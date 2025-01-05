Скажу сразу: не великий любитель фильмов про "зомби" и "зомбоапокалипсисы". Хотя, хорошие фильмы есть.

Совсем недавно был показан короткий ролик, посвященный будущему анонсу фильма "28 лет спустя". Его можно посмотреть на YouTube по этой ссылке или на Rutube .

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Очень коротко и интригующе. Зараженные снова возвращаются спустя... Нет, не 28 лет спустя...

Первый фильм в данной франшизе вышел в 2002 году. И назывался он "28 дней спустя" ("28 Days Later...").

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Лично я его впервые смотрел по телевизору на каком-то канале. Название бестолковое, не говорящее изначально ни о чем. Да я и не знал, про что фильм...

А речь в нем шла о человеке по имени Джим, роль которого исполнил Киллиан Мерфи. Он приходит в сознание в больнице после аварии и ничего не понимает. На его зов никто не откликнулся. Больница пустая и все в хаосе. То же самое он обнаруживает и на улицах города. А это - Лондон. И отсутствие людей любого повергнет в шок. Постепенно он понимает, что произошло что-то катастрофическое.

Но мы то изначально знаем, что во всем повинны тупые эко/зооактивисты,

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которые решили выпустить бедных шимпанзе из секретной лаборатории. И они это сделали, несмотря на то, что один из служащих их предупредил, что обезьяны заражены новым вирусом...

И вот наш Джим ходит-бродит, пока не натыкается на зараженных. И его спасает парочка выживших, коротко вводя в "курс дела". Антидота нет, любой укус или слюна, попавшая в рану, превращает человека в фактически мертвеца (хотя это не совсем правильное толкование). Он становится одержим лишь злобой ко всему. И вот наша троица, которая быстро становится парочкой,

пытается найди в городе безопасное место. Вскоре, они объединяются с отцом и дочкой, которые рассказывают о некой радиопередаче военных.

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И есть шанс, что там имеется некая безопасная зона. С этого момента начинается небольшое "роуд-муви",

заканчивающееся в большом загородном доме, где военные организовали круговую оборону.

Но, вскоре, оказалось, что тут нет никакого спасения: люди тоже представляют для наших героев опасность...

Мне тогда фильм понравился. Несмотря на то, что режиссер Дэнни Бойл снял его за "пачку фунтов стерлингов". Бюджетность фильма, режиссер мастерски это скрывал самой съемкой. Быстрые, смазанные кадры, светофильтр - все это создает нужную атмосферу без особых финансовых затрат. Бюджет всего 8 миллионов долларов, Это ничто по меркам того же Голливуда. Самым трудным в съемках было выкроить моменты для съемок пустого Лондона. Что не просто для переполненной столицы.

Касаемо сюжета, также не было вопросов. Герои фильма ведут себя очень адекватно ситуации. Нет тупого героизма и пафоса. Единственная претензия к выбору средства передвижения. Я бы вместо традиционного лондонского такси выбрал небольшой фургон, который до верха забил едой и предметами первой необходимости. На всякий случай. Ну и оружие бы поискал. Благо оно продавалось. Да и в полицейских участках должно быть.

Каст актеров был хорошим. Из всех, я только знал на тот момент Брендана Глисона. Но талант Киллиана Мерфи уже "проглядывал", развернувшись в поздних работах актера.

А в 2007 году вышло продолжение фильма - "28 недель спустя" ("28 Weeks Later").

Режиссером стал Хуан Карлос Фреснадильо. Фильм получил в два раза больший бюджет. И формально, тут связь с первым фильмом только в самом событии заражения Великобритании. Спустя 28 недель, практически все зараженные вымерли. И отряды военных методично зачищают районы города. Выжившие размещены на неком "Собачьем острове", отделенным от основного Лондона Темзой. Главные герои - совсем другие люди. Это семья отца Дона, его жены Элис

и детей Темми и Энди.

Дон проявил трусость, бросив жену, когда на ферму напали зараженные. И он искренне считал, что жена погибла. Но у Элис обнаружилась какая-то генетическая аномалия, которая сделала ее носителем вируса, но сама она оставалась человеком. Тут уж явное сходство с другой Элис...

С материка возвращаются их дети, которые в момент начала эпидемии были в относительной безопасности. И вот они сначала узнают, что мать погибла. А потом ее обнаруживают в своем доме, куда проникли вопреки запрету...

Военная ученая Скарлет,

которая отвечает за медицину, настаивает, чтобы Элис оставили в живых и изучали ее геном. Но тут все пошло не по плану и снова вспыхивает эпидемия, уничтожая всех людей в зоне карантина...

Это уже фильм с большой долей компромисса в плане сценария. Тут больше от боевика. Да и тупизна некоторых "уникумов" убивает. Начнем с того, что вокруг палаты Элис не было охраны и туда проник без проблем Дон. Проник и стал "лобызать уста" своей суженой...

Ну, не дурак ли? Да и "детки" часто вели себя не адекватно. И ведь они в курсе того, что может произойти.

Но это их не останавливало... "Светлым пятном" на фоне идиотии главных героев, выступил персонаж Джереми Реннера.

Он сыграл военного снайпера (похоже роль снайпера его пожизненное амплуа). И вот, жертвуя собой, спасает детей... Зря...

Этот фильм мне все равно понравился. Да, спорные моменты. Да бесят некоторые решения. Но фильм хороший.

И вот теперь нас дразнят новым фильмом в этой вселенной. И я его жду. Возможно, что потом буду сильно разочарован. Из былых персонажей замечен Киллиан Мерфи. Возможно, тут будут и повзрослевшие Темми и Энди. В конце концов, Энди перенял генетическую аномалию от матери.

Посмотрим...