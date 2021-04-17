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Battlefield: Bad Company 2 – совсем неплохая компания

Кратко рассмотрю игру Battlefield: Bad Company 2 и проверю в ней производительность системы Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
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Я не любитель шутеров от первого лица, если речь не идет о фантастике. Не нравится мне такой жанр. Но и среди мастодонтов, серий Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor, встречаются игры, которые очень мне симпатичны. Среди них особняком стоит Battlefield: Bad Company 2.

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Это не первая игра из серии Battlefield, с которой я столкнулся. Но это, на мой взгляд, самая лучшая игра.

Вышла она в 2010 году, как продолжение первой части, которая не выходила на платформе ПК. 

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По мнению критиков, вторая часть заметно уступала первой по многим параметрам, но все равно она имела очень много преимуществ. Удивить графикой в то время уже никто не мог (на фоне Crysis), но данная игра содержала очень неплохую графику среди аналогичных шутеров. И могла похвастаться достаточно приличной физикой разрушения объектов. Теперь даже за тонкой бетонной стеной нельзя было чувствовать себя в полной безопасности.

Но главное, чем мне понравилась игра - главные герои. Хоть и потускнели в сравнении с оригинальной игрой, все равно они вышли достаточно запоминающимися.

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Главными злодеями, по уже устоявшейся традиции, стали злые русские. Но и тут злодей не был обделен харизмой.

Сама игра начинается с предыстории, которая относит нас во времена Второй мировой войны.

В прологе нашими врагами выступают японские солдаты.

 Точнее, нам предстоит спасти ученого, который разработал неизвестное оружие огромной разрушительной силы.

Пролог игры.

 

Это не главные герои игры, но лица довольно колоритные.

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 Нам почти это удается. И тут действие переносится в наши дни.



Сюжет неплох, несколько надуман, но такое явление в играх является нормой. Сама игра разбита на отдельные главы, которые довольно сильно отличаются локациями. Тут и зимние и пустынные ландшафты и джунгли.

Первая глава.Тестовый отрезок.

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 Хотя сами локации довольно линейны (за исключением, пожалуй, одной), но мы поездим на джипах и квадроциклах и дадут практически всю миссию порулить танком. Стрельба из оружия довольно хорошо реализована.

Отстрел врагов из подствольного гранатомета. Физика, по нынешним меркам, на троечку.

 

Даже сейчас она не вызывает абсолютно никакого раздражения. Сам арсенал скуден, оружие нужно находить и многие виды представляют собой лишь модификации друг друга. Хотелось бы побольше…но что есть…

А в одной из глав нам предстоит побегать минут 12 в кромешной снежной мгле, стреляя во врагов практически наугад и время от времени греясь у костров, чтобы не замерзнуть.

В общем, создатели игры постарались. Но вся соль игры - в самих персонажах. Наша группа состоит из четверых человек. И каждый довольно интересен.

Наши подопечные и их непосредственный начальник. Анимация в роликах на хорошем уровне.

 

Самый не выразительный - Престон Марлоу. За него мы и играем. Далее идет радист Свитуотер – эдакий вариант военного "ботаника". За плохого парня отвечает Хаггард – типичный выходец из Техаса. Ну и командует этим "отрядом отморозков" сержант Редфорд, который отыгрывает типичного командира, но постоянно напоминает, что до пенсии ему осталось совсем чуть – чуть.

Обычно перед самим выполнением миссии, герои что - то обсуждают по заданию или пускаются в отстраненные размышления о долге и прочем банальном. Но тут все не так: разговаривать могут о чем угодно, но не по делу. Именно эти диалоги выделяют игру из ряда других.

"У них оружие. От того, что мы знаем, волосы дыбом встают. А от того, что не знаем - очко сжимается"

 Больше нигде я не встречал таких обормотов. Для них завернуть крепкое словцо ничего не стоит. С этим не переборщили и воспринимается все крайне гармонично (передаем привет Киберпанку). И на удивление русская локализация ничего не испоганила (опять, привет, Киберпанк). Все к месту и в меру. В бою соратники ведут себя именно так, как и представляешь. Никакого героизма, голову сложить за "звездно - полосатый" они явно не хотят…

Пора переходить к тестированию.

Система:

Процессор: Xeon E3-1240 v3

Видеокарта: GTX 1070 (частота ядра 2012 МГц, памяти – 8900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, частота 1800 МГц

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Тестирование пройдет в первой основной главе в разрешении 3840х2160 (DSR)

Графика уже не поражает воображение и можно подумать, что никаких проблем быть не должно. Но не все так просто. Игра довольно плохо оптимизирована. Очень часто количество кадров опускается ниже 60, хотя прочувствовать визуально это сложно.

Несмотря на практически равномерную загрузку всех восьми потоков, видеокарта остается не загруженной полностью даже в разрешении 4К.

Даже при разрешении 4К видеокарта остается не загруженной полностью.

 При смене разрешения на 1080р практически ничего не меняется.

1080р, ситуация не намного лучше.

 

По умолчанию игра запускается в dx11, но правкой файла можно запустить и в dx9. Но и это не изменяет ситуацию.
4К, dx9.

 

1080p, dx9.

 


 Для сравнения

Поведение игры на Windows 8.1 или 7 не на много и лучше. Время от времени в одних и тех же местах идет подвисание на 2-3 секунды и частота падает до 30 кадров. Причем, в этот момент может идти интенсивная перестрелка и такой затянувшийся фриз просто выводит из себя.


В результате тестирования средняя частота кадров получилась в районе 89 кадров. Но вот показания 1% low framerate и 0.1% low framerate печалят:

Результат тестирования.

 

Что имеем в итоге. Довольно приятный шутер, не лишенный своей изюминки в виде главных героев. Не очень хорошую оптимизацию. И нулевую вероятность получения продолжения. Хотя концовка второй части явно намекала на такой исход. Но, видно руководители компании DICE решили, что работа над одиночной компанией не стоит внимания и лучше сосредоточится на онлайне, прикрутив к ней убогую одиночную компанию «для галочки». Очень, очень жаль…

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