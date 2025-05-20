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Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)

Сегодня я буду рассказывать об еще одном актере, к творчеству которого я отношусь довольно хорошо. Это известный французский актер Венсан Кассель.
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Сегодня я буду рассказывать об еще одном актере, к творчеству которого я отношусь довольно хорошо. Это известный французский актер Венсан Кассель.

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Венсан Кассель (настоящая фамилия Крошон) родился в 1966 году в семье журналистки и актера. Вот по пути отца он и пошел. Мое первое знакомство с творчеством актера началось с фильма "Доберман" ("Dobermann").

Снял данный фильм в 1997 году Ян Кунен. В основе лежит какой-то комикс. Фильм мне не понравился. И бандиты тут какие-то с придурью. И полицейские донельзя тупые. Короче, "идейно-политический смысл" данного продукта от меня ускользнул… И в данном фильме Кассель играл того самого главаря банды по прозвищу Доберман. И тут, кстати, снялась его будущая жена, Моника Белуччи…

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Я благополучно забыл и о фильме, и о Венсан Касселе. Напомнил он о себе лишь, как муж итальянской красавицы Белуччи.

Но позже, я посмотрел и другие фильмы с актером, которые в корне поменяли мое отношение к актеру. Как и многие европейские актеры, Кассель имеет как бы две части своей карьеры: европейскую (французскую) и американскую (мировую). Очень много фильмов с его участием относятся к жанрам, которые я не люблю и поэтому не смотрел. Но начну с тех картин, что видел.

В 1999 году Люк Бессон снял фильм "Жанна д’Арк" с Милой Йовович в главной роли.

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Венсан Кассель тут сыграл роль барона Жиль де Рэ.

Роль не особо большая. Я смотрел данный фильм и не особо им проникся. Типичная историческая киношка. Со всеми плюсами и минусами. О чем фильм я знал заранее, ибо в школе данное событие изучалось. Вот отношение к самой "Орлеанской деве" у меня неоднозначное. Все же Жанна была явно с какими-то проблемами, что тогда воспринималось за "божье озарение". И сама история, что дошла до нас, очень странно выглядит с современных позиций. А это, напомню, время Столетней войны в Европе между Францией и Англией (XV век). Жанна прошла путь от всеобщего почитания до суда и сожжения на костре. Ну, таков путь всех "просветленных". Смотреть фильм можно, если вы любите исторические фильмы.

В 2004 году Ян Кунен снял вестерн "Блуберри" с Касселем в главной роли.

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Он играет Майка Блуберри. Изначально, фильм воспринимается, как типичный вестерн со всеми присущими атрибутами жанра. Но потом фильм приобретает явно мистический характер. Даже какой-то сюрреализм есть в самом конце.

В целом, фильм понравился, но именно, как вестерн, он далеко не лучший. Но Кассель неплохо раскрыл образ своего персонажа. В общем, смотреть можно.

В этом же году, Венсан Кассель снялся в очень известной франшизе о похождениях друзей некоего Оушена ("Двенадцать друзей Оушена").

Режиссером фильма был Стивен Содерберг. А в ролях засветились многие известные актеры: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс, Брюс Уиллис, Джулия Робертс. Ну и Кассель не затерялся в этой когорте. Он сыграл французского вора-виртуоза Франсуа Тулура по прозвищу Ночной Лис.

И вот он бросил вызов Дэнни Оушену и его приятелям. Как и в других фильмах франшизы, тут много всяких интригующих моментов, куча хитроумных действий. Но реальность оказывается все равно не той, что нам показывают. Да, группа "товарища Оушена" переиграла Ночного Лиса, оставив того с носом. Но врагами они не стали. Более того, в фильме "Тринадцать друзей Оушена" (вышел в 2007 году), Франсуа Тулур помогал Оушену наказать излишне наглого и самовлюбленного владельца сети отелей. Хотя в данном фильме роль Касселя небольшая. Но фильмы отличные сами по себе, хоть в основе самой франшизы и лежит оригинальный фильм 1960 года. Но это просто к сведению…

"Транс", фильм 2013 года.

 У Касселя одна из главных ролей наряду с Джеймсом Макэвоем и Розарио Доусон. Это криминально – психологический детектив. Персонаж Макэвоя, который работает охранником на аукционе, становится сообщником группы похитителей картины под предводительством персонажа Венсан Касселя. И вроде, ограбление проходит в "штатном порядке". Но картины нет! И спрятать ее мог только сам охранник. Но проблема в том, что из-за травмы головы он ничего не помнит (или делает вид, что не помнит). "Вытащить" воспоминания должна помочь психолог, которая вводит своих пациентов в состояние гипноза. Но и тут все пошло не по плану…

Это очень хороший фильм. До самого конца толком не ясно, кто "мутит воду" в этой группе. Если любите психологические детективы, то посмотрите этот фильм.

"Видок: Охотник на призраков" (оригинальное название "L'Empereur de Paris"), 2018 год.

У Касселя главная роль. Он играет бывшего преступника, а ныне, детектива, по имени Эжен Франсуа Видок. И это был реальный исторический персонаж! Один из первых частных детективов. События данного фильма происходят в Париже во время правления Наполеона. И это не самые спокойные годы во Франции. Само собой, что столица наполнена различными бандитами и полиция ничего не может с ними сделать. И вот, бывший каторжник и вор, Видок, соглашается помочь, используя свой опыт.

Это очень достойный детектив. И его стоит обязательно посмотреть.

И переходим к тройке лучших фильмов по моему субъективному мнению.

Начну с дилогии "Враг государства №1"/ "Враг государства №1: Легенда".

Оба фильма вышли на экраны в 2008 году. У Венсан Касселя главная роль. И играет он историческую личность – известного грабителя Жака Мерина (Месрина), который буквально терроризировал Францию в 60-70-х годах ХХ века. Да, это историческая личность, овеянная славой, слухами и обожанием простого народа. Он не просто воровал и грабил,

но и активно "пиарился", что тогда было вовсе нетипично для преступников. Он даже написал книгу о себе, такая автобиография…

Также он прославился своими дерзкими побегами из самых "строгих" тюрем. Вот за эти деяния он получил статус "Враг государства №1", чем, собственно, гордился. Фильмы начинаются с того момента, как Жак вернулся во Францию из Африки, где служил в армии. Работать за гроши он не хотел и нашел другое применение своему мастерству… Это хорошие криминальные фильмы. Венсан Кассель, на мой взгляд, отлично подошел на роль харизматичного преступника. Во втором фильме, мы видим Жака Мерина уже изрядно потолстевшим. Но не думайте, что актер носил подушку на пузе. Нет, для фильма худощавый Кассель набрал целых 20 килограмм! Так, что живот там свой, собственный…

"Багровые реки" ("Les rivières pourpres"), фильм 2000-го года.

Венсан Кассель играет полицейского Макса Керкеряна, который вместе с известным детективом Пьером Ньемансом (Жан Рено) расследуют странные убийства в небольшом альпийском городке Гернон. И, поначалу, кажется, что два разных расследования не имеют ничего общего. Но это не так. Все в этом городке связано между собой. И городок, и университет в нем, хранят страшные тайны…

Это очень хороший детектив. Наверно, один из лучших французских. Кстати, во время съемок драки персонажа Касселя со скинхедами,

актеру сломали нос… 

На первое место я помещу отличный мистический детектив, снятый режиссером Кристофом Ганом в 2001 году. Это фильм "Братство волка" ("Le Pacte des loups").

У Касселя одна из главных ролей. Он сыграл Жана-Франсуа де Моранжа, который долгое время путешествовал по Африке.

Сам сюжет фильма был вдохновлен очень запутанной историей о Жеводанском звере, который просто терроризировал жителей этой деревушки.

Ну и этот сюжет творчески переосмыслили. Фильм очень интересный. Тут вам и политические интриги, и какие-то мистические отсылки, и "тайная рука" Ватикана (роль агентессы исполнила Моника Белуччи). Ну и драки, конечно: раз в фильме снялся Марк Дакаскос (сыграл индейца Мани), куда же без них. Само расследование ведет охотник и естествоиспытатель Шевалье Грегуар де Фронсак (Самюэль Ле Бьян), который и не представляет с чем ему предстоит столкнуться. Этот фильм я считаю одним из лучших французских фильмов вообще. И его стоит посмотреть.

Вот о таких фильмах я хотел сегодня рассказать.

P.S.: Уже после написания основной части статьи, я посмотрел новинку проката, фильм "Сент-Экзюпери" (2024 год),

который снял Пабло Агуэро. Здесь у Венсан Касселя одна из главных ролей. Он играет друга Антуана де Сент-Экзюпери, Анри Гийома. Оба являются пилотами аргентинской авиапочты. На дворе 1930 год и самолеты очень несовершенны. Но пилоты решаются сократить маршрут, летя через горы. И в таком полете пропадает самолет Анри. Сент-Экзюпери отправляется на его поиски. И вот эта история позже вдохновила Антуана на написание той самой знаменитой книги "Маленький принц". Если любите исторические драмы, то можете посмотреть и этот фильм.


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12 друзей оушена багровые реки блуберри братство волка враг государства №1
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