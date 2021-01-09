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Мне очень нравятся игры с ненавязчивых стелсом. Когда можно в любой момент вытащить автомат и положить десяток - другой врагов. К таким играм относятся и серии Sniper Elite и Splinter Cell.

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Тестирование пройдет на системе с процессором Xeon 1240 v3, оперативной памятью 16 Гб (1800 МГц) и видеокартой GTX 1070. Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Sniper Elite V2 вышла в 2012 году. Но тестировать буду не ее, а ремастер (2019г). Объясню почему.

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Немного стала получше графика, появилась возможность выбора персонажа.

Меню выбора персонажа А самое главное - там есть встроенный бенчмарк.

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Вся серия относится ко времени Второй мировой войны. Во второй части нам предстоит препятствовать планам фашистов по созданию ядерного оружия. Прямого отношения к реальным событиям нет, просто взята сама идея и творчески переработана.

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Арсенал оружия в меру достаточен: снайперские винтовки, автоматы и несколько пистолетов, из которых интересен только пистолет с глушителем. Это единственное оружие в игре, которое обладает глушителем. Поэтому для "тихого прохождения" нужно немного постараться. Для этого используется шум от взрывов или от генераторов, который маскирует звук выстрела.

Кроме того, у нас имеются гранаты, мины, растяжки и мед.средства для лечения.

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Можно, например, заминировать труп и сделать "сюрприз" для врагов. Или использовать растяжки, благо локации довольно линейны и во многих местах узкие.

Разработчики довольно творчески подошли к способам уничтожения врагов. Можно банально застрелить врага и полюбоваться разлетающейся черепушкой.



Начало конца Также можно подрывать танки, машины и некоторые снаряды. Иногда - для выполнения задания, иногда - для души. Не обошлось и без столкновений с русскими. И не всегда можно обойтись без стрельбы... Звук взрыва отображается в правом верхнем углу и в такой момент можно стрелять, не раскрывая своей позиции. Посмотрим, что там покажет система в бенчмарке: Настройки игры Результат бенчмарка Никаких проблем с производительностью нет. Игра не требовательна ни к процессору, ни к видеокарте.

Sniper Elite 3 вышла в 2014 году. Действия переносятся в Африку. Основные механики не поменялись. Лишь локации стали более интересными в точки зрения их прохождения. Графика также особо не поменялась, но все выглядит довольно прилично. Освещение в игре заметно стало лучше. Рентгеновские моменты уничтожения вражьей силы никуда не делись. Очередной снос башни... В игре есть возможность выполнения второстепенных заданий (они влияют лишь на более быстрое продвижение по военной карьере). Можно поискать военные документы. Тестирование пройдет на одной из начальных локаций. Настройки графики Тестовая локация Запись результата производилась с помощью программы MSI Afterburner (результат в сводной таблице).

Последняя часть игры вышла в 2017 году: Sniper Elite 4. Мы вновь возвращаемся в Европу. Но теперь воюем в солнечной Италии. Эта часть уже сильнее отличается от предыдущих. Локации стали побольше, вариативность прохождения возросла. Графику также улучшили. Скелет стал более реалистичным Расширили арсенал оружия ( наконец винтовка с глушителем !) и появилась прокачка способностей персонажа. Но игра стала на мой взгляд немного попроще предыдущих. Тестирование проходило в одной из DLC, где надо уничтожить самого Гитлера... Персонажа можно выбирать, как и его обмундирование. Настройки графики: Наибольшие просадки фпс происходят при прицеливании:



Посмотрим результаты тестирования: Сводный результат тестирования Как видно, играть в третью и четвертую части можно довольно комфортно. Играм достаточно и простого четырехъядерного процессора. С видеокартой также нет проблем. Перейдем от снайперов к спец.агентам. Поиграть в "Двойного агента" или "Теорию хаоса" у меня не получилось. Игры отказывались запускаться. Знакомство с серией состоялось с Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction, которая вышла в 2010 году. Несмотря на это, даже на Виндоус 7 игра просто так не запускается, а выводить предупреждения, что "ваша система не отвечает требованиям". Но нажимаем кнопку "да" и продолжаем. Главным героем в этой игре выступает Сэм Фишер, которого фактически принудили к выполнению задания. Сюжет очень неплох. Ролики сделаны со вкусом. А родная озвучка (русской нет) просто восхитительна (сравните голос Фишера с недавним кибернедоразумением). Арсенал оружия вашего героя обширный. Куча пистолетов и дополнительного оружия. Разнообразные гранаты и гаджеты. Все направлено на тихое (и не очень) уничтожение противника. Надо сразу оговориться, что "пулестойкость" Сэма, даже на низком уровне сложности, не ахти. Способы проникновения в здания и и передвижения в них имеют минимум два варианта. Можно влезть в окно, предварительно выкинув из него охранника Можно перемещаться по трубам Даже обучение в начале игры сделано довольно кинематографично (с отсылкой к истории с дочкой). Можно перед тем, как открыть дверь, заглянуть под нее, чтобы изучить ситуацию: Альтернативное использование автомобильного зеркала. Сцены допроса негодяев также довольно жестокие. Можно разбить лицо об писуар: А можно ткнуть в зеркало:

Герой получился крайне харизматичным.

Тестирование пройдет на локации Дивания, Ирак (самая не интересная). Настройки Тестовая локация И тут нас поджидает довольно неприятный момент: очень часто частота кадров падает вплоть до 50. И это в игре 2010 года! Вот, что делает кривущая оптимизация. Игра не может использовать все доступные потоки. Точно такая же ситуация была и с процессором i5-8400 и i5-4690к в разгоне. Спасает только то, что это не обычный шутер и скрытное перемещение даже при 55 кадрах достаточно комфортно.

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist вышла в 2013 году. И тут создатели заметно переделали основу игры. Главный герой получил в распоряжение собственный самолет (который нужно еще и прокачивать):

Карта событий В игре есть апгрейд оружия и снаряжения. Причем, можно подобрать под свой стиль прохождения. Сюжет неплохой. Нам снова встретятся старые друзья:

Кобину мы неплохо начистили "фейс" в прошлой части игры. Немного поменялось управление в игре. На мой вкус - так проще. Основа - стелс, никуда не делся. Бесшумное устранение позволит потом устранить нескольких противников, предварительно их отметив, в автоматическом режиме. Сам сюжет, как и в прошлой части, часто сопровождается интерактивными экранами. Это довольно оригинально. Приятно, что создатели постарались даже в мелочах.

Теперь перейдем к тестированию. Настройки графики Тестовая локация Сводный результат тестирования: И враги:

А вот и неожиданность. Новая игра намного лучше оптимизирована. А в сравнении с предыдущей, просто превосходно. Блэк Лист не требователен к процессору. Старые i5 справляются с ней свободно. Все задания (а там появились и миссии онлайн) вынесены на рабочий стол:

Несколько слов в заключении. Играть в данные игры можно спокойно на системе со старыми процессорами i5, даже без разгона и видеокартой уровня GTX 970. Игры серии Снайпер Элит, в принципе, ничем друг от друга не отличается. Те же механики, не особо умные враги. Но и прямых конкурентов нет. Серия игр Sniper: Ghost Warrior в общем схожа, но и отличия есть. Кому что больше понравится. Сюжет в играх не особо замороченный. Ставка делается на прохождение. А вот Splinter Cell - другого поля ягода. Тут много внимания уделяется и сюжету. Да и персонаж очень хорош. Но, зная современные игры компании Ubisoft, можно предположить, что если и появится продолжение серии, то оно может кардинально отличаться от предыдущих. Я даже могу предположить, кто будет главным героем в игре. Да и открытого мира скорее всего не избежать. А можно ухитриться и попасть в гранату на поясе. Тогда враг эпично разлетается на части.