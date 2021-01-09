Тестирование системы Xeon 1240 v3 + GTX 1070 в серии игр Sniper Elite и Splinter Cell
Мне очень нравятся игры с ненавязчивых стелсом. Когда можно в любой момент вытащить автомат и положить десяток - другой врагов. К таким играм относятся и серии Sniper Elite и Splinter Cell.
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Тестирование пройдет на системе с процессором Xeon 1240 v3, оперативной памятью 16 Гб (1800 МГц) и видеокартой GTX 1070. Операционная система: Windows 10 (LTSC).
Sniper Elite V2 вышла в 2012 году. Но тестировать буду не ее, а ремастер (2019г). Объясню почему.
Немного стала получше графика, появилась возможность выбора персонажа.
А самое главное - там есть встроенный бенчмарк.
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Вся серия относится ко времени Второй мировой войны. Во второй части нам предстоит препятствовать планам фашистов по созданию ядерного оружия. Прямого отношения к реальным событиям нет, просто взята сама идея и творчески переработана.
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Арсенал оружия в меру достаточен: снайперские винтовки, автоматы и несколько пистолетов, из которых интересен только пистолет с глушителем. Это единственное оружие в игре, которое обладает глушителем. Поэтому для "тихого прохождения" нужно немного постараться. Для этого используется шум от взрывов или от генераторов, который маскирует звук выстрела.
Кроме того, у нас имеются гранаты, мины, растяжки и мед.средства для лечения.
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Можно, например, заминировать труп и сделать "сюрприз" для врагов. Или использовать растяжки, благо локации довольно линейны и во многих местах узкие.
Разработчики довольно творчески подошли к способам уничтожения врагов. Можно банально застрелить врага и полюбоваться разлетающейся черепушкой.
Также можно подрывать танки, машины и некоторые снаряды. Иногда - для выполнения задания, иногда - для души.
Не обошлось и без столкновений с русскими. И не всегда можно обойтись без стрельбы...
Посмотрим, что там покажет система в бенчмарке:
Никаких проблем с производительностью нет. Игра не требовательна ни к процессору, ни к видеокарте.
Sniper Elite 3 вышла в 2014 году. Действия переносятся в Африку.
Основные механики не поменялись. Лишь локации стали более интересными в точки зрения их прохождения.
Графика также особо не поменялась, но все выглядит довольно прилично.
Рентгеновские моменты уничтожения вражьей силы никуда не делись.
В игре есть возможность выполнения второстепенных заданий (они влияют лишь на более быстрое продвижение по военной карьере). Можно поискать военные документы.
Тестирование пройдет на одной из начальных локаций.
Запись результата производилась с помощью программы MSI Afterburner (результат в сводной таблице).
Последняя часть игры вышла в 2017 году: Sniper Elite 4.
Мы вновь возвращаемся в Европу. Но теперь воюем в солнечной Италии.
Эта часть уже сильнее отличается от предыдущих. Локации стали побольше, вариативность прохождения возросла. Графику также улучшили.
Расширили арсенал оружия ( наконец винтовка с глушителем !) и появилась прокачка способностей персонажа.
Но игра стала на мой взгляд немного попроще предыдущих.
Тестирование проходило в одной из DLC, где надо уничтожить самого Гитлера...
Настройки графики:
Посмотрим результаты тестирования:
Как видно, играть в третью и четвертую части можно довольно комфортно. Играм достаточно и простого четырехъядерного процессора. С видеокартой также нет проблем.
Перейдем от снайперов к спец.агентам.
Поиграть в "Двойного агента" или "Теорию хаоса" у меня не получилось. Игры отказывались запускаться.
Знакомство с серией состоялось с Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction, которая вышла в 2010 году. Несмотря на это, даже на Виндоус 7 игра просто так не запускается, а выводить предупреждения, что "ваша система не отвечает требованиям". Но нажимаем кнопку "да" и продолжаем.
Главным героем в этой игре выступает Сэм Фишер, которого фактически принудили к выполнению задания.
Сюжет очень неплох. Ролики сделаны со вкусом. А родная озвучка (русской нет) просто восхитительна (сравните голос Фишера с недавним кибернедоразумением).
Арсенал оружия вашего героя обширный. Куча пистолетов и дополнительного оружия. Разнообразные гранаты и гаджеты. Все направлено на тихое (и не очень) уничтожение противника. Надо сразу оговориться, что "пулестойкость" Сэма, даже на низком уровне сложности, не ахти.
Способы проникновения в здания и и передвижения в них имеют минимум два варианта.
Даже обучение в начале игры сделано довольно кинематографично (с отсылкой к истории с дочкой).
Можно перед тем, как открыть дверь, заглянуть под нее, чтобы изучить ситуацию:
Сцены допроса негодяев также довольно жестокие.
Можно разбить лицо об писуар:
Тестирование пройдет на локации Дивания, Ирак (самая не интересная).
И тут нас поджидает довольно неприятный момент: очень часто частота кадров падает вплоть до 50.
И это в игре 2010 года! Вот, что делает кривущая оптимизация. Игра не может использовать все доступные потоки. Точно такая же ситуация была и с процессором i5-8400 и i5-4690к в разгоне.
Спасает только то, что это не обычный шутер и скрытное перемещение даже при 55 кадрах достаточно комфортно.
Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist вышла в 2013 году. И тут создатели заметно переделали основу игры.
Главный герой получил в распоряжение собственный самолет (который нужно еще и прокачивать):
В игре есть апгрейд оружия и снаряжения. Причем, можно подобрать под свой стиль прохождения.
Сюжет неплохой. Нам снова встретятся старые друзья:
Немного поменялось управление в игре. На мой вкус - так проще.
Основа - стелс, никуда не делся.
Сам сюжет, как и в прошлой части, часто сопровождается интерактивными экранами.
Теперь перейдем к тестированию.
Сводный результат тестирования:
А вот и неожиданность. Новая игра намного лучше оптимизирована. А в сравнении с предыдущей, просто превосходно. Блэк Лист не требователен к процессору. Старые i5 справляются с ней свободно.
Несколько слов в заключении.
Играть в данные игры можно спокойно на системе со старыми процессорами i5, даже без разгона и видеокартой уровня GTX 970.
Игры серии Снайпер Элит, в принципе, ничем друг от друга не отличается. Те же механики, не особо умные враги. Но и прямых конкурентов нет. Серия игр Sniper: Ghost Warrior в общем схожа, но и отличия есть. Кому что больше понравится. Сюжет в играх не особо замороченный. Ставка делается на прохождение.
А вот Splinter Cell - другого поля ягода. Тут много внимания уделяется и сюжету. Да и персонаж очень хорош.
Но, зная современные игры компании Ubisoft, можно предположить, что если и появится продолжение серии, то оно может кардинально отличаться от предыдущих. Я даже могу предположить, кто будет главным героем в игре. Да и открытого мира скорее всего не избежать.
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