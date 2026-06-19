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«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)

Сегодня я буду рассказывать о двух, довольно значимых, фильмах. Один я ждал, но остался разочарованным. А другой я не ждал, но результат тот же...
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«Властелины вселенной» («Masters of the Universe»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comБудучи старшеклассником, я имел возможность смотреть мультсериал про противостояние Хи-Мена и Скелетора. Не скажу, что особо нравилось, но возглас «Сила у меня!» запомнился. И вот теперь вышел фильм…

Скажу сразу: фильм вообще не понравился. По-моему, глубоко субъективному мнению, он на уровне худших фильмов по комиксам. А почему так вышло? А чего вы ждали от современной киноиндустрии?

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Я вижу главную причину в том, что фильм сделали, чтобы угодить всем возрастным категориям. Обычно это значит, что не угодили всем сразу.

Для «школоты» фильм вряд ли будет интересен, ибо о самом Хи-Мене они и не в курсе. Молодым людям и старшему поколению нужен более взрослый экшен. А тут…

По оригинальной истории, Хи-мен не отличался великой агрессией.

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Изображение: ru.kinorium.comБолее того, проблемы пытался решать мирно. Но «бестолковым дитяткой» не был никогда. Но именно таким его показывают добрую половину фильма. Сваливание все в несмешную комедию не помогает. Ведь сама суть фильма весьма серьезная. Тут у нас противоборство практически абсолютного зла и «бобра». Но «бобро» вышло слишком наивным, даже дурацким. Сопереживать главному герою совершенно не хочется. Да и есть вопросы к подбору актера на главную роль. Злобный Скелетор тоже местами пытается в юмор, но тоже не получается.

Изображение: ru.kinorium.comВообще, фильм сделан на грани баланса юмора и серьезного. Если у мистера Гана в «Стражах Галактики» этот фокус получился, то тут – нет. Вообще мимо кассы.

Смешивание стиля фантастики и фэнтези требует изрядного мастерства. Например, так смог сделать в своих книгах Роджер Желязны. Сценаристу «Властелинов вселенной» это не удалось.

Да и вообще: стоило ли экранизировать этих персонажей? Наверно, можно. Но тут нужен тот, кто умеет это делать. Режиссеру Трэвису Найту это точно не удалось.

«Очень страшное кино» («Scary Movie»), 2026

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Изображение: ru.kinorium.comНекогда моя любимая франшиза кинопародий с юмором «ниже пояса». Она давно умерла. Были попытки снять нечто похожее, но они все не могли достигнуть должного уровня. А потом… А потом пришла эра «толерантности», и смеяться над многими темами стало уже нельзя…

Но в 2026 году франшизу попытались возродить. Я ждал выхода фильма. Но понимал, что, скорее всего, он меня разочарует. Но то, что я увидел, превзошло все мои худшие ожидания…

Для фильма пригласили практически весь «пул» актеров первых частей.

Изображение: ru.kinorium.comОни сильно постарели (да, возраст берет свое), но теперь они отыгрывают роль родителей своих, таких же бестолковых, детей. Ну, не все. Некоторые так из возраста «18+» не вышли…

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Изображение: ru.kinorium.comВесь сюжет опять вращается вокруг неизвестного убийцы из серии «Крик». Попутно, проходятся по другим фильмам. Досталось многим известным голливудским фильмам. Как удачным, так и не очень. Довольно много шуток отвели теме расовых отношений. Досталось политикам, блогерам. В общем, все, как всегда. Но впечатление от фильма совершенно иное, чем было тогда, в далекие уже «нулевые».

Я вижу тут две глобальные проблемы.

Первая – это очень плохая локализация. Она просто бездарная! Не секрет, что оригинальные шутки первых частей очень сильно видоизменяли под русификацию. Чтобы нам было и понятно, и смешно. Чистый перевод американских шуток мы бы не поняли. Сейчас, работу сделали на «отвали». Смешно мне не было ни разу.

А вторая проблема лежит в самом фильме. Об этом говорят и иностранные источники. Значит, все свалить на локализацию не получится.

Вот знаете, у вас есть тот же набор продуктов, что и у профессионального повара. Но он сготовит шедевр кулинарии, а у вас выйдет бурда, что только поросятам отдать. Вот примерно то же самое, сделали создатели новинки. Вроде, все «ингредиенты» есть. И актеры те же. Но не вышло! Фильм не смешной, не интересный. Вместо смеха сцены только заставляют пожимать плечами. Что? К чему? Примитивный всегда юмор «ниже пояса» не сработал…

Я сильно разочарован фильмом. Это провал! На его фоне попытка возрождения франшизы «Голый пистолет» выглядит просто шедеврально. Честное слово.


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Теги

очень страшное кино 6 властелины вселенной
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