я даже хотел написать фанаторазжигательную статью на эту тему ,со сравнением в играх, бенчмарках...Но вовремя остановился.

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Итак, в 2014 году имеется племянник жены, статус - ученик 7 класса, страстно желающий получить собственный компьютер строго для утех (т.е. для игр). Я, естественно, был в курсе событий и, как только на горизонте замаячила покупка, предложил свою помощь в выборе комплектующих и сборке. Но обошлись без меня...

Где-то через день я увидел, что было куплено. Это был компьютер "красной сборки", где процессор и видеокарта были от компании AMD. Корпус представлял собой обычный "офисник", с глухой мордой и небольшим вентиляционным отверстием на боковой панели. Блок питания расположен сверху.

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Внутри меня ожидал довольно корявый "кабель-менеджмент", в сравнении с которым, сборки от ДНС или Ирбис просто божественны. Да и ребята из небольшой фирмы Барнаула, что поставляли компьютеры в школу, обладали явно более прямыми руками.

По железу.

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На материнской плате фирмы MSI (модель уже не помню) располагался просто изуверский кулер фирмы Cooler Master с трех пиновым вентилятором.

Стояло нечто похожее... А, т.к. материнская плата не могла работать с такими вентиляторами, то выл он на всю катушку. (Кстати, подобных кулеров встречал довольно много на AMD. И всегда в биосе отсутствовала возможность регулировки подобных вентиляторов). А, т.к. материнская плата не могла работать с такими вентиляторами, то выл он на всю катушку. (Кстати, подобных кулеров встречал довольно много на AMD. И всегда в биосе отсутствовала возможность регулировки подобных вентиляторов).

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Вот что стоило поставить точно такой же вентилятор, но с PWM регулировкой? Жадность, тупость?

Под убожеством скрывался процессор (довольно популярный в народе) Athlon II x4 640 на целых четыре цилиндра...ох, простите, ядра.

Фото из интернета. Оперативная память представлена продукцией "Kingstone Green": два модуля, по два гига каждый.





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За видеоподсистему отвечала видеокарта PowerColor AX6670 1GBK3-H:

Фото с сайта Overclockers.ua Блок питания - типичный ноунейм от когорты "БП из офисного корпуса". Накопительная часть представлена жестким диском на 500 Гб. Ну, и в довесок, DVD ROM. Типичный малобюджетный "игровой компьютер". Но другое дело, что за него родственники отвалили явно несоразмерные деньги. Готовый компьютер из ДНС обошелся бы заметно дешевле. А сборка мной из комплектующих, еще дешевле. Но, что сделано, то сделано. Приступили к тестам (я, в смысле, приступил). Первый же тест в AIDA 64 выявил небольшую проблему. В стресс-тесте процессор грелся примерно до 55-60 градусов, после чего температура резко взмывала до 127 градусов! Просто вертикально. Но при этом частота самого процессора не менялась. Погоняв процессор и так, и эдак, я пришел к выводу, что это какой-то глюк датчика. Этой же теории придерживались и знакомые сервисмены. Работал компьютер довольно шумно. Небольшой гул от блока питания и видеокарты полностью перекрывался воем кулера на процессоре. Дальнейшее "испытание" показало, что разгонный потенциал видеокарты очень скромный. Например, при увеличении частоты памяти на 100 МГц в любой игре сразу появлялась характерная шахматная доска. Но, т.к. для ребенка понятие "разгон" неведомо, то данный факт остался чисто теоретическим, компьютер работал в стоке. Идиллия продолжалась недолго. Вскоре появилась проблема с установкой игр, которые просто вылетали. Я грешил сначала на привод DVD ROM. Но потом проблемы начались и в самих играх. Компьютер выпадал в синий экран. Когда частота данных событий стала достаточно большой, то мне пришлось в ней разбираться. Все сводилось к проблеме с памятью. Только был вопрос, что это: плашка памяти или слот? Методом "научного тыка" виновник был найден. Это, на счастье, оказалась одна из плашек памяти. Какое-то время компьютер работал в одноканале на 2 Гб. Потом уже "племянничек" ( к тому времени студент техникума) удосужился прикупить новую плашку памяти. К чему это я рассказывал? Если бы мне захотелось "возжечь пламя фанатских войн", то стоило написать сравнительную статью, где данный компьютер пободался бы с моим, на базе i5-2500 + GT 430. И уверяю, что итог сражения был бы не в пользу красных. Но надо ли такое делать, заранее зная, что "красную сторону" будет представлять хромая кляча? Не думаю, это было бы нечестно. Да, для "хайпа" сойдет, тем более, что про некоторые нюансы можно умолчать.

И вот тут мы подходим к главному :субъективизме написания такого рода статей. Подавляющая часть такого материала носит абсолютно теоретический характер, не подкрепленный какими бы то не было фактами. Те же, кто описывает свою систему, исходит из достоинств/недостатков именно своей системы. Но тут, вроде, как компьютерный ресурс, поэтому надо отделять "зерна от плевел". Только те лица, через руки которых прошло много "железа", могут быть объективны (если захотят). Но они, как правило, не пишут статьи на подобные темы. Человек же, зашедший сюда за "истиной", может получить искаженную информацию на основе субъективной совы, натянутой на глобус объективизма. Не забудем и такой фактор, как "фанатизм", хотя данный термин также искажен "фанатскими войнами". Ничего плохого в "фанатстве" нет (хотя говорят, что в 60-е годы фанаты Форда Мустанга и Шевроле Камаро обходились не виртуальным словоблудием, а реальным "битобитием"), надо просто не переходить в стадию "отбитый фанат". Каждый является поклонником чего-то, т.е. можно назвать фанатом (ибо само понятие субъективно). А в основе часто лежит практика использования своего "железа". Если с ним не было проблем, то с большой долей вероятности, человек купит продукцию этой же компании. Если же потребитель обжегся на бренде, то второй раз имеет полное право от него отказаться. Трудно винить его в этом. Полностью избавиться от субъективного мнения невозможно, но стоит максимально его ограничивать при написании статей. Это, конечно, уменьшить доходность статьи. Но, положа руку на сердце, кто живет за счет этого? И собственно перехожу к 5 причинам "ненаписания" подобных статей. 1 причина: мне далеко до виртуозности мастеров пера "поколения Z". 2 причина: мне трудно избавиться от субъективизма до такой степени, чтобы быть объективным. 3 причина: через мои руки прошло мало железа, чтобы однозначно говорить об этом. 4 причина: мне противно, если честно читать такие статьи (но читаю, каюсь...) 5 причина: а... не придумал еще...



