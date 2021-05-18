Assassins Creed Valhalla: небольшое тестирование в игре
В 2020 году выходит последняя на данный момент игра серии Assassins Creed, посвященная викингам.
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Понятно, что сам "ассассинизм" уже давно в серии притянут за уши. Но углубляться в сюжет не буду. Я лишь чуть-чуть поиграл в нее. Просто рассмотрим возможность графики, анимации и проведем тесты.
Для начала – удручающее. Кто играл, тот знает, что играть можно за мужского и женского персонажей. Но женский персонаж создавался явно по указке воинственных феминисток, причем не валькирий (кто в теме, тот поймет). Женский персонаж можно обозначить только одним словом: бабище.
Вот кто сказал, что скандинавки, пусть и воинственные, должны быть такими некрасивыми? Пусть пересмотрят сериал Викинги. Но мало того, что персонаж не очень на лицо, так она еще и двигается, как мужик! Такое было простительно в древнем Скайриме, но не в 21 веке!
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Тем более, что были нормальные женские персонажи в серии Assassins Creed:
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Да и анимация их походки, прыжков была более женственна. Значит, дело не в возможностях движка или просто "программисты забыли".
Сравнение же с персонажем из другой игры - Horizon Zero Dawn и вовсе не в пользу Вальхаллы.
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Поэтому, чтоб не бесило, лучше играть за мужского персонажа. Вот он – правильный викинг.
Используемые системы.
1 система:
Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)
Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)
Материнская плата: MSI z97 Gaming 5
Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)
2 система:
Процессор i5-8400 (рабочие частоты 3800-3900 МГц)
Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (16-18-18-35 cr2)
Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4
Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2025-20238 МГц и памяти 8900 МГц)
Ладно, перейдем к настройкам. Даже на минимальных настройках графики игра выглядит неплохо. На самых высоких уже заметно лучше, но изменения не такие критичные, чтобы, сбросив настройки, жалеть об этом:
Сглаживание не так сильно влияет на производительность системы:
Теперь перейдем к тесту в бенчмарке игры на различных настройках.
Самое высокое качество графики:
Очень высокие настройки графики:
Высокие настройки графики:
Средние настройки графики:
Низкие настройки графики:
Сводная таблица результатов:
Игра грузит видеокарту заметно сильнее, чем предыдущая Одиссея. А вот с процессорной частью все не так, как я ожидал.
В бенчмарке процессор загружен меньше, да и в игре это заметно. Возможно, дело в том, что начало Одиссеи сразу проходит в достаточно густонаселенном пункте, а в Вальхалле мы начинаем играть в пустынной местности.
Чтобы проверить загрузку в населенных играх, пришлось воспользоваться чужим сохранением.
Проверил производительность системы 1240 v3 + GTX 1070 в Рейвенсторпе, Форнбурге и Нюхёбне.
Может имеются более нагруженные локации, но что нашел…
После некоторых попыток для комфортной игры выставил настройки такие: общие средние, текстуры окружения и персонажа высокие, размытие при движении отключено, сглаживание низкое. Немного резкости было добавлено через панель управления НВидиа.
Результат тестовых забегов на трех локациях (запись осуществлялась с помощью MSI Afterburner):
Что можно сказать по самой графике на кастомных настройках? Играть можно, графика не режет глаза. Но вот, положа руку на сердце, я не могу отдать предпочтение Вальхалле в сравнении в другими играми последних лет. Графика в Горизонте мне более симпатична (это средние настройки с максимальными текстурами, сглаживанием и вручную выставленной анизотропной фильтрацией в панели НВидиа). Вот примерно схожие локации в играх:
А вот оптимизацией игры я вполне доволен. Игра идет практически без подгрузок и довольно плавно. Никаких неудобств из-за установки игры на жесткий диск тут не чувствуется (разве, что очень долго грузится). Если же обратиться к тестированию игры на таких сайтах, как TechPowerUp или Guru3D, то результат явно более "приятный глазу". Что повлияло на лучший результат: драйверы или оптимизация самой игры (V 1.1.2), я не знаю. Но претензий за время игры у меня не было.
Стоит играть в эту игру или нет, каждый сам решает. Я не поклонник серии и ничего сказать тут не могу. Более правильным было бы вообще убрать из названия слова Assassins Creed, как не соответствующее действительности и не идти на поводу феминисток.
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