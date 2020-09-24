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Привет всем.

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Решил продолжить тест игр, но уже на другом компьютере с более актуальным железом.

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Скажу сразу: не ждите глубокомысленных выводов. Это просто тесты. Тестирование будет проходить на

настройках, близких к игровым. И по каждой игре будут комментарии.

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Если в самой игре нет бенчмарка или он не совсем отражает реальную производительность, то буду использовать запись небольшого фрагмента с помощью программы CapFrameX.

Теперь само железо.

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Процессор i5-8400, память Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2A2666C16] на частоте 2666 с родными таймингами ХМР профиля (16-18-18-35), 16Гб. Пробовал снижать первичные тайминги, но тогда компьютер уходит с перезагрузку.

Просто переписал все тайминги вручную и на этом остановился. Может прошивка другой, более свежей версии биоса поможет с таймингами.

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Материнская плата AsRock B360 Fatality Gaming K4.

Видеокарта EVGA 1070 FTW работает на даунвольте в 1в с небольшим разгоном (2000МГц при прогреве и 8800МГц по памяти).

Кулер стоит Thermalright Archon IB-E X2. Корпус NZXT Phantom 530.

Виндоус (10 LTSC) на ССД накопителе (Silicon Power V60).Сами игры на двух жестких дисках.

Сначала синтетика: тут без комментариев.













И парочка бенчмарков СТАЛКЕРа: Чистое небо и Зов Припяти.

Игры пойдут в алфавитном порядке

Assassins Creed Odyssey: приведен результат самого бенчмарка на самых высоких настройках.

Но такой вариант не играется комфортно на данной системе. Поэтому выставил очень высокие и облака-низко.





Рынок возле пристани.





Игру не проходил, весь мой опыт игры сосредоточен в местности недалеко от первой локации.

Побегал немного вокруг пристани.





Assassins Creed Origins: представлен только самим бенчмарком. Настройки-самые высокие. Не удивляйтесь фризам - это из-за жесткого диска. При переносе игры на ССД, ситуация немного лучше.





Control: прошел ее еще на старой версии. В новой оптимизация стала получше. Сделал пробный забег на dx11, в нем фпс немного повыше

Настройки кастомные:





Скриншот во время записи тестового отрезка Миссия "Клуб старых друзей" - начало







Deus Ex - Mankind Divided: карта не способна обеспечивать приемлемую производительность со сглаживанием. Поэтому выбраны ультра настройки, но без сглаживания.





И небольшой забег по комплексу Утулек.





Утулек.





Не пугайтесь глядя на график фреймтайма - фризы не заметны на глаз. Но в данную игру лучше играть с ограничением кадров - об этом чуть позже.









Dishonored - Death of the Outsider: я очень люблю эту серию. Первую часть тестировать не стал (там требования очень скромные). А вторую еще не проходил (берегу, как хорошее вино к празднику).

Миссия ограбление банка (телепортировался по крыше этого банка).





Вид с крыши.





И опять дикий фреймтайм - вызван "удушением" охранника.





Doom: настройки видно на скриншоте. Именно на них и прошел всю игру (но с другим процессором).

Тестовая локация: Аргент-комплекс, немного пострелял исчадий.





Такой бы фпс во всех играх





Проверял на обеих версиях: Вулкане и OGL. Не ищите там какого-либо сравнения, идентичности не было.

Но игра изредка заметно фризит, особенно на Вулкане. Не знаю, с чем это связано, возможно такой репак.





FarCry5: только совсем немного играл в нее. Считай, познакомился с основными злодеями и все. Поэтому ничего сказать не могу, но уже ясно, что этот фанатик не идет ни в какое сравнение с отбитыми героями 3 и 4 частей.

Те, кто говорит, что игре все равно сколько ядер, ошибаются. Одинаковые видеокарты показываю разные результаты с процессорами 4690К и 8400





Gears 5: почти еще не проходил игру. Поэтому только результат самого бенчмарка.





Ghost Recon Future Soldier: не новая игра, но мне нравятся такие. Не напряжный стелс с простой тактикой.

Игра кривая. С каждым новым патчем ее улучшали и улучшали. Но сейчас тестировал на финальной версии с ДЛЦ и она снова "окривела". Связано с дополнительными настройками графики: отражения.

Визуально ничего не изменяется (на мой взгляд), но карта грузится на 80 с лишним процентов.Что будет уже недостаточно для получения 60 кадров в последующих миссиях. Поэтому отключил отражения.

И еще: игра имеет лок кадров.





Первая миссия: Проворный Страж









Horizon Zero Dawn: самая новая "кривулька" из моего арсенала.

Бенчмарк пройден на максимальных настройках.

Но игру проходил на высоких. И даже тогда в замесах фпс проседает ниже 50 кадров. Вот вам

и порт эксклюзива...





Metro Exodus: играть можно только на высоких настройках. Иначе будут просадки ниже 60 кадров.









Побегал по Каспию прямо перед самой бурей

.









Metro Last Light Redux: просто результат бенчмарка. Саму игру неплохо оптимизировали в сравнении с первой версией. Буду ждать Эксодус Редукс...





MotoGP19: не особо известная игра. По факту - единственный симулятор мотогонок (ну еще Турист Трофи).





Настройки максимальные.Брно. Никаких проблем, а с ограничением кадров игра идет просто идеально гладко Никаких проблем, а с ограничением кадров игра идет просто идеально гладко









Prey: игра, к которой я сначала относился скептически. Но потом резко поменял свое мнение.

Не требовательна к железу. Пробный пробег / пролет по холлу Талоса-1







Настройки Графика, конечно, не фонтан









Project Cars: игра с хорошей графикой, никудышней оптимизацией и просто отвратительным искусственным интеллектом на пару с физикой.

Я не могу в нее играть без ограничения частоты кадров, просто идут какие-то бесконечные ультра - микро фризы. Но "лекарство" я нашел: в RTSS ставим ограничение в 60 кадров и все становится довольно плавным.

Локация может и не самая тяжелая, но выбрал опцию погоды - бурю. Она сильно нагружает видеокарту. А старт с последнего места ставит крест на амбициях любого четырех ядерника (на данных настройках).





Монца, буря





Самое смешное, что вторая часть оптимизирована гораздо лучше.





Rise of the Tomb Raider: выбрал такие настройки.





Но, возможно, "пожадничал" со сглаживанием.

Эта игра окончательно убедила меня в целесообразности смены старого процессора 4690К. Именно на локации Советская база, я ощутил в полной мере его слабость в данной игре и пришлось искать компромиссы в настройках.

Тестовый пробег был в дождь по Геотермальной долине (уже после завершения основной игры).





Геотермальная долина









Shadow of Mordor: тут просто результат бенчмарка, т.к. сохранения нет. Но саму игру прошел дважды (эта старая версия без дополнений).

Карта спокойно справляется, а вот четырех ядерным процессорам иногда приходится несладко.





Shadow of the Tomb Raider: результат бенчмарка на максимальных настройках и сглаживанием SMAAT2x.

Ну и забег по рынку в индейской деревне.





Пайтити...









Shadow Warrior 2- Special Edition: очень прикольная игра (если вслушиваться в диалоги главного героя и читать "фразы из булочек").

Тест в самом начале игры. Неплохая оптимизация и не требует особых ресурсов компьютера.





Настройки На фарш!











Sniper Elite 4: понравились все части со второй по четвертую. Проблем с производительностью нет. Проверял в дополнении Смертельный шторм (самое начало)





Сейчас тебе глазик-то отстрелю...









Фризы на графике вызваны анимацией "разноса черепов" - кто играл, тот поймет.





Styx Shards of Darkness: самое начало игры. Сначала покажется, что игра может спокойно идти на четырех ядерном процессоре. Но миссия на дирижабле очень сильно грузит процессор. Что там они намудрили? По видеокарте никаких проблем нет.





Настоящий последний ассассин.









The Witcher 3 Wild Hunt: ну и пробег по Новиграду. Все-таки большинство игр довольно кривые. И Ведьмак не исключение. Со включенной программой CapFrameX идут фризы. Хотя процессор не нагружен на полную.

Настройки:





Новиград, рынок









Thief: просто результат бенчмарка. Пока руки до этой игры не дошли.





Настройки









Titanfall 2: побегал немного роботом и пострелял в неприятеля. Оптимизация совсем не плоха.





Сейчас будет мочилово...









Wolcen Lords of Mayhem: эдакий дьяблоид на любителя. Мне понравился. Оптимизация на среднем уровне.

Настройки стоят максимально возможные.

Тестовый отрезок включал в себя небольшое сражение с первым боссом.





Вид при приближении камеры Первый босс в игре











Ближе к концу игры нагрузка на процессор и видеокарту возрастает в связи с увеличением "неписей" (обычное дело для такого рода игр).





WRC7: ну, типа, симулятор ралли. Игра (вернее ее движок) на дух не переваривает включенные дополнительные программы мониторинга. Особенно HWInfo.

Идут не просто фризы, а почти полсекундные зависания. Чего там они не поделили, не знаю.





Хоть в игре погоняю по Корсике Настройки стоят максимальные:





Вот в принципе и все. Старые игры тестировать нет смысла: они не вызовут особых проблем и на более слабых системах.

А теперь, что касается комфортной игры. Я всегда ограничиваю количество кадров, т.к. это позволяет видеокарте во многих случаях работать в "расслабленном" режиме. Возможно, дольше проживет.

Но и для процессора это оказывает определенный положительный эффект. Почти полностью пропадают фризы и многие игры становятся просто идеально плавными. Но делаю это не с помощью вертикальной синхронизации, а программой Riva Tuner Statistics Server (RTSS), которая обычно устанавливается вместе с MSI Afterburner.

Но не всегда она дает положительный результат. Иногда она способствует неравномерной загрузке потоков процессора. Что может приводить к упору в одно ядро. В таких случаях, ограничиваю фпс в драйвере НВидиа.

Рассмотрим на примере игры Бордерлендс 2. Никаких забегов, просто скриншоты. Нас интересует загрузка ядер процессора.





Без ограничения фпс Через RTSS

Через настройки игры Через драйвер видеокарты Ограничение через драйвер более правильно грузит потоки и дает плавную картинку. Ограничение через RTSS сильно нагружает один поток и это становится критично, например, в Перспективе (локация такая).









Теперь проверим влияние этих ограничений в игре Проджект Карс. Та же трасса и настройки.





Линия фреймтайма ровная Ограничение через RTSS:





RTSS плюс ограничение через драйвер видеокарты:





Только через видеодрайвер:

Мне больше нравится вариант с RTSS.

Ну и последний пример: забег по той же локации с теми же настройками в Одиссее:





Рынок возле пристани. Ограничение фпс через драйвер





Такой вариант намного комфортнее, чем без ограничения фпс.

Поэтому владельцам слабых малоядерных процессоров можно поэкспериментировать с такими настройками.

Понятно, что в онлайн-шутерах никто количество кадров ограничивать не будет, но там другая история.

Вот и все.