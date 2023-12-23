Данная мышь, Acer OMW120, принадлежит к бюджетному сегменту. Вряд ли стоит считать ее игровой и даже "игровой". Скорее, это офисный "грызун", путь и "эргономичной" формы.

Коробка у данной мыши отсутствует, она запаяна в прозрачный кейс, как и все ее аналоги в данном бюджете.

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На обратной стороне упаковки указаны общие характеристики продукта.

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Внутри, кроме самой мышки, лежит краткая инструкция:

Сама мышь довольно компактная, асимметричной формы, с ярко выраженным упором слева.

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Такие мыши нужно обязательно "примерять" перед покупкой. Например, для меня, такая форма не оптимальная. Кроме того, мышь такой формы не подойдет для левшей. И вот тут вылезает минус бюджетной упаковки: вы ее сможете только рассмотреть, но не вытащить и проверить на эргономику. Некоторые скажут, что можно примериться и через упаковку. Но, нет: так не удобно.

Мышка очень легкая (заявлено 82 грамма), может я просто привык к игровым моделям, но ощущения необычные. Ножек всего три, обычный "тефлонообразный" пластик.

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Новой мышка выглядит достойно: хоть и дешевый пластик, но центральная часть сделана типа "софтач". Правда, он отлично заляпывается пальцами. Боковины - из простого пластика, гладкие. Слева есть две дополнительные кнопки.

И они не болтаются, в отличие от моей OMW121. Нажатие на основные кнопки сопровождается "породистым" щелчком. Сверху расположена кнопка выбора dpi. Основных режимов четыре: 800, 1200, 1600 и 2000. Памяти, естественно, нет и поэтому нужный режим нужно всегда при включении выбирать заново.

Колесико небольшое, бока выглядят металлическими (это просто пластик конечно). Прокрутка колесика в меру плавная, не шумная, если крутить "на себя". При прокрутке "от себя" слышны типичные щелчки "тррр". Впрочем, как и на других бюджетных моделях.

Провод не в оплетке.

Он довольно мягкий, но не особо упругий. Оболочку могли бы сделать и потолще. Длина провода 1,5 м.

Вот так мышь выглядит в сравнении с моей игровой A4Tech Q80:

Теперь приступаем к тестированию.

Онлайн тестирование на "дабл клик" мышь прошла:

Теперь проверим ее в программе Enotus Mouse test.

Собственно, заявленные характеристики соблюдены. Видно, что мышь относится к офисному сегменту.

Плюсы:

- Невысокая цена (около 490 рублей)

- Неплохо выглядит

- Более-менее высокий dpi для "офисного грызуна" в данной категории цен (обычно dpi в районе 1200-1600)

Минусы:

- Упаковка не позволяет "примериться" к мышки, а такая форма понравится далеко не всем

- Покрытие быстро заляпывается

- Если уж нет памяти (оно и понятно в данной категории), то делайте по умолчанию самый большой dpi

Стоит или нет покупать данный продукт, покажет лишь длительное пользование. Пока можно констатировать, что "право на существование" продукт имеет.

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