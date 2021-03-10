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Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.

Рассмотрим серию Saints Row на примере трех игр: Saints Row III, Saints Row IV и Saints Row Gat out of Hell. А также проверим производительность в них системы Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
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Мне не нравятся игры в открытом мире в духе GTA. Но чуть ли не заставили попробовать третью часть Saints Row. И мне понравилось! Безумие возведенное в абсолют. Серия, начинавшая, как некий клон GTA, пошла своим путем, окончательно опрокинув законы логики и погрузившись в пучину безумного веселья.

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Третья часть вышла в 2011 году. Нам предстоит бороться с другими бандами за контроль родного Стилпорта. И враги и союзники отличаются достаточной дозой безумия.

Вот такие симпатичные злодейки...
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 Кроме того, создатели игры не поскупились на критику всего и вся ( сейчас бы такое не разрешили..).

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Сам сюжет не замысловат, но абсолютно безумен. Пересказывать его в двух словах не выйдет. Можно охарактеризовать фразой: хорошие бандиты побеждают плохих бандитов.

С серией GTA роднят и побочные миссии, коих разбросано предостаточно на локации. Хоть по одной, но эти миссии придется пройти в рамках самого сюжета. А далее ваша воля: проходить или нет.

Тут вам и захват территории и перестрелки с бандами.

Отстрел конкурентов.

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 Создание хаоса и "инвалидная миссия",

"Инвалид" полетел...

 сопровождение торговца на вертолете

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Управление вертолетом легкое, но нужно избегать контактов с небоскребами.

 и…много еще чего.

Миссия на создание хаоса. Танк рулит...

Миссия безумного Дженки.Одна из первых сюжетных миссий - захват пентхауза

 На заработанные деньги и очки прокачки,

Меню улучшений.

 мы можем покупать более крутое оружие, модифицировать его, а также улучшать свои навыки. Море транспорта (опять отсылка к первоисточнику), как наземного, так и воздушного.

Вот такой "летающий мотоцикл".

 Можно и просто побегать по магазинам в поисках модных шмоток или сделать себе татуировки. А также посетить салон пластической хирургии.

Несмотря на простой сюжет, в играх присутствуют вариации концовок, что вызывает уважение к создателям игры.


Теперь посмотрим на производительность моего компьютера в данной игре.

Система:

Процессор: Xeon e3-1240 v3 (3600 - 3800 МГц)

Видеокарта: GTX 1070 (2012 МГц - чип,8900 МГц - память).

Оперативная память: 16 ГБ, частота 1800 МГц (11-11-11-28 CR1)

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Все три игры имеют ограничение кадров, да и сами игры не отличаются такими уж высокими требованиями. Попробуем протестировать в разрешении 4К на максимальных настройках, без сглаживания. Запись осуществляется с помощью программы MSI Afterburner.

Загрузка видеокарты в разрешении 4К.

 

Итоговый результат замера.

 Видеокарта не дает стабильные 60 кадров. Поэтому снизим разрешение до 2560х1440 (настройки максимальные со сглаживанием).

Особых проблем нет. Процессор загружается не равномерно. Для комфортной игры хватит простого четырехъядерного процессора.


В 2013 году вышла четвертая часть серии. После победы над врагами, главный герой становится…президентом. Но счастье правления практически сразу обрывается вторжением инопланетян. И нам предстоит освобождать своих друзей их когтистых лап "красных человечков".

Игра как бы делится на две части: миссии на космическом корабле пришельцев и в компьютерной симуляции родного города.

Вот такой виртуальный город.

 Тут по миссиям мало что изменилось, разве что вместо банд крошить надо патрули пришельцев и их пособников в лице полицейских.

Стрельба ничем не отличается от предыдущей части.

 Раз мы в компьютерной симуляции, то нам предлагают суперспособности.

Вот так мы бегаем,

а вот так - летаем.

 С их освоением (особенно бег и полеты) надобность в наземном и воздушном транспорте отпадает (хотя он присутствует и даже можно проводить его тюнинг).

Часто транспорт вызывает недоумение.

 Теперь мы можем бегать, опрокидывая машины, немного летать, собирая сферы (нужны для прокачки). Ну и появился целый арсенал разрушительных способностей.

Безумное крошево захватчиков приводит к появлению босса, которого предстоит убить. Окончательное добивание происходит изнутри него (а что вы хотели?)

Вот таким образом убиваем босса (готовьтесь долбить клавиши).

 Игровые механики с остальном полностью перенесены из предыдущей части.

Такие машины приходится угонять.

Захват контролирующих башен (на самом деле, это вовсе и не башня, а парящая в небе конструкция).

Забег на зарабатывание очков.

 

В конце игры мы освобождаем друзей, побеждаем главного инопланетянина. Но есть небольшой просчет: Земли больше нет…Ну, бывает…

Производительность проверим, побегав по улицам и немного устроим беспорядок.


Saints Row Gat out of Hell вышла в 2015 году. Действие (за отсутствием Земли) переносится в…Ад, куда попадает парочка наших товарищей после четвертой части.

Ну и, чтобы выбраться оттуда, нужно навалять никому другому, как Сатане (чего уж мелочиться).

 Игра вышла довольно короткой и по механике практически полностью копирует четвертую часть. Просто инопланетян заменили на чертей, людей - на души этих самых людей.

Гранатомет и в аду - гранатомет.

 Ну и заодно, перекроили город, чтобы больше соответствовал Аду.

Хоть мы и в Аду, но там довольно весело. Персонажи с юмором, безумие никуда не делось.

Задание по сбору падающих душ.

Миссия по уничтожению генератора

приводит к появлению босса.

Захват точек на адском заводе крайне утомителен.

 

 Помогать одолеть Сатану нам поможет неожиданный союзник.


В конце, победив Повелителя Тьмы, мы можем выбрать, что изменить в мире. Это, конечно не РПГ, просто будет рассказана выбранная история.

После такого, я ожидал продолжение безумства в следующей игре. Но вышло совсем по-другому…Последняя игра разочаровала многих поклонников. Такого они явно не ждали...

                                                   

 


Проверим производительность. Побегаем и немного полетаем по локации.

Итоговый график по трем играм:

 Если сравнить производительность трех частей, то заметим, что они сильно не отличаются. В этом нет ничего удивительного, так как графика осталась практически неизменной. На фоне многих игр - одногодок, она совсем не впечатляет. Но тут главное - само безумие. Такое редко встречается в играх. А уж в современных мы такого точно не увидим.


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