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В 2020 году выходит последняя на данный момент игра серии Assassins Creed, посвященная викингам.

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Понятно, что сам "ассассинизм" уже давно в серии притянут за уши. Но углубляться в сюжет не буду. Я лишь чуть-чуть поиграл в нее. Просто рассмотрим возможность графики, анимации и проведем тесты.

Для начала – удручающее. Кто играл, тот знает, что играть можно за мужского и женского персонажей. Но женский персонаж создавался явно по указке воинственных феминисток, причем не валькирий (кто в теме, тот поймет). Женский персонаж можно обозначить только одним словом: бабище.

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Вот кто сказал, что скандинавки, пусть и воинственные, должны быть такими некрасивыми? Пусть пересмотрят сериал Викинги. Но мало того, что персонаж не очень на лицо, так она еще и двигается, как мужик! Такое было простительно в древнем Скайриме, но не в 21 веке!

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Тем более, что были нормальные женские персонажи в серии Assassins Creed:

реклама Да и анимация их походки, прыжков была более женственна. Значит, дело не в возможностях движка или просто "программисты забыли".

Сравнение же с персонажем из другой игры - Horizon Zero Dawn и вовсе не в пользу Вальхаллы.

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Поэтому, чтоб не бесило, лучше играть за мужского персонажа. Вот он – правильный викинг.

Используемые системы .

1 система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

2 система:

Процессор i5-8400 (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (16-18-18-35 cr2)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2025-20238 МГц и памяти 8900 МГц)





Ладно, перейдем к настройкам. Даже на минимальных настройках графики игра выглядит неплохо. На самых высоких уже заметно лучше, но изменения не такие критичные, чтобы, сбросив настройки, жалеть об этом:

Самое высокое качество графики. Низкое качество графики. Кастомные настройки графики (описание дальше в тексте). Сглаживание не так сильно влияет на производительность системы:

Высокое качество сглаживания. Среднее качество сглаживания. Низкое качество сглаживания.

Теперь перейдем к тесту в бенчмарке игры на различных настройках.

Самое высокое качество графики:

1240 v3 + GTX 1070. i5-8400 + GTX 1070. Очень высокие настройки графики: 1240 v3 + GTX 1070. i5-8400 + GTX 1070. Высокие настройки графики: 1240 v3 + GTX 1070. i5-8400 + GTX 1070. Средние настройки графики: 1240 v3 + GTX 1070. i5-8400 + GTX 1070. Низкие настройки графики: 1240 v3 + GTX 1070. i5-8400 + GTX 1070. Как видите, разница между двумя процессорами небольшая. Только при снижении разрешения процессор i5-8400 вырывается вперед: Как видите, разница между двумя процессорами небольшая. Только при снижении разрешения процессор i5-8400 вырывается вперед:

1240 v3 + GTX 1070. Самые высокие настройки, 720р. i5-8400 + GTX 1070. Самые высокие настройки, 720р. Сводная таблица результатов:

Игра грузит видеокарту заметно сильнее, чем предыдущая Одиссея. А вот с процессорной частью все не так, как я ожидал.

В бенчмарке процессор загружен меньше, да и в игре это заметно. Возможно, дело в том, что начало Одиссеи сразу проходит в достаточно густонаселенном пункте, а в Вальхалле мы начинаем играть в пустынной местности.

Чтобы проверить загрузку в населенных играх, пришлось воспользоваться чужим сохранением.

Проверил производительность системы 1240 v3 + GTX 1070 в Рейвенсторпе, Форнбурге и Нюхёбне.

Может имеются более нагруженные локации, но что нашел…

После некоторых попыток для комфортной игры выставил настройки такие: общие средние, текстуры окружения и персонажа высокие, размытие при движении отключено, сглаживание низкое. Немного резкости было добавлено через панель управления НВидиа.

Рейвенсторп, кастомные настройки. Форнбург, кастомные настройки. Нюхёбн, кастомные настройки. Результат тестовых забегов на трех локациях (запись осуществлялась с помощью MSI Afterburner):

Что можно сказать по самой графике на кастомных настройках? Играть можно, графика не режет глаза. Но вот, положа руку на сердце, я не могу отдать предпочтение Вальхалле в сравнении в другими играми последних лет. Графика в Горизонте мне более симпатична (это средние настройки с максимальными текстурами, сглаживанием и вручную выставленной анизотропной фильтрацией в панели НВидиа). Вот примерно схожие локации в играх:

Где-то в горах Норвегии... Horizon Zero Dawn.

А вот оптимизацией игры я вполне доволен. Игра идет практически без подгрузок и довольно плавно. Никаких неудобств из-за установки игры на жесткий диск тут не чувствуется (разве, что очень долго грузится). Если же обратиться к тестированию игры на таких сайтах, как TechPowerUp или Guru3D, то результат явно более "приятный глазу". Что повлияло на лучший результат: драйверы или оптимизация самой игры (V 1.1.2), я не знаю. Но претензий за время игры у меня не было.

Стоит играть в эту игру или нет, каждый сам решает. Я не поклонник серии и ничего сказать тут не могу. Более правильным было бы вообще убрать из названия слова Assassins Creed, как не соответствующее действительности и не идти на поводу феминисток.



