Краткий обзор бюджетной мыши Smartbuy RUSH X16
Лично у меня, мышки долго не живут. Часто их ловят кошки и мне приходится их вызволять из цепких лап и просто выбрасывать на улицу…
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Другой тип мышей тоже не отличается долголетием. С ноутбуком, который выполняет у меня функцию печатной машинки и "доступом" в интернет, работала мышь Acer OMW120, приобретенная в конце 2023 года.
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Обычный "грызун". Но довольно внезапно он "заболел" типичной болезнью мышей — дабл клик… Честно, я был несколько разочарован таким обстоятельством, ведь срок жизни продукта небольшой. И режим работы очень "лайтовый". Но вот, опять не свезло…
Пришлось опять заказывать бюджетную модель мышки на Озоне. Но пока суть да дело, я решил попробовать отремонтировать "грызуна". В качестве донора пошла китайская игровая мышь с точно таким же дефектом на левой кнопке. Собственно, можно было и ее отремонтировать, но внешний вид покрытия софт тач был крайне непрезентабельным.
Я разобрал обе мышки и, выпаяв рабочий правый "микрик", припаял его на плату Acer. Все заработало. И теперь левая клавиша мышки имеет "благородный" игровой звук срабатывания. А правая кнопка - "пролетарский" звук дешмана…
Но к самой покупке. Я купил мышь Smartbuy Rush x16 (SBM-746G-K). И это же не простая мышь, а "Professional Gaming mouse!" Я не ожидал такого за 532 рубля… Но играть я на ней и не собираюсь, как она окажется в работе "вне игр"?
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Прислали посылку вовремя. Никакой упаковки нет - Озон экономит…
Сама коробочка очень маленькая, но красивая.
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Вся такая черная, стильная. Не то, что пластиковый блистер у Acer… И тут снова вспоминаешь цену и уже не так весело, ибо часть скромной суммы ушла на картон…
Коробка запечатана скотчем, вскрываю ее и вот сама мышка:
Она среднего размера: чуть больше Acer, но поменьше игровой A4Tech Q80.
Мышь имеет 6 кнопок. Основные две, две сбоку слева, кнопка сверху и кнопка снизу, на подошве.
Сама мышка имеет несколько режимов подсветки (всего 4), которая расположена в задней части корпуса.
И ее режимы переключаются нижней кнопкой. Подсветку можно и отключить. Но она полностью не исчезнет! Дело в том, что в таком "выключенном" варианте, через прозрачный пластик пробивается красный свет светодиода самого датчика.
Поэтому подсветка есть, хоть и от другого источника… Кнопка сверху типично переключает режимы dpi. Доступны такие варианты: 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200. Мне нужен средний - 2400 dpi. Встроенной памяти тут нет, что и понятно из цены продукта, поэтому при выключении ПК вы снова будете настраивать нужный режим. Но меня этот факт не особо напрягает.
Указанный вес продукта - 115 грамм. Размеры: 129х65х42 мм. Шнур. Тут уж точно есть 1,5 метра (точное значение не измерял). Провод в меру жесткий и просто пластик, без тканевой оплетки.
Корпус мышки из обычного пластика, покрытия софт тач нет… И это отлично, ибо мы переходим к очередной офигительной истории…
Но возвращаемся к "обзору" новинки. На сайте Smartbuy я ее не нашел… Наверно, такая новинка (или древность)… Поэтому ничего про "кишочки" сказать не могу. Но и так понятно, что внутри нет ничего достойного. Несколько озадачил тот момент, что мышь имеет максимальное разрешение датчика 7200 dpi, что много в данном сегменте. Этот факт стоит проверить, хотя такой режим работы мне не нужен. Тестировать буду программой Enotus Mouse Test. После нескольких минут мучений (да, этот тест не так и прост в исполнении, да еще и сильно субъективен) получилось следующее:
Что-то хорошо, а что-то - плохо. Но лучше результат не получить. Бюджетка, что еще сказать...
В работе мышь совершенно обычная. Довольно тихая, но не совсем бесшумная. Колесико работает точно также, как и на бюджетных офисных моделях. Эргономику тут бессмысленно обсуждать: этот момент очень индивидуален. Мне мышь подошла. Под маленькую ладонь она будет великовата. Срывов на коврике и на столе я не заметил (но не тестировал же в играх). Короче, эта "игровая" мышь пойдет в качестве офисной. Ну а ресурс… Посмотрим...
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