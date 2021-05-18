Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Assassins Creed Valhalla: небольшое тестирование в игре

Рассмотрим производительность систем Xeon E3-1240 v3 + GTX 1070 и i5-8400 + GTX 1070 на разных настройках.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 в Ситилинке - цена удивит даже тебя
RTX 3060 в Ситилинке
RX 6900XT - смотри цену сидя
Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В 2020 году выходит последняя на данный момент игра серии Assassins Creed, посвященная викингам.

реклама

Понятно, что сам "ассассинизм" уже давно в серии притянут за уши. Но углубляться в сюжет не буду. Я лишь чуть-чуть поиграл в нее. Просто рассмотрим возможность графики, анимации и проведем тесты.

Для начала – удручающее. Кто играл, тот знает, что играть можно за мужского и женского персонажей. Но женский персонаж создавался явно по указке воинственных феминисток, причем не валькирий (кто в теме, тот поймет). Женский персонаж можно обозначить только одним словом: бабище. 

анонсы и реклама
65% скидки в Ситилинке, смотри
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

 Вот кто сказал, что скандинавки, пусть и воинственные, должны быть такими некрасивыми? Пусть пересмотрят сериал Викинги. Но мало того, что персонаж не очень на лицо, так она еще и двигается, как мужик! Такое было простительно в древнем Скайриме, но не в 21 веке!

реклама

Тем более, что были нормальные женские персонажи в серии Assassins Creed:

 

реклама

 Да и анимация их походки, прыжков была более женственна. Значит, дело не в возможностях движка или просто "программисты забыли".

Сравнение же с персонажем из другой игры - Horizon Zero Dawn и вовсе не в пользу Вальхаллы.

реклама

Поэтому, чтоб не бесило, лучше играть за мужского персонажа. Вот он – правильный викинг.

Используемые системы.

1 система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

2 система:

Процессор i5-8400 (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (16-18-18-35 cr2)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2025-20238 МГц и памяти 8900 МГц)


Ладно, перейдем к настройкам. Даже на минимальных настройках графики игра выглядит неплохо. На самых высоких уже заметно лучше, но изменения не такие критичные, чтобы, сбросив настройки, жалеть об этом:

Самое высокое качество графики.

 

Низкое качество графики.

 

Кастомные настройки графики (описание дальше в тексте).

 

 Сглаживание не так сильно влияет на производительность системы:

Высокое качество сглаживания.

 

Среднее качество сглаживания.

 

Низкое качество сглаживания.

 

Теперь перейдем к тесту в бенчмарке игры на различных настройках.

Самое высокое качество графики:

1240 v3 + GTX 1070.

 

i5-8400 + GTX 1070.

 Очень высокие настройки графики:

1240 v3 + GTX 1070.

 

i5-8400 + GTX 1070.

 Высокие настройки графики:

1240 v3 + GTX 1070.

 

i5-8400 + GTX 1070.

 Средние настройки графики:

1240 v3 + GTX 1070.

 

i5-8400 + GTX 1070.

 Низкие настройки графики:

1240 v3 + GTX 1070.

 

i5-8400 + GTX 1070.

 

Как видите, разница между двумя процессорами небольшая. Только при снижении разрешения процессор i5-8400 вырывается вперед:

1240 v3 + GTX 1070. Самые высокие настройки, 720р.

 

i5-8400 + GTX 1070. Самые высокие настройки, 720р.

 Сводная таблица результатов:

 

Игра грузит видеокарту заметно сильнее, чем предыдущая Одиссея. А вот с процессорной частью все не так, как я ожидал.

В бенчмарке процессор загружен меньше, да и в игре это заметно. Возможно, дело в том, что начало Одиссеи сразу проходит в достаточно густонаселенном пункте, а в Вальхалле мы начинаем играть в пустынной местности.

Чтобы проверить загрузку в населенных играх, пришлось воспользоваться чужим сохранением.

Проверил производительность системы 1240 v3 + GTX 1070 в Рейвенсторпе, Форнбурге и Нюхёбне.

Может имеются более нагруженные локации, но что нашел…

После некоторых попыток для комфортной игры выставил настройки такие: общие средние, текстуры окружения и персонажа высокие, размытие при движении отключено, сглаживание низкое. Немного резкости было добавлено через панель управления НВидиа.

Рейвенсторп, кастомные настройки.

 

Форнбург, кастомные настройки.

 

Нюхёбн, кастомные настройки.

 Результат тестовых забегов на трех локациях (запись осуществлялась с помощью MSI Afterburner):

 

Что можно сказать по самой графике на кастомных настройках? Играть можно, графика не режет глаза. Но вот, положа руку на сердце, я не могу отдать предпочтение Вальхалле в сравнении в другими играми последних лет. Графика в Горизонте мне более симпатична (это средние настройки с максимальными текстурами, сглаживанием и вручную выставленной анизотропной фильтрацией в панели НВидиа). Вот примерно схожие локации в играх:

Где-то в горах Норвегии...

 

Horizon Zero Dawn.

 

А вот оптимизацией игры я вполне доволен. Игра идет практически без подгрузок и довольно плавно. Никаких неудобств из-за установки игры на жесткий диск тут не чувствуется (разве, что очень долго грузится). Если же обратиться к тестированию игры на таких сайтах, как TechPowerUp или Guru3D, то результат явно более "приятный глазу". Что повлияло на лучший результат: драйверы или оптимизация самой игры (V 1.1.2), я не знаю. Но претензий за время игры у меня не было.

Стоит играть в эту игру или нет, каждый сам решает. Я не поклонник серии и ничего сказать тут не могу. Более правильным было бы вообще убрать из названия слова Assassins Creed, как не соответствующее действительности и не идти на поводу феминисток.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
4
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
6
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
61
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
44
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 61
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
103
33% всех добытых монет Chia Coin принадлежат одному человеку, а ёмкость жёстких дисков равна 1600 Пб
25
Выясняем, что купить, когда все видеокарты разобрали майнеры – лучшие GPU на вторичке от Benchmark
73
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 33 актуальных смартфона 2020-2021 года
3
Неожиданное падение цены Эфириума привело к рекордному снижению доходов майнеров на 250% за сутки
45
Redmi Note 10 Pro и ещё 5 смартфонов Xiaomi перестали полностью заряжаться после обновления MIUI 12
5
Дорогой юмор: Стоимость акций Tesla уменьшилась на 20 миллиардов из-за шутки Илона Маска
37
Sony проведёт финальную раздачу в рамках инициативы Play at Home
4
Виталик Бутерин уничтожил 410 триллионов Shiba Inu на $6.5 миллиардов
24
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
108
Илон Маск назвал условия для победы Догикоина над Биткоином
6
Большое обновление Sun Valley для Windows 10 изменит принцип доступа к стандартным приложениям
8
Новый дизайн Discord огорчил пользователей
10
Tesla Model S Plaid с выдвижным антикрылом прошла испытания на гоночном треке
20
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
47
Владельцы криптовалюты потеряли $2.4 миллиарда из-за нового поста Илона Маска
39
Утечка Android 12 демонстрирует новые изменения в дизайне
7
Игроки массово отменяют предзаказы долгостроя New World от Amazon из-за новой системы монетизации
17
Криптовалюта StopElon (Стоп Илон) взлетела в цене в первый же день существования
9
Предложения Илона Маска по улучшению Dogecoin не нашли поддержки
37

Популярные статьи

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
62
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
32
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2
36
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
4
Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману
23
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
6
Летняя распродажа – ключ для Windows 10 Pro за 7 долларов
Assassins Creed Valhalla: небольшое тестирование в игре
+
Почему производители HDD умалчивают о применяемой в них технологии черепичной магнитной записи (SMR)
+

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
01:18
Мне они прислали ящик водки вместо памяти. Знают, сволочи, как заставить меня молчать!
Конкурс ADATA XPG и Overclockers.ru для настоящих оверклокеров
Renegade1979
01:15
От перестановки мест международных террористов сцанкции не меняются. Нужно публично покаяться и вернуть ворованное, и репарации заплатить. А уже потом умолять снять сцанкции
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
Евгений Пономарев
01:14
Откуда вы взяли такие проблемы? Сижу на 3600х, 32гб (16+16) памяти, никакого отвала с юсб и пси4 нету! Платах х570 чиспет! Вы там анаши перкурили? Идите тогда попку интелу дальше лижите, они вас доят ...
Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману
Renegade1979
01:12
Друзей Гитлера вешали рядом с Гьобельсом. Только тот взвизгнул и в ужз выпил йаду, и убился апстену. Рядом убился Милосевич. Рельно за героизацию Кадафи, Саддама и Милосевича надо 3 года подшконаря да...
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
FoxhaunD
01:05
молюсь за здоровье своей GTX1080 )
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
ахахах
01:03
порошенко тогда предложили возглавить шествие гей парада по Киеву,но он отказался почему-то ,хоть сам его и организовал
Роскомнадзор допустил возможность замедления работы YouTube и Facebook
CryptoMinerUass
00:57
У тебя когнитивный диссонанс. В твоем предложении одно противоречит другому.
Видеокарты начали возвращаться в магазины РФ – GeForce 3080 в 4.6 раза дороже рекомендованной цены
Андрей Маликов
00:57
SK Hynix открыла в Южной Корее новый передовой завод-гигант по выпуску чипов памяти Новое предприятие называют едва ли не крупнейшей подобной полупроводниковой фабрикой. Её размеры действительно впеча...
Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману
Александр Федотов
00:51
Ага, ну конечно. Вот только там уровень череного полная дрянь.
Xbox Series X и S станут первыми консолями с поддержкой технологии Dolby Vision HDR в играх
Андрей Маликов
00:41
На сегодня, завтра будут новые версии браузеров (старые перестанут открывать сайты), которые работают только с Виндоус 11, а Виндоус 11 можно установить только если CPU поддерживает новые инструкции. ...
Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем