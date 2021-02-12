Ремастер Mass Effect - ждем или нет
Серию Mass Effect можно отнести к лучшим в истории игропрома в жанре фантастических РПГ.
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И вот компания BioWare решила напомнить о себе…, выпустив ремастер первых трех частей. Но об этом чуть позже.
Первая игра вышла в 2007 году. Ее создание - дело рук BioWare, которая уже к тому времени создала несколько успешных проектов.
Можно сказать, что серии Dragon Age и Mass Effect стали новым словом в жанре РПГ. Решение вопросов с помощью оружия и диалогов, неплохие ролики, сюжет - все это сделали первую Mass Effect популярной среди геймеров.
Мое личное знакомство с этой игрой состоялось совсем не в хронологическом порядке: сначала я прошел вторую и третью части. Это немного сказалось на восприятии первой.
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Построение сюжета во всех частях выполнено одинаково. Возникает проблема, мы набираем команду для ее решения.
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Не буду описывать все плюсы игры, укажу на слабые стороны (на мой взгляд).
1.Очень нудные миссии на вездеходе на планетах.
2.Стрельба из оружия.
3.Просто отвратительная русская озвучка. Особенно пострадал Гаррус - чем только руководствовались локализаторы?
В ремастере нам обещают следующие требования:
Минимальные требования
ОС: Windows 10 (64 бит);
процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-8350;
оперативная память: 8 Гбайт;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 Гбайт) или AMD Radeon HD 7970 / R9 280X (2 Гбайт);
версия DirectX: 11;
место на диске: 120 Гбайт.
Рекомендуемые требования
ОС: Windows 10 (64 бит);
процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X;
оперативная память: 16 Гбайт;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX Vega 56 (8 Гбайт);
версия DirectX: 11;
место на диске: 120 Гбайт.
Посмотрим, что покажет GTX 1070 в оригинальных играх.
Коротко о самой системе:
Процессор: Xeon Е3 - 1240 v3
Видеокарта: GTX 1070 (частота ядра 2012 МГц, памяти - 8900 МГц)
Оперативная память: 16Гб 1800 МГц (11-11-11-28-cr1)
Операционная система: Windows 10 (LTSC)
Игра имеет лок кадров на частоте 62 фпс, но это легко исправить.
На максимальных настройках в разрешении 1080р никаких проблем, естественно, нет. Но карта остается сильно не загруженной.
Переход в 4К улучшает ситуацию, но не до конца. Оптимизация - так себе.
На локации Вермайр средняя частота кадров примерно 238 и это худший результат среди трех частей. Сразу скажу: все части страдают неполной загрузкой видеокарты.
В 2010 году выходит вторая часть, которая является продолжением истории борьбы с некими Жнецами.
При желании можно перенести сохранения из первой части, чтобы развитие сюжета было более логичным.
Немного улучшилась графика, ролики стали более кинематографичными.
Вместо езды по малым планетам на вездеходе, появилась функция исследования планет с помощью зондов (честно, это довольно надоедает, но ресурсы нужнее…).
Сюжет отличный, персонажи прописаны очень хорошо. Разработчики явно были в ударе.
Лично у меня нет претензий ко второй части за исключением карты местности (этим страдают все части).
Тестирование проходило на локации Иллиум, примерно в середине игры. Также пришлось "поколдовать" с файлом GamerSettings.ini.
И опять - никаких проблем с производительностью. Абсолютно спокойно можно играть и в разрешении 4К, но шрифт становится мелким, читать неудобно.
Русской озвучки нет, но это и к лучшему.
Год 2012- выходит третья часть. С самого начала нам уже понятно, чем мы будем заниматься. Ведь еще в конце второй части явственно дали понять о вторжении Жнецов.
Многим эта часть не понравилась, вернее ее конец. Но тут я не согласен. Была поставлена точка на истории капитана Шепарда. Ну а сами варианты концовок: почему бы и нет? Кто сказал, что все должно заканчиваться, как в мексиканских сериалах?
Игра имела лучшую шутерную составляющую, но сюжетно уступает второй части. И опять, мы имеем возможность переноса сохранения из второй части.
Улучшение графики сказалось на производительности, но не сильно. Можно играть в 4К.
Некоторые товарищи могут сказать: зачем тестировать на GTX 1070, если игру проходили без проблем на намного более слабых картах?
Отвечаю: мне интересно, что было и посмотрим, что будет в ремастере. Будет ли стоить улучшение графики потребляемых ресурсов? Пока ремастеры на другие игры (за редким исключением) дают отрицательный результат.
Итоговый результат тестирования (запись делалась с помощью программы MSI Afterburner):
После окончания "классического" Mass Effect, компания не сдержалась и выпустила очень спорную Андромеду. Маркетологи не смогли удержаться от идеи "срубить бабла" на раскрученной серии. Но, что в итоге вышло, все знают.
И вот скоро нас "порадуют" ремастером. Уже первые официальные (и не совсем) слухи наводят на очень печальные мысли.
Вроде "обещают" не заморачиваться с управлением и сделать единую систему для ПК-версии и консолей. Но главное: нас ждут корректные ролики, не сексистского характера. Учитывая всеобщее безумие, не стоит удивляться словам о каноничности женского варианта Шепарда (ну хоть не транс).
В общем, я не жду ничего хорошего от ремастера (но рад буду ошибиться).
А пока можно поиграть и в классические серии, благо приобретать под это RTX 3090 не надо…
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