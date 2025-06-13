Лично у меня, мышки долго не живут. Часто их ловят кошки и мне приходится их вызволять из цепких лап и просто выбрасывать на улицу…

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Другой тип мышей тоже не отличается долголетием. С ноутбуком, который выполняет у меня функцию печатной машинки и "доступом" в интернет, работала мышь Acer OMW120 , приобретенная в конце 2023 года.

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Обычный "грызун". Но довольно внезапно он "заболел" типичной болезнью мышей — дабл клик… Честно, я был несколько разочарован таким обстоятельством, ведь срок жизни продукта небольшой. И режим работы очень "лайтовый". Но вот, опять не свезло…

Пришлось опять заказывать бюджетную модель мышки на Озоне. Но пока суть да дело, я решил попробовать отремонтировать "грызуна". В качестве донора пошла китайская игровая мышь с точно таким же дефектом на левой кнопке. Собственно, можно было и ее отремонтировать, но внешний вид покрытия софт тач был крайне непрезентабельным.

Донор...Я разобрал обе мышки и, выпаяв рабочий правый "микрик", припаял его на плату Acer. Все заработало. И теперь левая клавиша мышки имеет "благородный" игровой звук срабатывания. А правая кнопка - "пролетарский" звук дешмана…

Хуано...Но к самой покупке. Я купил мышь Smartbuy Rush x16 (SBM-746G-K). И это же не простая мышь, а "Professional Gaming mouse!" Я не ожидал такого за 532 рубля… Но играть я на ней и не собираюсь, как она окажется в работе "вне игр"?

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Прислали посылку вовремя. Никакой упаковки нет - Озон экономит…

Сама коробочка очень маленькая, но красивая.

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Вся такая черная, стильная. Не то, что пластиковый блистер у Acer… И тут снова вспоминаешь цену и уже не так весело, ибо часть скромной суммы ушла на картон…

Коробка запечатана скотчем, вскрываю ее и вот сама мышка:

Она среднего размера: чуть больше Acer, но поменьше игровой A4Tech Q80.

Мышь имеет 6 кнопок. Основные две, две сбоку слева, кнопка сверху и кнопка снизу, на подошве.

Сама мышка имеет несколько режимов подсветки (всего 4), которая расположена в задней части корпуса.

И ее режимы переключаются нижней кнопкой. Подсветку можно и отключить. Но она полностью не исчезнет! Дело в том, что в таком "выключенном" варианте, через прозрачный пластик пробивается красный свет светодиода самого датчика.

Поэтому подсветка есть, хоть и от другого источника… Кнопка сверху типично переключает режимы dpi. Доступны такие варианты: 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200. Мне нужен средний - 2400 dpi. Встроенной памяти тут нет, что и понятно из цены продукта, поэтому при выключении ПК вы снова будете настраивать нужный режим. Но меня этот факт не особо напрягает.

Указанный вес продукта - 115 грамм. Размеры: 129х65х42 мм. Шнур. Тут уж точно есть 1,5 метра (точное значение не измерял). Провод в меру жесткий и просто пластик, без тканевой оплетки.

Корпус мышки из обычного пластика, покрытия софт тач нет… И это отлично, ибо мы переходим к очередной офигительной истории…



Время занимательной истории... Время занимательной истории... Значит есть у меня игровая мышь A4Tech Q80, все устраивает после настройки. Пока работает нормально, но редко… И вот я смотрю на нее: вроде сильно запылилась, надо протереть… А это и не грязь вовсе, а слезает софт тач под пальцами на кнопках! Ногтем делать это очень даже легко. Но вот в других местах, покрытие еще держится. Смотреть на облезшую мышь мне больно. Надо сделать ее "лысой". А как, если ничего под рукой нет? Я воспользовался средством "Hard жироудалитель". Это такой гель для чистки жирных поверхностей. И вот его немного наносил на тряпочку и тер "спинку" мышке. За минут 15 весь софт тач слез полностью. Вот так теперь она выглядит: Зачем вообще делать подобное покрытие, если оно крайне неусточиво к касаниям? Да, типа "дорохо-бохато". Но ведь слезает быстро! "Рекорд" поставила мышь с Али, которая облезла в местах касания за неделю! Причем, у софт тача проблемы не только у мышек: везде он становится липким и просто теряет первозданный вид. Ужасное решение…





Но возвращаемся к "обзору" новинки. На сайте Smartbuy я ее не нашел… Наверно, такая новинка (или древность)… Поэтому ничего про "кишочки" сказать не могу. Но и так понятно, что внутри нет ничего достойного. Несколько озадачил тот момент, что мышь имеет максимальное разрешение датчика 7200 dpi, что много в данном сегменте. Этот факт стоит проверить, хотя такой режим работы мне не нужен. Тестировать буду программой Enotus Mouse Test. После нескольких минут мучений (да, этот тест не так и прост в исполнении, да еще и сильно субъективен) получилось следующее:

Что-то хорошо, а что-то - плохо. Но лучше результат не получить. Бюджетка, что еще сказать...

В работе мышь совершенно обычная. Довольно тихая, но не совсем бесшумная. Колесико работает точно также, как и на бюджетных офисных моделях. Эргономику тут бессмысленно обсуждать: этот момент очень индивидуален. Мне мышь подошла. Под маленькую ладонь она будет великовата. Срывов на коврике и на столе я не заметил (но не тестировал же в играх). Короче, эта "игровая" мышь пойдет в качестве офисной. Ну а ресурс… Посмотрим...