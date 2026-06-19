«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
«Властелины вселенной» («Masters of the Universe»), 2026
Будучи старшеклассником, я имел возможность смотреть мультсериал про противостояние Хи-Мена и Скелетора. Не скажу, что особо нравилось, но возглас «Сила у меня!» запомнился. И вот теперь вышел фильм…
Скажу сразу: фильм вообще не понравился. По-моему, глубоко субъективному мнению, он на уровне худших фильмов по комиксам. А почему так вышло? А чего вы ждали от современной киноиндустрии?
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Я вижу главную причину в том, что фильм сделали, чтобы угодить всем возрастным категориям. Обычно это значит, что не угодили всем сразу.
Для «школоты» фильм вряд ли будет интересен, ибо о самом Хи-Мене они и не в курсе. Молодым людям и старшему поколению нужен более взрослый экшен. А тут…
По оригинальной истории, Хи-мен не отличался великой агрессией.
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Более того, проблемы пытался решать мирно. Но «бестолковым дитяткой» не был никогда. Но именно таким его показывают добрую половину фильма. Сваливание все в несмешную комедию не помогает. Ведь сама суть фильма весьма серьезная. Тут у нас противоборство практически абсолютного зла и «бобра». Но «бобро» вышло слишком наивным, даже дурацким. Сопереживать главному герою совершенно не хочется. Да и есть вопросы к подбору актера на главную роль. Злобный Скелетор тоже местами пытается в юмор, но тоже не получается.
Вообще, фильм сделан на грани баланса юмора и серьезного. Если у мистера Гана в «Стражах Галактики» этот фокус получился, то тут – нет. Вообще мимо кассы.
Смешивание стиля фантастики и фэнтези требует изрядного мастерства. Например, так смог сделать в своих книгах Роджер Желязны. Сценаристу «Властелинов вселенной» это не удалось.
Да и вообще: стоило ли экранизировать этих персонажей? Наверно, можно. Но тут нужен тот, кто умеет это делать. Режиссеру Трэвису Найту это точно не удалось.
«Очень страшное кино» («Scary Movie»), 2026
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Некогда моя любимая франшиза кинопародий с юмором «ниже пояса». Она давно умерла. Были попытки снять нечто похожее, но они все не могли достигнуть должного уровня. А потом… А потом пришла эра «толерантности», и смеяться над многими темами стало уже нельзя…
Но в 2026 году франшизу попытались возродить. Я ждал выхода фильма. Но понимал, что, скорее всего, он меня разочарует. Но то, что я увидел, превзошло все мои худшие ожидания…
Для фильма пригласили практически весь «пул» актеров первых частей.
Они сильно постарели (да, возраст берет свое), но теперь они отыгрывают роль родителей своих, таких же бестолковых, детей. Ну, не все. Некоторые так из возраста «18+» не вышли…
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Весь сюжет опять вращается вокруг неизвестного убийцы из серии «Крик». Попутно, проходятся по другим фильмам. Досталось многим известным голливудским фильмам. Как удачным, так и не очень. Довольно много шуток отвели теме расовых отношений. Досталось политикам, блогерам. В общем, все, как всегда. Но впечатление от фильма совершенно иное, чем было тогда, в далекие уже «нулевые».
Я вижу тут две глобальные проблемы.
Первая – это очень плохая локализация. Она просто бездарная! Не секрет, что оригинальные шутки первых частей очень сильно видоизменяли под русификацию. Чтобы нам было и понятно, и смешно. Чистый перевод американских шуток мы бы не поняли. Сейчас, работу сделали на «отвали». Смешно мне не было ни разу.
А вторая проблема лежит в самом фильме. Об этом говорят и иностранные источники. Значит, все свалить на локализацию не получится.
Вот знаете, у вас есть тот же набор продуктов, что и у профессионального повара. Но он сготовит шедевр кулинарии, а у вас выйдет бурда, что только поросятам отдать. Вот примерно то же самое, сделали создатели новинки. Вроде, все «ингредиенты» есть. И актеры те же. Но не вышло! Фильм не смешной, не интересный. Вместо смеха сцены только заставляют пожимать плечами. Что? К чему? Примитивный всегда юмор «ниже пояса» не сработал…
Я сильно разочарован фильмом. Это провал! На его фоне попытка возрождения франшизы «Голый пистолет» выглядит просто шедеврально. Честное слово.
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