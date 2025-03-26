Лично я считаю актера Джереми Реннера совсем нетипичным для Голливуда. Ну внешность такая. Так выглядят, например, обычные работяги. Или фермеры. Не поймите неправильно: актер то хороший. Но нет "голливудского лоска". Мне это нравится…

Джереми Ли Реннер родился в 1971 году в Калифорнии.

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Ирландско-немецкие корни. Уже в колледже стал посещать актерские курсы. А впервые, снялся в кино в 1995 году.

Сегодня я расскажу о лучших фильмах с участием Джереми Реннера на мой субъективный взгляд. Да, тут будут фильмы, где он засветился на второстепенных ролях, но все же…

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Итак, приступаем.

"S.W.A.T.: Спецназ города ангелов" ("S.W.A.T.") – 2003 год.

В данном фильме у Реннера второстепенная роль. Он играет бывшего полицейского, которого увольняют за нарушение дисциплины. И с уже бывшим напарником (его роль исполнил Колин Фаррелл) из друзей становятся врагами…

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Это довольно посредственный боевик. Слишком много полицейского (точнее, "СВАТовского") пафоса. Но его можно один раз посмотреть.

"28 недель спустя" ("28 Weeks Later") -2007 год.

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Это продолжение фильма "28 дней спустя".

Великобритания охвачена быстро распространяющейся эпидемией, которая сделала зараженных людей невменяемыми убийцами и людоедами. Ничто не может остановить эпидемию, спасаются лишь единицы…

Фильм о том, как на отдельном острове в Лондоне создали карантинную зону. В то же время, остальной город очищают от зараженных (которые в большинстве уже сами вымерли). Людей охраняют американские военные. И в фильме Джереми Реннер играет снайпера, который в некоторый момент отказывается выполнять приказ и решает спасать небольшую горстку выживших. Роль небольшая, но в некоторых аспектах важная. Без него, люди вы не имели вообще никаких шансов на спасение. Фильм слабее первого, но посмотреть все же стоит. Об этой трилогии (третий фильм на подходе) я уже писал в одной своей статье .

В 2013 году вышел фильм "Афера по-американски" ("American Hustle"), снятый режиссером Дэвидом О. Расселлом.

В ролях тут засветились многие известные актеры: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро. Это криминально-авантюрный фильм. О том, как парочка авантюристов вынуждена помогать ФБР разоблачать нечистых на руку представителей власти. И тут у Реннера второстепенная роль. Он играет мэра города, которого практически вынуждают на получение взятки. Фильм очень легкий на просмотр. Довольно забавные моменты имеют место. Я бы поставил фильм на более высокое место в рейтинге, но слишком небольшая роль у данного актера. Но посмотреть фильм можно.

В 2016 году вышел фантастический фильм "Прибытие" ("Arrival").

И критики просто облобызали его со всех сторон. Да и зрители встретили тепло. А вот я остался к фильму совершенно равнодушным. Не понравился. Ну, как не понравился: опять наитупейший сюжет, где частное превалирует на общим.

На Землю прибывают космические корабли пришельцев в количестве 12 штук. В разных уголках планеты. Наладить контакт приглашают лучшего лингвиста Америки, Лоис (Эми Адамс). Компанию ей составляет математик Йен Доннели (Джереми Реннер). И вот ученые пытаются наладить контакт с пришельцами. Не понятна мотивация пришельцев, которые очень странным образом дают понять Лоис, что ждет ее в будущем. Собственно, вокруг этого многое и крутится. И это просто выносит мозг идиотизмом. Да и поведение людей не лучше. Непонятки в переговорах– так "жахнем"! А чего не "жахнуть"? И правильно: не ясно, откуда прилетели, на каком принципе работают их корабли, из какого материала сделаны. Но "жахнуть" надо… А, если у них на орбите Юпитера еще корабль? И тоже потом "жахнет" по Земле? Об этом военные думают головой?

Несмотря на то, что у Реннера тут одна из главных ролей, его "роль" держаться в тени Лоис. Собственно, данный персонаж введен в фильм лишь с одной целью, сугубо "технической". Но это поймете, когда посмотрите данный фильм…

"Убить гонца" ("Kill the Messenger") – 2014 год. И вот тут у Джереми Реннера главная роль. Это драма, основанная на реальных событиях. Реннер играет корреспондента одного издания.

И ему сваливается материал с огромным потенциалом. Речь идет о том, что ЦРУ курировало наркототорговцев из Никарагуа. А вырученные от продажи деньги шли на покупку оружия для повстанцев. Как вы понимаете, так просто написать разоблачительную статью нельзя. И на журналиста начинается настоящая травля… Из разоблачителя власти, журналист становится подтасовщиком. А тут еще и начинают полоскать все "грязное семейное белье"…

Фильм хороший. И актер справился с ролью. Но дело в том, что фильмов на подобную тематику достаточно. И среди них, данный фильм не лучший. Но посмотреть его все же стоит.

"Охотники на ведьм" (оригинальное название "Hansel & Gretel: Witch Hunters") - 2013 год. Как понятно из оригинального названия, речь идет о сказочных персонажах Гретель (Джемма Артертон) и Гензель (Джереми Реннер).

И в основе фильма лежит сказка братьев Гримм. Но из нее взято совсем немногое. Брат и сестра уже взрослые. Они занимаются тем, что уничтожают всякую нечисть, которой хватает в лесах. И вот, они встретились с особо опасной ведьмой из их прошлого…

Из детской сказки сделали такой фэнтезийный ужастик. Не особо страшно, но интересно.

"Эволюция Борна" ("The Bourne Legacy") – 2012 год. Да-да, это та самая известная франшиза, где главную роль исполнял Мэтт Деймон. Но в данном фильме, продюсеры решили ввести нового персонажа – Аарона Кросса, который стал плодом неких секретных экспериментов.

Фактически, он совершенный агент для выполнения спец.заданий. Но опять все пошло не так, как планировалось… Сюжет в целом, вторит оригинальной линии приключений мистера Борна. Просто агент другой. Не знаю, что двигало создателями фильма, но такой "финт" многим не понравился. Но лично мне фильм показался хорошим. И вообще, ко всей франшизе о Борне я отношусь положительно (разве, что последний фильм явно слабый).

В общем, если любите шпионские фильмы, то и этот фильм посмотрите.

Переходим к тройке лидеров…

На третье месте я помещу фильм "Город воров" ("The Town") - 2010 год.

Это криминальная драма, которую снимал Бен Аффлек, исполнитель главной роли. Он же написал сценарий фильма. У Джереми Реннера тут важная второстепенная роль.

Суть сюжета: банда грабителей совершает ограбление банка. Но что-то пошло не по плану и отступать пришлось, прикрываясь заложницей (ее роль исполнила Ребекка Холл). Ее потом отпустили, но у бандитов есть веские сомнения в том, что она их не опознает. И вот, герой Бена Аффлека ее "проверяет". Это приводит к знакомству и завязыванию романтических отношений. Чем очень недоволен его друг (Реннер).

Очень странная и опасная ситуация, учитывая, что ФБР буквально висит на хвосте банды…

Это именно драма, где будет трудны выбор главных героев. Фильм стоит того, чтобы потратить на него два часа…

Второе место: "Ветреная река" ("Wind River") – 2016 год. В ролях: Джереми Реннер, Элизабет Олсен, Грэм Грин, Гил Бирмингем, Джон Бернтал, Джулия Джонс и другие. Фильм снял режиссер Тейлор Шеридан. Это детектив с элементами драмы.

Реннер играет егеря, который работает на территории индейской резервации. И тут происходит трагедия: найдена местная девушка, которая просто замерзла. Дело явно отдает криминалом и для расследования приезжает агент ФБР Джейн Бэннер. И персонаж Реннера будет ей помогать в расследовании.

Но у него есть и свой интерес: погибшая – дочь его друга.

И он намерен найти убийцу и покарать его…

Фильм не очень хорошо выступил в прокате, но мне он понравился. Роль егеря в малонаселенном месте подошла Джереми Реннеру, как нельзя лучше. Это его аплуа. Разыскивая преступника, у него не будет дилеммы, как поступить: по закону или по справедливости. Он отомстит, однозначно. Хотя, выбор преступнику был дан…

На первом же месте фильм "Повелитель бури" ("The Hurt Locker") 2008 года. Режиссер этой военной драмы - Кэтрин Бигелоу. И она сняла отличный фильм. О том, как война уродует душу человека. О том, что после всех ужасов войны, найти место в мирной жизни, человек не может…

Джереми Реннер играет главную роль – сапера, который работает с бригадой в Ираке.

Опасная работа, это понятно. Каждое разминирование может оказаться последним. И казалось бы, что отпуск будет просто отдушиной в такой работе. Но нет: героя опять тянет назад, на войну… Даже по меркам других саперов, методы нашего героя кажутся чересчур опасными. Но по-другому, он уже просто не может жить…

Это сложный фильм и смотреть его стоит по настроению. Но он того стоит.

Вот о таких фильмах мне хотелось рассказать…

Некоторые заметили, что тут нет упоминания о самой известной роли актера – Соколином Глазе из бесконечного сериала о Мстителях. Это не случайность – я не люблю эти убогие фильмы по комиксам. Но стоит признать, что среди всех героев, именно новоявленный "Натаниэль Бампо" является самым привлекательным героем. Ведь по сути: он обычный человек, просто очень меткий.

Он даже не "плейбой, филантроп и миллиардер", и летающего костюма не имеет… Собственно, этому персонажу посвящен целый сериал, но я пока его не смотрел (как и "Мэр Кингстауна", где у актера опять главная роль).



