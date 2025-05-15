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Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5

Вышла очередная игра от студии Milestone, которая выпускает симуляторы шоссейно-кольцевых мотогонок...
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На днях студия Milestone выпустила свой очередной симулятор на тему чемпионата мира по мотогонкам MotoGP - MotoGP 25.

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Ничего хорошего от игры, после упоротой в реализм MotoGP 24, я не ждал. Ну, скачаю, немного поиграю, да статью напишу...

Итак, чем отличается игра версии 2025 года? Меню аналогично старым играм.

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Есть те же самые разделы. Онлайн (мультиплеер), режим "Карьера", одиночные гонки, тайм-аттак и чемпионат. Разве, что добавили еще режим гонок Race off,

где можно погонять по трассам на не совсем типичных байках.

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Выбор же мотоциклов в основных режимах ограничено тремя классами: MotoGP, Moto2 и Moto3.

Почему опять тут нет MotoE? Допустим, что у студии нет лицензии (что вряд ли). Так такой игры нет в принципе! Только один раз этот электрокласс байков был в игре. Нет теперь - жаль...

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С самого начала нас начинают тестировать на предмет нашей "осведомленности" в мотогонках. Основы управления, назначение кнопок и потом - выбор режима, коих стало всего два (было три): аркада и симуляция.

Это меня вообще не обрадовало, ибо из старых трех, я не мог найти оптимальный для себя. Но попробовать все же стоит. Выбираю уже досконально изученную трассу Брно и - вперед!

Сами гонки можно настраивать. Хотите, сделайте все так, как в реальности: практики, квалификация и сами гонки.

А можно сразу перейти в гонку, если все остальное не устраивает. Также можно выставить гоночную дистанцию (минимум 3 круга), расход резины и правила самих заездов. Трассу в Брно я знаю, как свои пять пальцев, поэтому вырваться вперед и отъехать от преследователей было несложно.

Но потом я для контраста выбрал ночную гонку в Катаре.

И вот тут я еле-еле смог выиграть. Что за черт? Почему соперники "висят на хвосте" и я не могу от них оторваться? Я снова выбрал Брно... Каково же было мое удивление, когда уровень соперников стал куда выше. А дело в том, что по умолчанию в игре вам выставят адаптивный режим соперников. Да, игра будет подстраиваться под ваш текущий скилл езды. И она это умеет делать! Если же вам, такое не понравится, то можно данный режим отключить и руками настроить уровень сложности (минимально 20%). Но меня больше волновало, как управляется сам байк. И случилось "чудо"! Итальянцы, наконец, осознали, что делать "соулслайк" из симулятора гонок не стоит и вернулись к стародавнему подходу. Теперь все параметры управления мотоциклом можно нормально настроить. Помощь в торможении, управление акселерацией и помощь при прохождении поворотов. Все, как было в игре лет 15 назад, ну почти. И это хорошая новость! Осталось проверить, как едет байк в дождь.

Управлять стало намного сложнее, но не критично, как было в прошлогодней игре. Можно констатировать, что настройки помощи получили старый, но нормальный алгоритм. Отлично! Анимации остались на том же, "деревянном" уровне. Если пилоты движениями еще похожи на людей,

то "массовка" все такая же "кукольная". Ну и лица пилотов не особо напоминают оригиналы.

Но теперь переходим ко второй проблеме игры. Она переехала на движок UE5, что не сулит ничего хорошего. Это я проверил на игре от этой же студии, но посвященной супермотокроссу. И вот теперь - кольцевые гонки...

Сама графика если и стала лучше, то на мизерную составляющую.

Заметно стало больше световых эффектов от солнца, словно вы смотрите на гонщика не глазами, а через объектив камеры. Зачем? Я не понимаю. Ночью же все еще скромнее, ведь солнца нет. Немного улучшили езду в дождь, но опять же не критично. Игра вообще не требовала этот поганый движок! Ведь отличие от предыдущих игр минимальные: те же трассы, байки. Зато выставили довольно высокие системные требования:

Я буду проверять все на своей системе:

Процессор: i5-8400

Оперативная память: 16 Гб, 2666 МГц

Видеокарта: GTX 1070

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялось программой CapFrameX. Настроек графики достаточно, есть апскейл от AMD.

Вот проверять что и как я буду на максимальных настройках графики, но с апскейлом (высокое качество). Результат вышел таким:

График фреймтайма.

     График фреймтайма "колбасит". И это вина не только движка, но и традиционная "болезнь" серии. Лечится принудительным ограничением фпс через Панель управления НВидиа:

Итоговый результат теста:

         

Примерно такую картину я бы увидел в игре прошлого года, но в разрешении 4К. А разве стала графика намного лучше? Нет! Где работа ваших распиаренных люнитов, нанонов и лолитов? Опять "не шмогла" очередная студия? А можно было ли играть без апскейла? В принципе, да. Но в сложных ситуациях будут просадки до 55 кадров, что очень не комфортно. А вот в дождь... Тут ситуация просто драматическая по просадке производительности, и играть без апскейла вообще не вариант. Но для понимания, я просто приведу скриншот из игры Project Cars.


Разве тут графика хуже? Ни разу нет! И обошлись же без вашего движка UE5...

Работа самого апскейла мне понравилась. Но тут не работа создателей игры, а специфика жанра. Разъясняю.

Апскейл, как правило, сильно режет качество картинки мелких или удаленных объектов. Тут же такого нет. Дело в том, что деревья, зрители уже изначально имеют прискорбную детализацию. Ведь подойти к ним все равно нельзя...

FSR в режиме качество.Поэтому от апскейла они не особо страдают. Ведь вся детализация лежит в пределах трассы. И сосредоточена на самом байке и пилоте. А тут еще и эффект скорости (не важно, что вы будете делать с размытием в настройках) - мы же едем быстро и рассмотреть детали не выйдет. Ну, если только остановиться, что не подразумевается самой гонкой. Поэтому FSR и работает хорошо. Не верите? Так сами ищите, где какой скриншот: с апскейлом и без...


В итоге, я так и не понял причину перехода на новый движок. Хотя, тут все же оптимизация намного лучше, чем в игре Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game... Наверно, там была другая группа разработчиков, с более кривыми руками...

Выводы по игре.

Игра по-хорошему удивила возвратом к нормальной настройке уровней сложности управления и симуляции. Но огорчила все тем же UE5. Стоит ли в нее играть, решайте сами: жанр очень специфичный и мало популярный.

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